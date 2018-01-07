Ким Чен Ын вновь подчеркнул необходимость улучшения межкорейских отношений

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать необходимые условия для улучшения отношений с Южной Кореей.

Об этом сообщило агентство KCNA.

"Нашей стране нужно решительно придерживаться политики, которая позволила бы осуществить прорыв в объединении с Южной Кореей. Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о взаимоотношениях с Сеулом. Вместо этого следует улучшать связи между Севером и Югом", - отметил Ким Чен Ын.

"Настало время объединить усилия корейского народа, чтобы прекратить наращивание напряженности на Корейском полуострове. Речь идет о примирении нации и ее добровольном объединении", - подчеркнул он.

Ранее Ким Чен Ын объявил о намерении направить делегацию КНДР на Олимпийские игры.

Он заявил о необходимости для Северной и Южной Кореи решить проблемы между собой без посторонней помощи.

После этого КНДР приняла предложение Сеула провести переговоры на высоком уровне на ближайшей недели.

Как известно, Северная Корея заявила о намерении принять участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.