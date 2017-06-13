Підслухано у соцмережі, або Про що кажуть 84 тисячі лайків нардепів

З поширенням використання соцмереж, зокрема Facebook, позиції парламентських фракцій стало визначати значно легше. Варто лише стежити за їх лайками – і все видно як на долоні.

Якщо можна виявити злочинців за особливостями їхньої банківської активності, то такі ж непов'язані на перший погляд деталі можуть "вистрілити" й в інших сферах.

Так подумали ми – і застосували цей принцип з бестселеру "Суперфрікономіка" до аналізу роботи Верховної Ради. Вирішили дізнатися, хто є явним (або прихованим) авторитетом українського парламенту за допомогою досить нетривіального показника – активності депутатів різних фракцій у Facebook.

На користь саме цієї бази даних свідчать декілька речей. По-перше, 72% депутатів вже є користувачами соціальної мережі, тому інформація буде репрезентативною. Ну а по-друге, у Facebook ти можеш скільки завгодно переглядати власну історію активності, проте відслідкувати чужі дії протягом тривалого періоду часу, як мінімум, не зручно. Більше того, далеко не кожен знає, що їхню "лайко-активність" у соцмережі може переглянути будь-хто.

Тож користувачі, якщо вже й ставлять лайки, то схильні виказувати свої справжні уподобання.

Що ми очікували від отриманої інформації?

По-перше, пости у Facebook зазвичай містять певні меседжі. Тож лайк під будь-яким з них – щось на кшталт відвертого зізнання членів фракцій з приводу того чи іншого політичного питання.

По-друге, така інформація має дати уявлення, наскільки визначеними та однорідними є погляди всередині фракцій.

І по-третє, можна прослідкувати спільні інтереси між членами різних фракцій та мати змогу спрогнозувати, хто кому союзник у тих чи інших питаннях.

Активісти Facebook

Для цього ми проаналізували активність у Facebook всіх зареєстрованих в соцмережі депутатів кожної фракції/групи Верховної Ради. З січня по травень 2017 року вони встигли поставити трохи більше восьмидесяти чотирьох тисяч лайків.

Оскільки кількість депутатів відрізняється залежно від фракції чи групи, ми врахували цей показник, щоб визначити найактивніші фракції: активність у Facebook = загальна кількість лайків депутатів фракції / кількість депутатів фракції, зареєстрованих у Facebook.

Абсолютним лідером виявилася Радикальна партія Олега Ляшка. 19 членів фракції є активними користувачами Facebook і за п'ять місяців вподобали в середньому по 397 постів кожен.

На другому місці за активністю в соцмережі – фракція "Самопоміч" з 21 депутатом у соцмережі та 340 лайками на кожного з них.

Замикає трійку лідерів "Народний фронт" – на кожного з її 64 активних членів припадає в середньому по 321 лайку за обраний період.

Тож якщо ці три об'єднання поставлять собі за мету просувати законодавчу ініціативу у Facebook, вони точно знають, як популяризувати ідею принаймні серед своїх друзів та підписників.

Загальні тенденції

Серед вподобань членів фракцій більшість популярних авторів складають їхні колеги-депутати Верховної Ради. Саме вони становлять більше половини ТОП-10 фаворитів для таких фракцій, як "Народний фронт" (60%), Блок Петра Порошенка (70%), "Батьківщина", "Самопоміч" (по 80%) та РПЛ (90%).

Найменше дописами колег у соцмережах цікавляться група "Відродження", Опозиційний Блок та "Воля народу".

Досить мало уваги фракції приділяють журналістам. Лише 9 журналістів потрапили у ТОП-10 восьми фракцій/груп та позафракційних депутатів. Причому жодного журналіста немає серед десятки фаворитів БПП та РПЛ.

Кого ж читають інші фракції серед представників центральних ЗМІ?

До ТОП-10 авторів фракцій потрапили журналісти телеканалу 1+1 ("Батьківщина"), інтернет-видань LB.ua ("Відродження"), Strana.ua ("Воля народу"), Цензор.НЕТ ("Самопоміч") та газети "День" (позафракційні депутати).

Серед представників державної влади найбільш популярними виявилися генеральний прокурор Юрій Луценко (БПП та позафракційні депутати) та міністр економіки Степан Кубів (БПП та "Народний фронт"). Вони зустрічаються у ТОП-10 більш ніж однієї фракції.

Однак щоб краще зрозуміти орієнтири, варто розглянути більш детально особливості та тенденції вподобань кожної фракції/групи.

