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НАПК нашло нарушение во время конкурса на должность руководителя БЭБ – адвокаты Данилюка

Вторник, 17 августа 2021, 20:23

Адвокаты бывшего кандидата на пост директора Бюро экономической безопасности Александра Данилюка заявили, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции нашло нарушения при проведении конкурса на должность руководителя – речь идет якобы о конфликте интересов у руководителя комиссии Тимофея Милованова.

Источник: юридическая компания "Миллер" в Facebook

Детали: Так, адвокатам пришел ответ от НАПК, где говорится о том, что у Милованова якобы был конфликт интересов. О нем Милованов якобы о нем не сообщал.

Именно поэтому НАПК обратилось к Национальной полиции, чтобы решить вопрос с составлением протокола об админнарушении со стороны Милованова.

Также представители Данилюка подали иск в Киевский окружной административный суд вместе с заявлением об обеспечении иска. Они просят остановить дальнейшие этапы отбора на конкурсе.

Что предшествовало: Адвокаты Александра Данилюка, который вылетел из конкурса на руководителя Бюро экономической безопасности, обвиняют руководителя комиссии этого конкурса Тимофея Милованова в сокрытии конфликта интересов.

Бывший секретарь СНБО, которого отстранили от участия в конкурсе на должность руководителя Бюро экономической безопасности, подал в суд на комиссию, которая проводит конкурс. Дело будет рассматривать скандальный Окружной админсуд Киева.

Предыстория:

  • 30 июля на праздновании своего дня рождения бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОПУ Тимофеем Миловановым.
  • По словам Тимофея Милованова, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк ударил его, потому что Данилюка не допустили к конкурсу на главу Бюро экономической безопасности.
  • 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы.
  • Глава этой комиссии - Милованов.

Украинская правда
Темы: НАПКАлександр ДанилюкМилованов
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