У Донецьку прощаються з "Моторолою", черга як в мавзолей

У Донецьку ховають одного з лідерів бойовиків "ДНР", громадянина РФ Арсена Павлова (Моторолу).

На центральних вулицях міста людей очікують спеціально замовлені автобуси. У вузах скасували заняття.

Прощання проходить в будівлі театру опери та балету імені Героя України Анатолія Солов'яненка. Біля театру зібралася черга приблизно з 3 тисяч осіб. Пізніше людей стало більше - до 6 тисяч осіб. У черзі стоять як люди похилого віку, так і молодь. Через стовпотворіння територія навколо театру оточена бойовиками "ДНР", пишуть Новости Донбасса.

З самого початку на прощальній церемонії присутній лідер бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко.



Водночас у місті розвішені білборди із зображенням "Мотороли" і гаслом "Герої не вмирають", яке використовувалося при прощанні із загиблими на Майдані в Києві і зараз використовується при прощанні з українськими військовими.

На кладбище Мотора повезут на лафете pic.twitter.com/WFGNvogDum — Александр Коц (@sashakots) October 19, 2016

Як відомо, ввечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув один з бойовиків "ДНР" Арсен Моторола Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався додому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Павлова неодноразово звинувачували у вбивстві українських військових, у тому числі – заручників.

У коментарі Kyiv Post, відповідаючи на питання про те, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького, він сам заявив, що вбив 15 українських військовополонених.

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсена "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".