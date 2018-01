В полку "Азов" нашли гранатометы США, но фото исчезли

Пресс-служба батальона "Азов" удалила со своего сайта материалы о пристрелке бойцами подразделения в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1.

На исчезновение информации с сайта обратил внимание исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы Арик Толер, передает "Голос Америки".

"С http://Azov.press утром удален материал, который показывал бойцов с опознавательными знаками "Азова", которые использовали PSRL-1. Возможно, даже с высокой вероятностью, эти гранатометы сейчас хранятся в арсенале, но летом у "Азова" они были", - написал Толер.

A story on https://t.co/8FFCpW0BYp was deleted this morning showing soldiers with Azov insignia using the PSRL-1. It's very possible, even likely, that these grenade launchers are in armories now, but they were there in the summer. pic.twitter.com/E5YrBQ5mql