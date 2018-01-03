Глава МИД Германии считает, что Россия должна вернуться в СЦКК

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Среда, 3 января 2018, 22:09

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркивает, что российских офицеров надо вернуть в Совместный центр по контролю и координации на Донбассе.

Об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает УНИАН.

Он напомнил, что цель центра заключается в том, чтобы "поддерживать прямую связь между Украиной и Россией".

"Цель состоит в том, чтобы не возникали конфликты, чтобы избежать их, чтобы если они возникнут, каким-то образом уменьшать и прекращать их", - отметил глава МИД ФРГ.

"Заменить российских офицеров в этом центре не принесет какого-то преимущества, так как его цель состоит в том, чтобы сохранялся непосредственный контакт между украинскими и российскими представителями, и поэтому наша цель должна заключаться в том, чтобы вернуть российских офицеров в состав этой группы", - добавил Габриэль.

Как известно, 7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российских офицеров в СЦКК на Донбассе поставили в "невыносимые условия".

14 декабря наблюдателям миссии ОБСЕ передали письмо от Минобороны РФ с сообщением о том, что Россия собирается отозвать с территории Украины офицеров своих вооруженных сил из СЦКК.

19 декабря российские офицеры из состава СЦКК вернулись в Россию.

Звучали предположения, что это свидетельствует о намерении России усугубить вооруженный конфликт. В частности, обострение на Донбассе не исключал спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер.

20 декабря Порошенко заявил, что поддерживает усиление состава Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе представителями из Германии и Франции.

Темы: Германия Донбасс Росcия АТО
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