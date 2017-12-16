Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия сообщила, что планирует отозвать своих офицеров из СЦКК

Суббота, 16 декабря 2017, 13:54
Россия сообщила, что планирует отозвать своих офицеров из СЦКК

Наблюдателям миссии ОБСЕ передали письмо от Минобороны РФ с уведомлением о том, что Россия  собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил из СЦКК.

Об этом речь идет в отчете СММ ОБСЕ за 15 декабря. 

"14 декабря представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству г. Соледар передал СММ письмо от Минобороны РФ с уведомлением о том, что РФ собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил из СЦКК", - отмечается в сообщении. 

Как известно, в конце ноября украинская сторона Совместного центра по координации и контролю заявляла, что российская сторона СЦКК и боевики ОРДО блокируют поиск и вывоз с оккупированной территории тела погибшего украинца.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации на Донбассе поставили в "невыносимые условия".

По его словам, украинская сторона якобы "делает все, чтобы поставить русских офицеров в Совместном центре в невыносимые условия, выдвигая требования, которые невозможно выполнить".

"В такой ситуация российская сторона должна будет прекратить свою работу в СЦКК", - заявил Лавров.

Украинская правда 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассРосcияОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
Все новости...
Реклама: