Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США анонсируют приостановление совместных военных учений с Южной Кореей на время Олимпиады

Четверг, 4 января 2018, 23:30

Военные США заявляют, что приостановят совместные военные учения с Южной Кореей до окончания зимней Олимпиады, которая в феврале состоится в Пхенчхане.

Об этом сказал представитель Пентагона, передает "Радио Свобода".

"Министерство обороны поддерживает решение президента Трампа об отложении любых военных учений до окончания Олимпиады", - говорится в заявлении представителя Минобороны США.

Как известно, ранее Ким Чен Ын объявил о намерении направить делегацию КНДР на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.

Лидер КНДР заявил о необходимости для Северной и Южной Кореи решить проблемы между собой без посторонней помощи.

Перед этим  Ким Чен Ын подчеркнул: "Вашингтон никогда не начнет войны против нас, ибо все Соединенные Штаты находятся в пределах действия нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка лежит на моем столе. Это реальность, а не угроза".

В ответ президент США Дональд Трамп заявил: "У меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее. И она работает!"

Темы: СШАЮжная КореяОлимпиадаКНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Все новости...
США
Залужный рассказал Милли о наступлении и определенных успехах ВСУ 
США продолжают искать способ, как доставить украинское зерно миру – посол
Санкции против топ-чиновников РФ и двух приспешников Пригожина ввели США
Последние новости
19:10
В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"
19:06
В РФ признали невозможность остановить конфискацию замороженных на Западе резервов
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
Все новости...
Реклама: