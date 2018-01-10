У полку "Азов" знайшли гранатомети США, але фото зникли

Прес-служба батальйону "Азов" видалила зі свого сайту матеріали про пристрілку бійцями підрозділу у липні 2017-го року американських гранатометів PSRL-1.

На зникнення інформації із сайту звернув увагу дослідник проекту BellingCat з питань Східної Європи Арік Толер, передає "Голос Америки".

"З http://Azov.press цього ранку видалено матеріал, який показував бійців з опізнавальними знаками "Азова", які використовували PSRL-1. Можливо, навіть з високою ймовірністью, що ці гранатомети зараз зберігаються в арсеналі, але влітку "Азов" їх мав", - написав Толер.

A story on https://t.co/8FFCpW0BYp was deleted this morning showing soldiers with Azov insignia using the PSRL-1. It's very possible, even likely, that these grenade launchers are in armories now, but they were there in the summer. pic.twitter.com/E5YrBQ5mql — Aric Toler (@AricToler) January 10, 2018

Раніше Digital Forensic Research Lab оприлюднила докази того, що полк "Азов", принаймні протягом деякого часу, мав у своєму розпорядженні гранатомети американського виробництва PSRL-1.

Провідним доказом при цьому виступили повідомлення на сайті самого полку "Азов" та сайті його прес-служби.

Одне з повідомлень заявляло, що у липні бійці "Азова" пройшли ознайомлення із гранатометами PSRL-1, які найближчим часом надійдуть на озброєння полку. Інше - поінформувало , що гранатомети пройшли пристрілку в полку "Азов".

фото з сайту "Азова"

фото з сайту "Азова"

У Національній гвардії України, перед зазначеною вище публікацією, заперечували наявність у полку "Азов" гранатометів PSRL.

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