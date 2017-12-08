В Нацполиции рассказали детали задержания Саакашвили

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Пятница, 8 декабря 2017, 23:43

Нацполиция задержала лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили в Соломенском районе Киева.

Об этом говорится на сайте Нацполиции.

"Задержание проводилось в Соломенском районе г. Киева. Последний передан следователю органа расследования уголовного производства", - отмечают в ведомстве.

В Нацполиции уверяют, что никто из посторонних граждан при задержании не пострадал.

"Сотрудники полиции на территорию палаточного городка на площади Конституции не заходили. Каких-либо мер, кроме охраны общественного порядка, не проводили", - добавили в Нацполиции.

Как известно, вечером 8 декабря правоохранители задержали лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что согласно постановлению, работники Нацполиции обнаружили местонахождение Михеила Саакашвили и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Темы: Саакашвили полиция
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