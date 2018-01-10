США одобрили продажу Японии противоракетных систем

Правительство США одобрило продажу противоракетных систем Японии для защиты от растущей ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента, пишет Reuters.

Государственный департамент во вторник попросил Конгресс утвердить продажу четырех ракет и связанных с ними аппаратных средств, которые могут быть запущены с эсминцев в море или из наземной системы.

В декабре Япония официально приняла решение о расширении своей системы противоракетной обороны с наземными радиолокационными станциями и перехватчиками на базе наземных станций Aegis.

Сделка на сумму 133 млн. долл. США заключена на фоне испытаний баллистических ракет КНДР, некоторые из которых пролетали над территорией Японии, а также ее шестого и самого мощного ядерного испытания в 2017 году.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.