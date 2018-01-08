В ОБСЕ призвали выполнять "рождественское перемирие" на Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе к полному, устойчивому и бессрочному прекращению огня на линии разграничения.

Об этом говорится в обращении спецпредставителя ОБСЕ, которое организация обнародовала 8 января.

"Обмен пленными, который состоялся 27 декабря, доказал, что при наличии политической воли сложные проблемы могут быть решены. Призываю стороны конфликта продолжить это положительное начинание и работать вместе над укреплением взаимного доверия", - отметил Сайдик.

По случаю Рождества и Старого нового года, который приближается, он призвал стороны конфликта "строго придерживаться всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня путем нулевой толерантности к нарушениям и нарушителям".

Сайдик напомнил, что соглашение о таком перемирии было заключено 20 декабря.

Как известно, режим прекращения огня в зоне АТО на период новогодних и рождественских праздников был согласован переговорными группами в Минске с 00:00 23 декабря. Несмотря на договоренности, боевики регулярно нарушают договоренности, в результате чего среди бойцов ВСУ есть потери.

Украинская правда