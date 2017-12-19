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Россия отозвала своих военных из СЦКК перед обострением на Донбассе - Волкер

Вторник, 19 декабря 2017, 21:44

Россия отозвала своих военных из Общего центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации на линии соприкосновения сторон на Донбассе накануне обострения на Донбассе.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

"Россия отозвала своих офицеров из СЦКК, который является инструментом установления режима прекращения огня прямо перед сильной эскалацией нарушения режима прекращения огня. Только что Украина пострадала от одних из самых худших боевых действий, начиная с февраля 2017 года. Решение о мире зависит от России", - написал он.

Кроме того, он отметил, что возможное установление прямых контактов с контролируемыми Россией боевиками на востоке Украины, как того требует Кремль, только затянет конфликт на Донбассе.

Ранее сообщалось, что по данным разведки, 19 декабря боевики ОРДЛО могут прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии соприкосновения района проведения антитеррористической операции из-за заявления Минобороны РФ о намерении отозвать российских офицеров из СЦКК.

Как известно, 14 декабря наблюдателям миссии ОБСЕ передали письмо от Минобороны РФ с сообщением о том, что Россия собирается отозвать с территории Украины офицеров своих вооруженных сил с СЦКК.

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В конце ноября украинская сторона Совместного центра по координации и контролю заявляла, что российская сторона СЦКК и боевики ОРДО блокируют поиск и вывоз с оккупированной территории тела погибшего украинца.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации на Донбассе поставили в "невыносимые условия".

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Темы: ДонбассАТОРосcияСША
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