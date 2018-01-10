В полку "Азов" нашли гранатометы США, но фото исчезли

Пресс-служба батальона "Азов" удалила со своего сайта материалы о пристрелке бойцами подразделения в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1.

На исчезновение информации с сайта обратил внимание исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы Арик Толер, передает "Голос Америки".

"С http://Azov.press утром удален материал, который показывал бойцов с опознавательными знаками "Азова", которые использовали PSRL-1. Возможно, даже с высокой вероятностью, эти гранатометы сейчас хранятся в арсенале, но летом у "Азова" они были", - написал Толер.

A story on https://t.co/8FFCpW0BYp was deleted this morning showing soldiers with Azov insignia using the PSRL-1. It's very possible, even likely, that these grenade launchers are in armories now, but they were there in the summer. pic.twitter.com/E5YrBQ5mql — Aric Toler (@AricToler) January 10, 2018

Ранее Digital Forensic Research Lab опубликовала доказательства того, что полк "Азов", по крайней мере в течение некоторого времени, располагал гранатометами американского производства PSRL-1.

Ведущим доказательством при этом выступили сообщение на сайте самого полка "Азов" и сайте его пресс-службы.

Одно из сообщений заявляло, что в июле бойцы "Азова" прошли ознакомление с гранатометами PSRL-1, которые в ближайшее время поступят на вооружение полка. Другое - проинформировало, что гранатометы прошли пристрелку в полку "Азов".

В Национальной гвардии Украины, перед указанной выше публикацией, отрицали наличие в полку "Азов" гранатометов PSRL.

Ранее в Госдепе США заявили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Оружие будет предоставлено ​​для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине.

Как отмечает американский телеканал ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе, общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн ​​долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украину на сумму 41,5 млн долл. США.