Один за всіх

Почнемо, мабуть, з "найпатріотичніших", які переважну кількість лайків віддають постам колег по фракції. Трійку цих лідерів очолює РПЛ. В десятку найпопулярніших авторів серед "не-радикалів" пробився тільки мер Дніпра Борис Філатов.

Трохи менш "егоїстичними" виявилися депутати фракції "Самопоміч". Окрім членів фракції, до ТОП-10 авторів входять прес-секретар уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини Михайло Чаплига та редактор онлайн-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Замикає трійку лідерів фракція БПП. Рівно половина найулюбленіших авторів фракції – це її члени. До іншої половини потрапив все той же пан Чаплига, позафракційні депутати Борислав Береза та Вікторія Пташник, а також генпрокурор Юрій Луценко та міністр економіки Степан Кубів.

Беззаперечні авторитети

Як виявилося, уподобання депутатів з різних об'єднань щодо авторів у Facebook досить часто перетинаються.

Так, наприклад, мер Дніпра Борис Філатов входить до ТОП-20 авторів одразу чотирьох фракцій – БПП, "Батьківщина", "Відродження", Радикальна партія, – а також групи позафракційних депутатів.

Пости голови фракції БПП Ірини Геращенко подобаються депутатам від БПП, "Батьківщини", "Народного фронту" та групи позафракційних депутатів.

Схожий рівень популярності має й заступник голови фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Лозовий. Він входить до ТОП-20 авторів серед членів РПЛ, "Народного фронту", "Відродження", а також позафракційних депутатів.

"Маленька незалежність"

За, так би мовити, "оригінальністю суджень" лідером серед фракцій є Опозиційний блок – інтереси народних депутатів цього осередку перекликаються лише у чотирьох з двадцяти випадків – з колегами з "Відродження" та "Волі народу".

Радикальна партія Ляшка також відрізняється значною кількістю унікальних вподобань – тільки 5 з 20 уподобань можна знайти у представників інших фракцій. Більше всього спільних улюблених авторів фракція має з "Народним фронтом" (4 користувачі). По два автори потрапили одразу до списку фаворитів як РПЛ, так і "Відродження" та позафракційних депутатів. Ще по одному спільному популярному автору члени РПЛ мають з "Батьківщиною" та БПП.

У фракції "Самопоміч" налічується 6 спільних фаворитів – по три з БПП і позафракційними депутатами та два з "Волею народу".

Спільні інтереси

Найбільшу загальну кількість спільних авторів з іншими фракціями має БПП. При цьому вподобання її депутатів найбільш близькі до позафракційних депутатів – 7 авторів з 20 (35%) in common.

Це – голова фракції БПП Ірина Геращенко, "депутати-антикорупціонери" фракції БПП Оксана Юринець, Мустафа Найєм та Сергій Лещенко, а також позафракційний депутат Ганна Гопко. Крім того, і депутати БПП, і позафракційні схильні підтримувати лайками пости мера Дніпра Бориса Філатова, генерального прокурора Юрія Луценка та радника Міністра економіки Ярослава Железняка.

Схожі з БПП переваги у джерелах інформації мають і члени фракції "Батьківщина". До їхнього ТОП-20 у Facebook входить п'ятеро авторів, яких поважають і в БПП. До цього списку увійшли Ірина Геращенко, Сергій Лещенко, Борис Філатов, а також позафракційні депутати Борислав Береза та Вікторія Пташник.

По чотири спільних автори мають позафракційні депутати з "Батьківщиною" та "Народним фронтом", а також НФ з радикалами.

Цікавинки

Наше дослідження не обійшлося й без декількох несподіваних знахідок.

Наприклад, з ТОП-10 "найлайковіших" сторінок депутатів "Волі народу" – 2 сторінки є пабліками. Так, депутати часто вподобають блог про Ізраїль "IsraLove" та російську інтернет-спільноту про сучасну культуру "Культурологія".

"Потішив" і Опоблок – першість у вподобаннях депутатів отримала блогер, яка пише на зовсім далекі від політики та державних справ теми.

Звичайно, до лайків у Facebook можна ставитися по-різному. Ми переконані, що цей показник стає дедалі більш вагомим. Нещодавнє рішення швейцарського суду про застосування штрафних санкцій на основі лайку людини – яскраве тому підтвердження.

Як інтерпретувати та використовувати дані активності українських парламентарів у соцмережі – кожен вирішує сам. Ми ж переконані, що розуміння цих схованих від неозброєного ока зв'язків дає можливість краще зрозуміти важелі впливу для формування позицій народних обранців.

Це допоможе залучати до онлайн-адвокації лідерів парламентських думок усвідомлено, не навмання.

Роман Супрун, керівник проекту PolitEyes, спеціально для УП