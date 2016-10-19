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У Донецьку прощаються з "Моторолою", черга як в мавзолей

Середа, 19 жовтня 2016, 13:37

У Донецьку ховають одного з лідерів бойовиків "ДНР", громадянина РФ Арсена Павлова (Моторолу).

На центральних вулицях міста людей очікують спеціально замовлені автобуси. У вузах скасували заняття.

Прощання проходить в будівлі театру опери та балету імені Героя України Анатолія Солов'яненка. Біля театру зібралася черга приблизно з 3 тисяч осіб. Пізніше людей стало більше - до 6 тисяч осіб. У черзі стоять як люди похилого віку, так і молодь. Через стовпотворіння територія навколо театру оточена бойовиками "ДНР", пишуть Новости Донбасса.

З самого початку на прощальній церемонії присутній лідер бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко.
 
Водночас у місті розвішені білборди із зображенням "Мотороли" і гаслом "Герої не вмирають", яке використовувалося при прощанні із загиблими на Майдані в Києві і зараз використовується при прощанні з українськими військовими.

 
 
 
 
 

Як відомо, ввечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув один з бойовиків "ДНР" Арсен Моторола Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався додому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Павлова неодноразово звинувачували у вбивстві українських військових, у тому числі – заручників.

У коментарі Kyiv Post, відповідаючи на питання про те, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького, він сам заявив, що вбив 15 українських військовополонених.

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсена "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".

"Українська правда" у Threads

Теми: Донецьк
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