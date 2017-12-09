Парубий: Закон о Донбассе рассмотрим на последней пленарной неделе

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Суббота, 9 декабря 2017, 17:51

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сказал, что законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса могут начать рассматривать 19 или 20 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

"Есть несколько планов на следующую неделю. Самым главным я бы назвал закон о деоккупации украинских земель и о признании на законодательном уровне Российской Федерации агрессором. Он достаточно объемный - имеет более 700 правок. Думаю, на его рассмотрение уйдет больше чем полтора дня. Предварительно планируем начать его рассмотрение во вторник утром, или, возможно, в среду начать и в четверг завершить", - отметил Парубий.

Также председатель парламента сказал, что осталось еще два блока вопросов, которые не успели рассмотреть на последних заседаниях: топливно-энергетический комплекс и транспорт.

"Очевидно, эти два блока тоже будет рекомендовано рассмотреть на следующей неделе. Также ряд социальных вопросов. Мы начали рассмотрение вопросов против домашнего насилия - рассмотрели три из них, еще четыре остаются. Сможем выйти на кадровые вопросы - не уверен. Но есть надежда, что сможем выйти на кадровые вопросы на следующей неделе", - добавил Парубий.

Отметим, что последняя пленарная неделя в 2017 году состоится 19-22 декабря.

Как известно, 6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса.

Также в этот день депутаты поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

Темы: Парубий Верховная Рада законодательство Донбасс
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