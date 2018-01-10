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США схвалили продаж Японії протиракетних систем

Середа, 10 січня 2018, 03:58

Уряд США схвалив продаж протиракетних систем Японії для захисту від зростаючої ядерної та ракетної загрози з боку Північної Кореї.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту, пише Reuters.

Державний департамент у вівторок попросив Конгрес затвердити продаж чотирьох систем і пов'язаних з ними апаратних засобів, які можуть бути запущені з есмінців в морі або з наземної системи.

У грудні Японія офіційно прийняла рішення про розширення своєї системи протиракетної оборони з наземними радіолокаційними станціями та перехоплювачами на базі наземних станцій Aegis.

Угода на суму 133 млн. дол. США укладена на тлі випробувань балістичних ракет КНДР, деякі з яких пролітали над територією Японії, а також її шостого і найпотужнішого ядерного випробування в 2017 році.

Як повідомлялось, Рада Безпеки ООН 22 грудня 2017 року одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРЯпоніяСШАядерна зброя
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