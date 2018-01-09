КНДР и Южная Корея начали первые за более чем 2 года официальные переговоры

Сеул и Пхеньян 9 января начали первые за более чем 2 года официальные переговоры. Встреча посвящена возможному участию спортсменов из КНДР на Олимпийских играх-2018.

Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня мы будем проводить переговоры, чтобы обсудить участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх и Паралимпиаде в Пхенчхане, а также совершенствование межкорейских отношений", - заявил министр унификации Южной Кореи Чо Мёнг-Гён.

Перед этим лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать необходимые условия для улучшения отношений с Южной Кореей.

Как известно, Северная Корея заявила о намерении принять участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщалось, КНДР приняла предложение Сеула провести переговоры на высоком уровне.

Ранее США анонсировали приостановление совместных военных учений с Южной Кореей на время зимней Олимпиады.