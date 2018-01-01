Палестина отозвала своего посла из США

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Понедельник, 1 января 2018, 00:20

Палестинская администрация заявила об отзыве своего посла из Вашингтона для консультаций.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на палестинское информационное агентство Wafa.

Такое заявление Палестины - реакция на решение президента США Дональда Трампа перенести столицу Израиля в Иерусалим.

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас подчеркнул, что не примет никакого мирного плана США после "жеста" Трампа.

Как сообщалось, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалимастолицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение вызвало волну протестов в разных странах мира, а Лига арабских государств назвала решение США не имеющем юридической силы и призвала Америку отказаться от него.

193 члена Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций собирались провести специальную сессию 21 декабря по просьбе мусульманских государств по решению президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может уменьшить финансовую помощь тем странам, которые проголосуют за резолюцию ООН, в которой США призывают отозвать официальное признание Иерусалима столицей Израиля.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Темы: США Израиль
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