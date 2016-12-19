Як рятували Приватбанк, і що відбувалося за лаштунками

Пока в Украине наблюдаются существенные проблемы с приватизацией, государство преуспевает в процессах национализации.

В воскресенье поздно вечером Кабинет Министров утряс последние формальности и принял решение о вхождении в капитал "Приватбанка". Государство станет 100% собственником банка.

Обойдется это бюджету очень дорого.

На первом этапе Минфин для спасения банка выпустит облигаций внутреннего займа на 43 миллиарда гривен. Общая потребность в капитале банка пока составляет 148 миллиардов гривен, что является просто беспрецедентной суммой.

Единственное, что в этой ситуации может радовать – процесс передачи банка в руки государства происходит мирно. А значит, это не должно привести к необратимым последствиям в экономике.

За тем, как принималось решение, наблюдала Экономическая Правда.

Все решили за две недели

Утром понедельника, 19 декабря состоялся брифинг главы НБУ Валерии Гонтаревой и министра финансов Александра Данилюка. Оба они выглядели достаточно уставшими, так как решение по "Приватбанку" утрясалось все выходные до поздней ночи.

За последний год НБУ провел более 30 встреч с владельцами и руководителями банка.

Активные действия регулятора начались примерно две недели назад. Тогда НБУ отправил в Минфин предложение об участии государства в выведении "Приватбанка" с рынка.

Но на тот момент с акционерами еще не было окончательной договоренности относительно передачи банка в руки государства.

Что касается Коломойского, он окончательное решение принял в начале прошлой недели. В понедельник-вторник, 12-13 декабря в Женеве он обговорил процесс национализации с менеджментом банка, в том числе с главой правления банка Александром Дубилетом.

Затем Коломойский отправился на переговоры в Украину. В среду, 14 декабря состоялась встреча с премьером Владимиром Гройсманом. Для последнего главным вопросом стояло, чтобы национализация банка прошла без конфликтов между регулятором и частными акционерами.

В тот же день в стенах Администрации президента поздно вечером состоялась встреча, посвященная "Приватбанку", в которой приняли участие первые лица государства. Президент на этой встрече был своего рода арбитром в дискуссии главы НБУ Валерии Гонтаревой и премьера, который не соглашался на национализацию. По информации "Экономической правды", в тот же вечер в АП присутствовали и акционеры банка, но на эту встречу они не попали.

В течение всех переговоров самым "несговорчивым" оставался второй акционер – Геннадий Боголюбов. Только к концу прошлой недели государство получило от него просьбу о национализации банка, по факсу. Собеседники ЭП говорят, что решение он принял, находясь в Эмиратах.

После этого свое добро дал и премьер-министр Владимир Гройсман, который ранее высказывался против такого развития событий.

В субботу, 17 декабря, до поздней ночи обсуждался сценарий национализации, в том числе, как решение будут проводить через СНБО.

После того как акционеры дали свое согласие, далее все шло уже по заготовленному плану.

Основным сценарием для сформированной команды была национализация по статье 41(1) закона Украины о Фонде гарантирования вкладов. Статья предусматривала возможность для Минфина стать собственником банка в течение трех дней.

Примерно к обеду в воскресенье, 18 декабря, на заседание собралось правление НБУ, которое приняло решение о признании банка неплатежеспособным. В банк отправилась сформированная команда из более ста человек, состоявшая в основном из сотрудников НБУ и ФГВ.

В это же время начали созывать СНБО и заседание Кабмина. Последний уже ближе к полуночи окончательно развеял все интриги, объявив о том, что государство становится 100%-м собственником "Приватбанка".

Помимо этого, всем лидерам государства нужно было успеть записать успокоительные месседжи, призванные повлиять на желание населения бежать в банк и снимать средства. На протяжении последних дней вкладчики "выносили" из банка миллиарды гривен, что очень болезненно сказывалось на ликвидности.

Хорошего мало

Безусловным позитивом можно считать то, что акционеры и государство нашли решение, по которому розница банка пострадает минимально – большинство вкладчиков не почувствуют никаких ограничений и смогут дальше пользоваться своими деньгами.

Корпоративные платежи приостановят на очень короткий срок – один день. Такие меры продиктованы процедурной необходимостью.

В то же время, как стало известно с брифинга, реальное финансовое состояние банка оказалось даже хуже, чем предполагали многие аналитики.

На брифинг приглашали также Игоря Коломойского. Однако он от участия отказался, о чем позже, возможно, пожалел.

По информации ЭП, многие вещи, озвученные главой НБУ – например, относительно уровня кредитов связанных лиц в банке, – она не должна была называть.

