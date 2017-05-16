Немає контакту! Порошенко підписав санкції проти 1С, Вконтакте, mail.ru та інших. Реакція соцмереж
Вівторок, 16 травня 2017, 13:08
Соціальні мережі вибухнули реакцією користувачів на заборону в Україні Яндекса, Вконтакте, Однокласників, 1с та інших російських ресурсів.
Сам Петро Олексійович свій акаунт у ВК ще не видалив.
Из общения с несколькими школьниками. Паники нет, уловки как обойти запреты давно существуют, профиль Вконтакте не удалим).— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) May 16, 2017
Зарегиструю в ВК 200 грн.— РБ головного мозга (@belamova) May 16, 2017
Поадминю ваш паблик 5000 грн.
Загружу фото в фотоальбомы 100 грн.
Сменю авку 20 грн.