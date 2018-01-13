Активістка Femen, що напала на Земана, назвалася журналісткою УП

Активістка Femen Анжеліна Діаш, яка влаштувала акцію на виборчій дільниці у Чехії і напала на чинного президента країни Мілоша Земана, надала підроблене посвідчення журналіста "Української правди". Про це стало відомо з листа на адресу УП від чеської поліції. У поліції повідомили, що затримана після акції активістка для ідентифікації особи надала редакційне посвідчення УП. "Українська правда" заявляє, що ця особа не працює в УП і ніколи не працювала. Зазначимо також, що документ, який надала Діаш для акредитації, підроблений, такого реєстраційного номеру не існує, а редакційні посвідчення "Українська правда" взагалі виглядають інакше.

Як відомо, напередодні активістка Femen Анжеліна Діаш влаштувала акцію на виборчій дільниці у Празі: коли Земан збирався проголосувати, жінка кинулася на нього, знявши сорочку і викрикуючи "Земан - путінська повія!". Ця ж фраза була написана у неї на грудях.

Раніше Діаш була затримана за акцію під АП у Києві під час прес-конференції президента України Петра Порошенка і його білоруського колеги Олександра Лукашенка. У Femen акцію Діаш назвали "акцією протесту проти диктатури в Білорусі".

Тоді Діаш під час затримання надала фальшиве посвідчення журналіста видання "Деловая столица". У виданні її роботу на це ЗМІ спростували.

Діаш було затримано за звинуваченням у хуліганстві, їй інкримінували ч. 3 ст. 296 ККУ (хуліганство із чиненням опору, карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років). Діаш провела ніч у ізоляторі тимчасового тримання та відмовилась від послуг державного адвоката. Рішенням суду Діаш зобов'язали здати закордонний паспорт та обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

У вересні 2017 року Діаш була затримана у Харкові на стадіоні перед матчем Україна-Туреччина, коли вибігла на поле з написом на грудях "Ердоган вбивця".

Українська правда