Информация, которую планировалось вынести на пресс-конференцию, оговаривалась заранее. Но уже на этом этапе договоренности между акционерами и НБУ нарушились.

По словам Гонтаревой, более 97% корпоративного портфеля банка – а это около 150 миллиардов гривен – выдано инсайдерским структурам ФПГ "Приват".

На брифинге глава НБУ сообщила, что еще 1 апреля 2015 года нехватка капитала равнялась 113 миллиардам гривен.

Уже по состоянию на 1 декабря этого года недостаток в капитале вырос до 148 миллиардов, ликвидность существенно снизилась. Банк почти год не выполнял нормативы обязательного резервирования, а просроченная задолженность банка перед регулятором по стабкредитам составляла 14 миллиардов гривен из общей задолженности в 19 миллиардов.

Что делали менеджеры "Приватбанка", на протяжении этого периода – так это спорили с НБУ о достаточности капитала.

На фоне этих данных, заявления некоторых топ-менеджеров ПБ выглядят странно.

Вчера, после того как Кабмин официально объявил о предстоящей национализации, "топы" банка начали дружно писать о том, что национализация случилась по причине информационных атак.

"Решение о добровольной и мирной передаче банка во владение государству было принято в тот момент, когда мы поняли, что эту информационную атаку мы можем не пережить, и что под угрозой могут оказаться наши клиенты", – написал Гороховский.

О размере дыры в капитале и сумме выданных инсайдерских кредитов первый зампред промолчал. Фактически, если бы государство не вошло в капитал банка, финучреждение завалилось бы до конца года.

Отдельным важным нюансом в периметре сделки между акционерами и государством являлось будущее отрицание властью выведенных средств акционерами. Речь идет о тех самых почти двух миллиардах долларов, выведенных в 2014 году по импортным контрактам.

По информации ЭП, возвращать их акционеры не будут.

Более того, они получили от властей гарантии безопасности по этим эпизодам. Правоохранительные органы не станут обвинять их в нанесении убытков государству в особо крупных размерах.

По результатам аудита, власть не должна говорить о выведении средств. Это стало значительной составляющей в "цене" добровольной передачи банка государству.

В руках бывших акционеров остается один важный инструмент. Окончательная стоимость для государства этой "покупки" во многом будет зависеть от того, будет ли обслуживать ФПГ "Приват" свои кредиты.

Глава НБУ заявила, что собственники взяли на себя обязательство реструктуризировать собственные кредиты. Но, по информации ЭП, акционеры банка еще не решили, насколько серьезно они будут относиться к этому обязательству.

Настораживает также то, что уже на этапе брифинга какие-то договоренности нарушились, что вряд ли будет способствовать возвращению "инсайдерских кредитов".

Пока что существенным позитивом является то, что за процессом будет наблюдать МВФ. Европейский банк реконструкции и развития помогает формировать команду и строить корпоративное управление в банке.

Также при определенных условиях ЕБРР допускает свое участие в процессе возможной приватизации "Приватбанка" в будущем.

Но возникает вопрос: насколько долго МФО еще пробудут в Украине?..

Платить будут все

Экстренно поданным президентским законопроектом №5553 предлагается распространить гарантию полной суммы вкладов физических лиц на все государственные банки.

Сегодня государство гарантирует полную сумму вклада только в Ощадбанке.

Это, безусловно, затруднит привлечение вкладов другими банками на рынке. Такой законопроект полностью противоречит требованиям международных кредиторов.

В целом, для банковского рынка событие неоднозначное.

С одной стороны, коммерческие банки могут ожидать ослабления позиций сильнейшего конкурента. С другой, чтобы успокоить население и обуздать панику, государство принимает решения, которые в дальнейшем будут способствовать установлению государственной монополии на банковском рынке.

Самое неоднозначное в этом процессе – это то, что национализация "Приватбанка" по понятным причинам происходила кулуарно.

В то же время, это безумно дорогая покупка за деньги налогоплательщиков. И в рамках этой сделки, безусловно, присутствуют политические договоренности.

Также сейчас по-прежнему нельзя ничего сказать относительно того, сколько за эту покупку заплатит государство. Как показывает практика, стоимость подобных операций обычно обходится государству дороже, чем изначально заявленные суммы.

Но даже нынешние заявленные 148 миллиардов необходимой докапитализации являются абсолютным рекордом.

Фактически, это означает, что каждый налогоплательщик заплатит по несколько тысяч гривен – за просчеты бывших акционеров и многолетнее бездействие государственного надзора.

Александр Мойсеенко, ЭП