В полку "Азов" нашли гранатометы США, но фото исчезли

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Среда, 10 января 2018, 21:16

Пресс-служба батальона "Азов" удалила со своего сайта материалы о пристрелке бойцами подразделения в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1.

На исчезновение информации с сайта обратил внимание исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы Арик Толер, передает "Голос Америки".

"С http://Azov.press утром удален материал, который показывал бойцов с опознавательными знаками "Азова", которые использовали PSRL-1. Возможно, даже с высокой вероятностью,  эти гранатометы сейчас хранятся в арсенале, но летом у "Азова" они были", - написал Толер.

Ранее Digital Forensic Research Lab опубликовала доказательства того, что полк "Азов", по крайней мере в течение некоторого времени, располагал гранатометами американского производства PSRL-1.

Ведущим доказательством при этом выступили сообщение на сайте самого полка "Азов" и сайте его пресс-службы.

Одно из сообщений заявляло, что в июле бойцы "Азова" прошли ознакомление с гранатометами PSRL-1, которые в ближайшее время поступят на вооружение полка. Другое - проинформировал, что гранатометы прошли пристрелку в полку "Азов".

 

В Национальной гвардии Украины, перед указанной выше публикацией, отрицали наличие в полку "Азов" гранатометов PSRL.

Ранее в Госдепе США заявили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Оружие будет предоставлена ​​для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украины.

Как отмечает американский телеканал ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе, общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн ​​долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн долл. США.

Темы: армия США оружие
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