Онищенко открестился от прав на "деньги Януковича", купленных у Курченко

2651 просмотр
Понедельник, 8 января 2018, 20:12

Нардеп-беглец Александр Онищенко заявил, что не имеет отношения к правам на "деньги Януковича", якобы купленным у младоолигарха-беглеца Сергея Курченко, о чем сообщила Al Jazeera, назвав обнародованное расследование "конъюнктурным заказом".

Об этом Онищенко заявил  8 января в публикации на своей странице в Facebook, которую позже удалил.

По словам Онищенко, "покупку очередной компании Quickpace Limited, где якобы хранятся деньги Януковича", ему "приписали" руководство НАБУ и журналисты Al Jazeera.

"У ребят из НАБУ совсем плохо с результативными расследованиями. В новом году им нужна какая-то яркая победа, вот они ее и лепят, приписывая арестованные счета Quickpace к моему имени", - заявил нардеп.

Он отметил, что счета этой компании "арестованы уже давно, а деньги давно освоены в бюджете".

Также Онищенко возмутился публикацией Al Jazeera, отметив, что "часами рассказывал им о различных коррупционных схемах в Украине", а они опубликовали расследование, "основанное на каком-либо договоре без даты, подписи и печатей, зато с моим именем". Онищенко заявил при этом, что работа Al Jazeera "отдает очень заметным конъюнктурным заказом".

Как известно, ранее Al Jazeera обнародовала расследование, согласно которому нардеп-беглец Александр Онищенко и бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели в младоолигарха-беглеца Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.

Телеканал также обнародовал контракт, согласно которому Онищенко и Фукс являются сторонами в незаконной сделке.

Согласно тексту контракта, Онищенко и Фукс в 2015 году заплатили почти 30 млн долларов (в пропорции 67% и 33% соответственно) за кипрскую компанию Quickpace Limited.

Также в расследовании приводятся слова Онищенко, который подтвердил роль Фукса и Курченко в соглашении, но отрицал, что соглашение имело место. Также Онищенко заявил, что не видит ничего плохого в приобретении компании, которая занимается замороженными активами.

"Вы можете купить [актив] дешево и попытаться решить проблему, чтобы заработать деньги", - сказал он "Аль-Джазире".

Украинская правда

Темы: Онищенко Курченко Янукович деньги НАБУ
powered by lun.ua
По теме
Курченко продал Онищенко и Фуксу права на "деньги Януковича" - расследование 7 января 2018, 17:38
Суд разрешил заочное расследование в отношении Онищенка 19 декабря 2017, 02:52
Беглые Онищенко и Клюев лично выписывают помощникам зарплаты 18 декабря 2017, 11:38
Все новости
Главные новости
Подозреваемому в убийстве Ноздровской объявили о подозрении
В ОБСЕ призвали выполнять "рождественское перемирие" на Донбассе
OVERTIME: Главные экономические новости выходных
Стало известно, кого задержали за убийство Ноздровской
Все новости
психология

Проданное счастье. Как маркетологи манипулируют желаниями людей

Утепляемся: 7 украинских брендов пуховиков

Трое киевлян – о том, как и на чем они экономят в городе