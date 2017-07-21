"Мене не посадять, боятися нема чого". Влада Білорусі не вважає бойовиків "ЛДНР" злочинцями

На родине они были строителями, электриками, учились в ПТУ. Некоторые успели отсидеть в тюрьме, другие – послужить в милиции. На Донбассе они в одночасье превратились в "защитников русского мира" и повесили на грудь боевые ордена.

Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт – сегодня ни для кого не секрет, что в ключевых событиях войны на востоке Украины принимали участие и белорусы.

Специально для "Украинской правды" журналист Катерина Андреева собрала истории белорусов-боевиков "ЛДНР", которые, вопреки законодательству страны, не были осуждены за наёмничество.

Уголовный кодекс Беларуси запрещает участие в вооруженных конфликтах на территории других государств, нарушителям грозит от трех до семи лет лишения свободы. Однако на практике ни один белорус-участник войны на Донбассе не был осужден по статье "Наёмничество".

Так, бойца "Правого сектора" Тараса Аватарова в мае прошлого года приговорили к 5 годам заключения – но не за то, что поехал воевать в другую страну, а за контрабанду и незаконный оборот боеприпасов. На момент задержания у Аватарова якобы нашли взрывчатку, сигнальный пистолет, символику ДУК "ПС" и справку об участии в АТО.

В июне 2016 года глава Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик заявил, что в Беларуси возбуждено 138 уголовных дел о наёмничестве. Он не уточнял, кого среди подозреваемых больше: бойцов украинских добробатов или боевиков "ЛДНР".

Правда, в суде ни одно из этих дел рассмотрено до сих пор не было.

Тем временем счет белорусов-боевиков вооруженных формирований в ОРДЛО идет на десятки, если не сотни. В течение 2015-2017 годов журналистам независимых медиа удалось записать более двадцати интервью с ними.

Однако после публикаций, вместо ответа от силовых структур на вопрос, почему боевики ощущают себя в безопасности, – мы начали получать недвусмысленные намёки от КГБ: лучше прекратить писать на эту тему.

"Когда рядом убили человека, некоторые плакали, а я смеялся"

22-летний Саша Рукавишников из белорусского городка Мстиславль учился в ПТУ. По его словам, во время Майдана "увлекся политикой" и стал следить за новостями из Украины. В конце 2014 года сказал родным, что уезжает в Москву.

На самом деле, через пару недель он окажется в Ростове-на-Дону. Там его встретит человек в гражданской одежде и отвезёт на "базу" – коттедж в пригороде.

– Как только попадаешь туда, получаешь позывной, мой был "Долг". В Ростове выдали форму, экипировку, но не оружие. Автомат со склада дали уже в Донецке. После короткой учебы меня направили в 1-ю Славянскую бригаду, в разведку, – рассказывает Рукавишников.

По странице Саши в соцсетях легко определить, что тот воевал: он сам выложил своё фото в военной экипировке. И относительно легко согласился на разговор.

"Меня не посадят, бояться мне нечего", – написал экс-боевик журналисту.

В общей сложности Рукавишников провел на Донбассе около года, принимал участие в боях за Дебальцово.

Александр Рукавишников (справа)

– Был ночной выход разведгруппы, и я помню, что сильно ушел вперед. Стало страшно, что с минуты на минуты попаду в плен. В этот момент меня заметили – по кустам, где я прятался, началась беспорядочная стрельба. Повезло, это свои были, оказывается. Но висел на волоске. А потом при мне впервые убило сослуживца, снайпер попал. Помню, что рядом некоторые заплакали, а я не мог сдержать смех. Наверное, такая защитная реакция.

Зарплату он получал стандартную – около 15 тысяч российских рублей. После контузии зимой 2016-го Рукавишников вернулся в Беларусь. Через некоторое время ему позвонили и пригласили на беседу в органы.

– Я просто оставил расписку, что больше не поеду в "ДНР" – и на этом всё закончилось.

По словам боевика, военный билет "ДНР" он выбросил еще на пограничном переходе в Изварино (находится на оккупированной боевиками территории Украины, – авт.), а остальные документы потерял.

