Росія, яку ми втратимо

По многим причинам украинцы смотрят в будущий год со сдержанным пессимизмом.

Однако пару лет назад именно 2017-й считался годом, который решит все наши проблемы. Всезнающие эксперты предсказывали, что в 2017-м у Кремля закончатся деньги, за банкротством соседского режима последует распад России, и мы наконец-то будем избавлены от естественного врага.

По мере приближения заветной даты прогнозов становится все меньше, но сама вера в грядущий крах РФ по-прежнему воодушевляет украинцев.

За последние годы она превратилась в своеобразную гражданскую религию, исповедуемую в патриотических кругах. Для многих из нас распад России стал воплощением высшей справедливости, ключом к безмятежному существованию, земным аналогом царствия небесного.

Настоящая жизнь в Украине начнется, когда преступный северный сосед издохнет в кровавых конвульсиях – и чем страшнее будет его конец, тем лучше!..

Как известно, российский демократ заканчивается на украинском вопросе, и нам трудно найти общий язык даже с последовательными оппонентами Кремля. Но зачастую украинский демократ тоже заканчивается на российском вопросе – поскольку не видит другого решения этого вопроса, кроме сползания РФ в кровавый хаос.

Разумеется, такая позиция не позволяет договориться с противниками Путина об общем видении будущего: гражданская война и распад страны неприемлемы для любого россиянина, вне зависимости от политических взглядов.

Более того, подобное развитие событий абсолютно неприемлемо и для Запада: ничто не пугает западных аналитиков больше, чем распад России на части и расползание ее ядерного арсенала.

Таким образом, о дезинтеграции РФ мы обречены мечтать в гордом одиночестве.

Но действительно ли погружение России в хаос будет выгодно украинцам? Что стоит за отечественными мечтами о развале РФ: трезвый расчет или все-таки наши эмоции? Просчитываем ли мы реальные последствия такого сценария? Или нам просто хочется, чтобы российское общество сполна расплатилось за действия Кремля, чтобы соседский обыватель прочувствовал все прелести войны и "народных республик" на собственной шкуре?

Считается, что внутренняя дестабилизация усмирит агрессивного русского медведя, и он больше не сможет терроризировать соседей.

Но, к сожалению, этот популярный тезис не подтверждается историческим опытом. В 1917 году тоже казалось, будто российский хаос однозначно играет на руку сторонникам независимой Украины. Если с Временным правительством велись малоуспешные переговоры об автономии, то большевистский переворот в Петрограде и очередной виток дестабилизации позволили провозгласить УНР.

Увы, счастье продолжалось недолго: очень скоро российский хаос ударил по украинцам, Украина была с легкостью инфицирована большевизмом, а затем превратилась в поле боя между революционерами-ленинцами и русскими белогвардейцами. Принцип "России не до соседей, у нее хватает внутренних проблем" почему-то не сработал.

Не сработал он и в начале 1990-х, после распада СССР. Несмотря на острейший кризис российской государственности, Москве нашлось дело и до Молдовы, и до Грузии, и до Карабаха с Таджикистаном.

На фоне нарастающей внутренней дестабилизации генерал Лебедь атаковал молдавскую армию в Приднестровье, вице-президент Руцкой отдавал приказ об ударе по грузинским силам в Южной Осетии, а российская авиация бомбила позиции правительственных войск в Абхазии.

У тогдашней России – разоренной, раздираемой противоречиями, теряющей контроль над бывшими провинциями – не осталось ничего, кроме груд советского оружия.

И этот единственный инструмент активно использовался против слабых – чтобы поддерживать хотя бы иллюзию прежней силы и прежнего влияния.

Да, в те беспокойные годы независимая Украина избежала соседской агрессии. Но, оглядываясь назад из сегодняшнего дня, мы понимаем: тогда, в 1990-х, украинцам просто повезло. А рассчитывать, что нам повезет во второй раз, уже не приходится. Украина стала для россиян готовым врагом, Донбасс и Крым – готовыми военными плацдармами, и заряженное ружье, висящее на сцене, не может не выстрелить в экстремальной ситуации.

Если, столкнувшись с надвигающейся катастрофой, Кремль пойдет ва-банк, то его последней ставкой наверняка окажется Украина.

Если в РФ воцарится настоящий хаос с кровавой мясорубкой, неконтролируемыми вооруженными группировками и толпами обезумевших беженцев, то все эти радости с большой долей вероятности перекинутся в Украину.

Если на развалинах путинской империи развернется борьба кланов, и одна из сторон захочет подкрепить свою внутреннюю легитимность внешними военными акциями, то приоритетной целью тоже станет Украина. Так или иначе, обломки рухнувшей России ударят по нам очень больно. И подобный сценарий потребует от украинцев намного больше стойкости и силы, чем нынешнее гибридное противостояние.

Может ли Украина выиграть от соседского упадка? Безусловно. Но стоит учесть, что железное правило "чем хуже для России, тем лучше для Украины" перестанет работать в случае банкротства путинского режима.

И для самих россиян, и для украинцев, предпочтителен мягкий коллапс РФ: без выхода ситуации из-под контроля, без массового кровопролития, но с торгующимися прагматиками в Кремле и постепенной сдачей позиций в обмен на материальные бонусы. Увы, неизвестно, способна ли Россия прийти к щадящему сценарию после всего сделанного Путиным и Ко. Поэтому украинцам лучше ориентироваться на худший вариант развития событий.

И прежде всего, необходимо отказаться от мысли, будто гипотетический распад РФ станет для нас подарком судьбы, избавлением от всех бед и решением всех проблем. Крах соседней недосверхдержавы – это серьезнейший вызов, к которому Украина должна готовиться уже сегодня. Потому что завтра может быть поздно.

Михаил Дубинянский, для УП