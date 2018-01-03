Гройсман продал жене недвижимость более чем за 8 миллионов

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Среда, 3 января 2018, 11:14

Премьер Владимир Гройсман продал недвижимость почти 8,8 миллионов гривен.

Соответствующие изменения в имущественное положение он внес еще накануне нового года.

Согласно документу, он продал недвижимое имущество за 8 797 630 гривен ООО "Магигранд".

Конечным бенефициарным владельцем этого предприятия является жена премьера Елена Гройсман.

Это предприятие внесено в его декларацию, как собственность жены и один из источников ее дохода.

Ранее в 2016 году Гройсман уже продавал этому же предприятию недвижимость на 8 030 215 гривень.

Украинская правда
Темы: Гройсман
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