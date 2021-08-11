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Милованов промолчал о конфликте интересов – адвокаты Данилюка

Среда, 11 августа 2021, 23:49
Милованов промолчал о конфликте интересов – адвокаты Данилюка

Адвокаты Александра Данилюка, который вылетел из конкурса на руководителя Бюро экономической безопасности, обвиняют руководителя комиссии этого конкурса Тимофея Милованова в сокрытии конфликта интересов.

Источник: Юридическая компания "Миллер" в Facebook

Детали: Юристы считают, что Милованов нарушил закон, поскольку не сообщил о якобы конфликте интересов во время конкурса.

По их убеждению, поскольку Милованов неоднократно заявлял о дружеских отношениях с Данилюком, то должен был сообщить о конфликте интересов в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Но он этого не сделал.

Адвокаты считают, что именно поэтому решения конкурсной комиссии являются незаконными.

В юридической фирме сообщили, что обратились к НАПК и Нацполиции с требованием проверить и составить протокол об админнарушении на Милованова. Они также направили обращение в Офис генпрокурору с требованием, при наличии оснований, привлечь руководителя комиссии к ответственности.

Что предшествовало: Бывший секретарь СНБО, которого отстранили от участия в конкурсе на должность руководителя Бюро экономической безопасности, подал в суд на комиссию, которая проводит конкурс. Дело будет рассматривать скандальный Окружной админсуд Киева.

Предыстория:

  • 30 июля на праздновании своего дня рождения бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОПУ Тимофеем Миловановым.
  • По словам Тимофея Милованова, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк ударил его, потому что Данилюка не допустили к конкурсу на главу Бюро экономической безопасности.
  • 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы.
  • Глава этой комиссии - Милованов.

Украинская правда

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Темы: МиловановАлександр Данилюксуд
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