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Немає контакту! Порошенко підписав санкції проти 1С, Вконтакте, mail.ru та інших. Реакція соцмереж

Вівторок, 16 травня 2017, 13:08

Соціальні мережі вибухнули реакцією користувачів на заборону в Україні Яндекса, Вконтакте, Однокласників, 1с та інших російських ресурсів.

Сам Петро Олексійович свій акаунт у ВК ще не видалив.

 

 


Теми: соцмережіінтернет
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