Новый паспорт он без проблем получил в районном отделе милиции.

Офицер МВД с судимостью за убийство

Во время своей "службы" в 1-й Славянской бригаде Рукавишников познакомился с еще одним гражданином Беларуси – Алексеем Русяевым.

Русяев приехал на Донбасс осенью 2014 года, успел получить медаль "За воинскую доблесть" и имел за плечами богатую биографию.

В первой половине 90-х Алексей Русяев служил оперативником в Первомайском РОВД Минска. Молодой лейтенант был арестован в 1994 году и осужден на 15 лет за убийство армянского предпринимателя и избиение задержанных. Точная дата его освобождения неизвестна.

Документы Алексея Русяева

– А знаете, откуда взялся мой позывной "Серб"? В самом начале 90-х я был в одной стране на Балканах. Скажем так, – "в командировке". Тогда еще советский КГБ предлагал определенным людям "тур на Балканы для покупки автомобиля" – понимаете, о чем речь?.. Ну, не совсем вербовали, скорее, предлагали. Впоследствии никаких проблем с устройством на работу в белорусскую милицию у меня не возникло, – рассказал Русяев.

Судя по документам, в марте 2015 года Русяев был водителем-механиком в "1-й Славянской бригаде". Тогда же командование боевиков наградило его орденом "За воинскую доблесть". После ранения он уехал жить в Мурманск.

Никакой информации о том, что Русяев объявлен на территории Беларуси в розыск, на сегодняшний день нет.

Снайпер "Солнышко" из Борисова

Летом 2014 года в сети появилось видео: женщина в форме боевиков в Славянске показывала на камеру белорусский паспорт и обращалась к президенту Лукашенко со словами: "Батька, твои граждане на этой стороне!"

Наталья Красовская родом из города Борисов Минской области, в "ДНР" приехала в самом начале войны.

Она вступила в батальон "Спарта" под командованием Арсения Павлова-"Моторолы", взорванного в лифте в Донецке два года спустя.

Красовская, позывной "Солнышко", утверждает, что была снайпером.

Осенью 2014-го в СМИ появилась информация о ее гибели. Однако через пару месяцев вполне живая Красовская уже выступала со сцены на митинге в Москве. Затем ее следы потерялись – СМИ то сообщали об аресте Красовской в Беларуси, то позже сами это опровергали.

Наталья Красовская

В феврале 2017 года Красовскую удалось разыскать при помощи активиста созданного Игорем Стрелковым-Гиркиным движения "Новороссия" Михаила Полынкова. В переписке Наталья оставила номер телефона – российский.

Голос в трубке звучал идентично голосу на видеозаписи, где Наталья обращалась к Лукашенко.

– Я ехала туда просто воевать. Было не так важно, за кого. Попала "на яму" в Семёновке в начале мая, там меня жестоко избивали, в итоге оказалась в больнице. Потом дали форму, автомат, и сказали "Вперёд", ничего не соображала,– рассказала Наталья.

По ее словам, в Беларусь она приезжала неоднократно – "повидать маму".

– К матери в Борисове приходили из КГБ, спрашивали, когда я приеду, говорили что-то про уголовное дело. В 2015 году я приехала, и меня забрали за хулиганство – обычная административная статья. Но сказали, что могу еще пригодиться, чтобы проводить беседы с белорусами и "отговаривать их ехать на Донбасс". При этом попросили "не доставлять неприятностей".

В СБУ Украины нам официально подтвердили факт участия Натальи Красовской в незаконном вооруженном формировании.

К слову, еще один экс-боевик из Борисова, Константин Фофанов, за 15 тысяч рублей воевал в батальоне "Заря" в "ЛНР". Он вернулся на родину и уже более года живет в Борисове.

По словам боевика, сотрудники КГБ проводили обыски у него, изъяли военный билет "ЛНР" – но причин для ареста не нашли.

