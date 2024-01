Россия отозвала своих военных из СЦКК перед обострением на Донбассе - Волкер

Россия отозвала своих военных из Общего центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации на линии соприкосновения сторон на Донбассе накануне обострения на Донбассе.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

"Россия отозвала своих офицеров из СЦКК, который является инструментом установления режима прекращения огня прямо перед сильной эскалацией нарушения режима прекращения огня. Только что Украина пострадала от одних из самых худших боевых действий, начиная с февраля 2017 года. Решение о мире зависит от России", - написал он.

Russia withdrew its officers from JCCC - a ceasefire implementation tool - right before a massive escalation in ceasefire violations. Ukraine just suffered some of the worst fighting since February, 2017. Decision for peace lies with Russia.