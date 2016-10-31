Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ярмарок марнославства в деклараціях. Реакція соцмереж

Українська правда — Понеділок, 31 жовтня 2016, 12:16
Ярмарок марнославства в деклараціях. Реакція соцмереж

У соціальних мережах не вщухають суперечки і обурення. Громадськість різко негативно відреагувала на показану чиновниками і депутатами розкіш. Деякі, навпаки, вважають факт декларування великим кроком вперед.

Разом з тим, величезна маса народних обранців, напевно зараз зайняті тим, що вже кілька днів сидять в інтернеті, моніторячи, що і хто написав з приводу їх декларацій.

З метою спростити декларантам життя, ми зібрали в одному місці, хто і що думає з приводу їх храмів, мощей та величезної кількості готівки.

Теми: деклараціїсоцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама:
Головне на Українській правді
Пояснюємо

Як виглядатиме мобілізація в Україні. Перекладаємо з бюрократичної мови на людську нашумілий законопроєкт від уряду 

— Євген Будерацький, Рустем Халілов, Ольга Кириленко, Соня Лукашова
інтерв'ю

Олена Розвадовська: Треба відійти від ілюзії, що дитина нічого не відчує, коли навколо вирує війна

— Софія Середа
інтерв'ю

Володимир Огризко: Путін не може здати назад. Для нього це означатиме кінець політичного, а можливо і фізичного існування

— Роман Кравець, Назарій Мазилюк
репортаж

Фортеця Звягель. Як місто Лесі Українки та Валерія Залужного повертає своє

— Євген Руденко, Назарій Мазилюк, Євген Будерацький
інтерв'ю

Комбат Ігор Губаренко: Коксохім – це найкоротший шлях, яким росіяни можуть обрізати Авдіївку

— Ольга Кириленко

Поки ми існуємо, немає смерті. Як лікарі Центру спеціальних операцій "А" СБУ скасовують смерть

— Михайло Кригель

Як гроші Зло перемагають. Частина 2. Новий бізнес родини Злочевських

— Соня Лукашова
Відео

Не для ЗСУ. УП знайшла нові автівки депутатів та чиновників

— Михайло Ткач
інтерв'ю

Соломія Бобровська: Найбільшим неприхильником демобілізації є Генштаб, але я його розумію

— Ольга Кириленко, Євген Будерацький
інтерв'ю

"У вас хребет є?". Історик Олександр Зінченко про нерішучість США, сліпоту Європи та українську травму

— Євген Руденко