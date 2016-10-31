Ярмарок марнославства в деклараціях. Реакція соцмереж
Понеділок, 31 жовтня 2016, 12:16
У соціальних мережах не вщухають суперечки і обурення. Громадськість різко негативно відреагувала на показану чиновниками і депутатами розкіш. Деякі, навпаки, вважають факт декларування великим кроком вперед.
Разом з тим, величезна маса народних обранців, напевно зараз зайняті тим, що вже кілька днів сидять в інтернеті, моніторячи, що і хто написав з приводу їх декларацій.
З метою спростити декларантам життя, ми зібрали в одному місці, хто і що думає з приводу їх храмів, мощей та величезної кількості готівки.
Судячи з декларацій деяких чиновників та депутатів, вони прожили 25 років незалежності України інакше, ніж їхні виборці. Пощастило, мабуть.— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) October 28, 2016