НАПК нашло нарушение во время конкурса на должность руководителя БЭБ – адвокаты Данилюка
Адвокаты бывшего кандидата на пост директора Бюро экономической безопасности Александра Данилюка заявили, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции нашло нарушения при проведении конкурса на должность руководителя – речь идет якобы о конфликте интересов у руководителя комиссии Тимофея Милованова.
Источник: юридическая компания "Миллер" в Facebook
Детали: Так, адвокатам пришел ответ от НАПК, где говорится о том, что у Милованова якобы был конфликт интересов. О нем Милованов якобы о нем не сообщал.
Именно поэтому НАПК обратилось к Национальной полиции, чтобы решить вопрос с составлением протокола об админнарушении со стороны Милованова.
Также представители Данилюка подали иск в Киевский окружной административный суд вместе с заявлением об обеспечении иска. Они просят остановить дальнейшие этапы отбора на конкурсе.
Что предшествовало: Адвокаты Александра Данилюка, который вылетел из конкурса на руководителя Бюро экономической безопасности, обвиняют руководителя комиссии этого конкурса Тимофея Милованова в сокрытии конфликта интересов.
Бывший секретарь СНБО, которого отстранили от участия в конкурсе на должность руководителя Бюро экономической безопасности, подал в суд на комиссию, которая проводит конкурс. Дело будет рассматривать скандальный Окружной админсуд Киева.
Предыстория:
- 30 июля на праздновании своего дня рождения бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОПУ Тимофеем Миловановым.
- По словам Тимофея Милованова, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк ударил его, потому что Данилюка не допустили к конкурсу на главу Бюро экономической безопасности.
- 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы.
- Глава этой комиссии - Милованов.