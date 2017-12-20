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Трамп угрожает странам ООН сократить финансирование из-за Иерусалима

Среда, 20 декабря 2017, 21:51

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может уменьшить финансовую помощь тем странам, которые проголосуют за резолюцию ООН, в которой США призывают отозвать официальное признание Иерусалима столицей Израиля.

Об этом сообщает New York Times.

"Все эти страны, которые принимают наши деньги и потом голосуют против нас на Совбезе или Генассамблее, они берут сотни миллионов долларов и миллиардов ... Мы будем наблюдать за голосованием. Пусть голосуют против нас, мы много сэкономим. Нам безразлично", - заявил Трамп.

Как известно, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение вызвало волну протестов в разных странах мира, а Лига арабских государств назвала решение США не имеющем юридической силы и призвала Америку отказаться от него.

193 члена Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций проведут специальную сессию 21 декабря по просьбе мусульманских государств по решению президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Украина отметила необходимость выполнения соответствующих решений Совета Безопасности ООН о статусе Иерусалима и полного соблюдения норм международного права.

Темы: СШАТрампООНИзраиль
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