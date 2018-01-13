Активистка Femen, напавшая на Земана, назвалась журналисткой УП

Активистка Femen Анжелина Диаш, устроившая акцию на избирательном участке в Чехии и напавшая на действующего президента страны Милоша Земана, предоставила поддельное удостоверение журналиста "Украинской правды".

Об этом стало известно из письма в адрес УП от чешской полиции.

В полиции сообщили, что задержанная после акции активистка для идентификации личности предоставила редакционное удостоверение УП.

"Украинская правда" заявляет, что данная особа не работает в УП и никогда не работала.

Отметим также, что документ, который предоставила Диаш для аккредитации, подделан, такого регистрационного номера не существует, а редакционные удостоверения "Украинской правды" вообще выглядят иначе.

Как известно, накануне активистка Femen Анжелина Диаш устроила акцию на избирательном участке в Праге: когда Земан собирался проголосовать, женщина бросилась на него, сняв рубашку и выкрикивая "Земан - путинская шлюха!". Эта же фраза была написана у нее на груди.

Ранее Диаш была задержана за акцию под АП в Киеве во время пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. В Femen акцию Диаш назвали "акцией протеста против диктатуры в Беларуси".

Тогда Диаш при задержании предоставила фальшивое удостоверение журналиста издания "Деловая столица". В издании ее работу на это СМИ опровергли.

Диаш была задержана по обвинению в хулиганстве, ей инкриминировали ч.3 ст. 296 УК (хулиганство с оказанием сопротивления, карается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет). Диаш провела ночь в изоляторе временного содержания и отказалась от услуг государственного адвоката.

Решением суда Диаш обязали сдать загранпаспорт и избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

В сентябре 2017 года Диаш была задержана в Харькове на стадионе перед матчем Украина-Турция, когда выбежала на поле с надписью на груди "Эрдоган убийца".

Украинская правда