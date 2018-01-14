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Данилюк каже, що США готові допомогти Україні створити Службу фінрозслідувань

Неділя, 14 січня 2018, 18:57
Данилюк каже, що США готові допомогти Україні створити Службу фінрозслідувань

Держагенство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове надати допомогу Україні у створенні Служби фінансових розслідувань.

Про це 14 січня повідомив глава Мінфіну України Олександр Данилюк за підсумком візиту до США та зустрічі із заступником директора FinCEN Джамалом Ель-Хінді.

"Під час зустрічі обговорили поточні питання у взаємодії FinCEN з держустановами України та можливі майбутні вектори співпраці. Агенство FinCEN задоволено співпрацею з Україною, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу", - заявив Данилюк. 

У FinCEN заявили, що "активно слідкуватимуть за процесом створення в Україні Служби фінрозслідувать - єдиного органу для боротьби з фінансовими злочинами проти держави", додав глава Мінфіну.

Данилюк нагадав, що раніше Мінфін досяг домовленостей із Бюро з міжнародних питань боротьби з наркотиками та правопорядку Держдепу США та Мінфіном Італії щодо організації навчань для майбутніх працівник СФР.

Українська правда 

Теми: СШАМінфінОлександр Данилюк
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