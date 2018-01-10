США одобрили продажу Японии противоракетных систем

1435 просмотров
Среда, 10 января 2018, 04:58

Правительство США одобрило продажу противоракетных систем Японии для защиты от растущей ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента, пишет Reuters.

Государственный департамент во вторник попросил Конгресс утвердить продажу четырех ракет и связанных с ними аппаратных средств, которые могут быть запущены с эсминцев в море или из наземной системы.

В декабре Япония официально приняла решение о расширении своей системы противоракетной обороны с наземными радиолокационными станциями и перехватчиками на базе наземных станций Aegis.

Сделка на сумму 133 млн. долл. США заключена на фоне испытаний баллистических ракет КНДР, некоторые из которых пролетали над территорией Японии, а также ее шестого и самого мощного ядерного испытания в 2017 году.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

Темы: КНДР Япония США ядерное оружие
powered by lun.ua
По теме
КНДР и Южная Корея возобновят работу экстренной военной связи 10 января 2018, 03:19
Корейские переговоры: КНДР отправит делегацию на Олимпиаду 9 января 2018, 07:04
КНДР и Южная Корея начали первые за более чем 2 года официальные переговоры 9 января 2018, 04:04
Все новости
Главные новости
На границе с Польшей заблокировали три дороги из-за налоговых изменений
Россошанский признал вину в убийстве, но не раскаивается – Аброськин
Саакашвили сходил на допрос в прокуратуру
Wizz Air начнет полеты из Львова в Дортмунд на два месяца раньше
Все новости
Лайфхаки

Как понравиться кому-то еще до первой личной встречи

психология

Проданное счастье. Как маркетологи манипулируют желаниями людей

Итоги года

10 концепт-сторов и магазинов украинских брендов, открывшихся в 2017