Формальные обыски для "Пушкина"

Несколько раз из КГБ приходили с обыском и в дом жителя города Круглое в Могилёвской области Александра Ярового, воевавшего в 16-м казачьем батальоне "ЛНР" под позывным "Пушкин".

В октябре 2016 года Ярового задержала милиция на вокзале в Орше, когда тот возвращался с Донбасса. Примечательно, что первой о задержании сообщила государственная газета "Советская Белоруссия" в статье "Гастарбайтеры войны", которую перепечатал официальный портал МВД Беларуси.

Вскоре журналисты нашли Ярового: в интервью тот подробно описал, как сидел в кабинете следователя в Могилёвском СИЗО. Там боевику разрешили "играть в компьютерные игры, угощали сигаретами и домашней пищей".

Александр Яровой

Через неделю задержанный вышел на свободу под подписку о том, что предупрежден об уголовной ответственности за наёмничество. После чего "Пушкин" снова отправился назад на Донбасс – но, получив ранение, окончательно приехал в родное Круглое.

Гражданский активист Антон Мотолько возмутился ситуацией и написал запрос в ГУБОПиК с требованием провести проверку в отношении следователя, работавшего с Яровым.

В ответном письме силовики заявили: "С 2015 по 2016 год в отношении И.Ю. Ярового на территории Республики Беларусь уголовные дела не возбуждались".

Запретная тема

Журналист Игорь Ильяш записал несколько десятков интервью с боевиками, со многими встречался лично в Беларуси.

Один из героев его публикаций, Сергей Трофимов из Витебска рассказал: по возвращению с Донбасса он был вызван на беседу в КГБ.

По словам Трофимова, спецслужбисты задавали вопросы: воевал ли, убивал ли людей. Предупредили, что если поедет в "ДНР" еще раз – посадят. Это не остановило боевика, и весной 2015 года он вернулся на Донбасс, в "4-й танковый батальон". Но там заскучал, потому что активных боевых действий в районе дислокации батальона не велось, и решил окончательно вернуться в Витебск.

Осенью 2015-го его опять пригласили в КГБ, сообщив: нужно дать показания не как подозреваемый, а как свидетель по делу. По какому делу, не сказали.

Он предложил КГБ свои услуги в качестве интернет-тролля – и там согласились. Трофимову назначили куратора, который говорил, какие комментарии нужно оставлять в СМИ, как ссорить между собой оппозицию.

После публикации интервью с Трофимовым, журналисту начали поступать странные намёки.

Журналист Игорь Ильяш

– Фактически под давлением КГБ тема участия белорусов в войне на Донбассе попала под запрет в ряде негосударственных СМИ. Общения со спецслужбами тет-а-тет у меня не было, но они постоянно передавали "приветы", – рассказывает Игорь Ильяш.

По мнению журналиста, сегодня нет сомнений, что у белорусских спецслужб существует установка не трогать боевиков "ЛДНР".

– Остаются вопросы, на которые мы не получили ответа. Неприкосновенность боевиков в Беларуси – это приказ Лукашенко или импровизация КГБ? И почему был взят такой курс? Из-за нежелания вызвать недовольство Путина или власти искренне симпатизируют "русскому миру"?

Игорь Ильяш рассказывает, что за время работы над темой стало понятно, что не все воевавшие на стороне сепаратистов белорусы делали это из жестокости и желания убивать. Одни искренне поверили в "распятых мальчиков" из телевизора, другие использовали войну как социальный лифт: был водителем фуры – стал "офицером".

Но некоторыми всё же двигала жажда крови.

– Больше всего мне запомнился майор батальона "Спарта", бывший кадровый офицер российской армии. Мы сидели на лавке в одном из минских двориков, и он показывал мне снимки из Донецкого аэропорта. Там было много фотографий окоченевших трупов украинских солдат.

При этом не бравировал, а просто равнодушно показывал и рассказывал. Вот мертвый доброволец с дыркой во лбу, вот фото его домашних питомцев, а вот его дочь. Просто галерея из смартфона.

Я не знаю, зачем он хранил эти фото на телефоне...

Катерина Андреева, специально для УП