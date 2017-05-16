Немає контакту! Порошенко підписав санкції проти 1С, Вконтакте, mail.ru та інших. Реакція соцмереж

Соціальні мережі вибухнули реакцією користувачів на заборону в Україні Яндекса, Вконтакте, Однокласників, 1с та інших російських ресурсів.

Сам Петро Олексійович свій акаунт у ВК ще не видалив.





Из общения с несколькими школьниками. Паники нет, уловки как обойти запреты давно существуют, профиль Вконтакте не удалим). — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) May 16, 2017