Саакашвили поместили в изолятор временного содержания - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что согласно постановлению, работники Нацполиции обнаружили местонахождение Михеила Саакашвили и задержали его.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Согласно постановлению о розыске работники Нацполиции обнаружили местонахождение Михеила Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания", - рассказал генпрокурор.

Планируются следственные действия и обращения в суд об избрании меры пресечения, добавил он.

Собеседники УП в ГПУ говорят, что пока не решено, как поступить с Саакашвили.

"Сначала Луценко хотел просить суд отпустить Саакашвили с электронным браслетом. Но после побега из-под стражи - мысли изменились. Но еще будут думать", - убеждает источник в ГПУ.

Суд в течении 72 часов определит меру пресечения для Саакашвили на период следствия.

Как известно, вечером 8 декабря правоохранители задержали лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили.