У полку "Азов" знайшли гранатомети США, але фото зникли

Прес-служба батальйону "Азов" видалила зі свого сайту матеріали про пристрілку бійцями підрозділу у липні 2017-го року американських гранатометів PSRL-1.

На зникнення інформації із сайту звернув увагу дослідник проекту BellingCat з питань Східної Європи Арік Толер, передає "Голос Америки".

"З http://Azov.press цього ранку видалено матеріал, який показував бійців з опізнавальними знаками "Азова", які використовували PSRL-1. Можливо, навіть з високою ймовірністью, що ці гранатомети зараз зберігаються в арсеналі, але влітку "Азов" їх мав", - написав Толер.

A story on https://t.co/8FFCpW0BYp was deleted this morning showing soldiers with Azov insignia using the PSRL-1. It's very possible, even likely, that these grenade launchers are in armories now, but they were there in the summer. pic.twitter.com/E5YrBQ5mql