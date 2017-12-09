Парубій: Закон щодо Донбасу розглянемо на останньому пленарному тижні

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Субота, 9 грудня 2017, 17:51

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій сказав, що законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу можуть почати розглядати 19 або 20 грудня.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

"Є кілька планів на наступний тиждень. Найголовнішим я би назвав закон про деокупацію українських земель і про визнання на законодавчому рівні Російської Федерації агресором. Він досить об’ємний - має понад 700 правок. Думаю, на його розгляд піде більше ніж півтора дні. Попередньо, плануємо розпочати його розгляд у вівторок вранці, або, можливо, в середу розпочати і в четвер завершити", - зазначив Парубій.

Також голова парламенту сказав, що залишилось ще два блоки питань, які не встигли розглянути на останніх засіданнях: паливо-енергетичний комплекс та транспорт.

"Очевидно, ці два блоки теж буде рекомендовано розглянути наступного тижня. Також низка соціальних питань. Ми почали розгляд питань проти домашнього насильства - розглянули три з них, ще чотири залишаються. Чи зможемо вийти на кадрові питання - не впевнений. Але є надія, що зможемо вийти на кадрові питання наступного тижня", - додав Парубій.

Зазначимо, що  останній пленарний тиждень у 2017 році відбудеться 19-22 грудня.

Як відомо, 6 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу.

Також в цей день депутати підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської та Донецької областей.

Теми: Парубій Верховна Рада законодавство Донбас
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