Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США одобрили продажу Японии противоракетных систем

Среда, 10 января 2018, 03:58

Правительство США одобрило продажу противоракетных систем Японии для защиты от растущей ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента, пишет Reuters.

Государственный департамент во вторник попросил Конгресс утвердить продажу четырех ракет и связанных с ними аппаратных средств, которые могут быть запущены с эсминцев в море или из наземной системы.

В декабре Япония официально приняла решение о расширении своей системы противоракетной обороны с наземными радиолокационными станциями и перехватчиками на базе наземных станций Aegis.

Сделка на сумму 133 млн. долл. США заключена на фоне испытаний баллистических ракет КНДР, некоторые из которых пролетали над территорией Японии, а также ее шестого и самого мощного ядерного испытания в 2017 году.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

Темы: КНДРЯпонияСШАядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
КНДР
Хакеры из КНДР взломали компьютеры российского производителя крылатых ракет
Хакеры из КНДР ограбили проукраинскую компанию в Эстонии: забрали десятки миллионов долларов
США готовы ввести санкции против КНДР за поставки оружия России
Последние новости
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: