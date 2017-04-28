Лукашенко заспокоїв Порошенка щодо спільних навчань з Путіним

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив Петра Порошенка в тому, що російсько-білоруські навчання Захід-2017 на кордоні не будуть підготовкою до вторгнення в Україну.

Про це Порошенко заявив, виступаючи перед прикордонниками.

Порошенко нагадав про зустріч із білоруським президентом 26 квітня.

"У мене немає жодних сумніві у винятково добрих намірів Білорусі, але вона у союзницьких стосунках з Росією. А до Москви у нас довіри аж ніяк не має", - сказав Порошенко. Він зазначив, що у нього викликали занепокоєння наміри Білорусі і Росії провести спільні навчання поблизу білорусько-українського кордону. Однак, за словами Порошенка, він отримав тверді запевнення Лукашенка у тому, що немає причин хвилюватися.

"Я отримав від глави Білоруської держави запевнення, що заплановані російсько-білоруські навчання Захід-2017 не перетворяться на підготовку Росією плацдарму для вторгнення в Україну з Білорусі", - сказав він.

Як відомо, 26 квітня у Чорнобилі президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що між білорусами і українцями не може бути ворожнечі.

"Українці ніколи для білорусів не були чужими людьми… Ми рідні люди, ми завжди жили разом на цій території. Хто нас може розділити? Ніхто", - сказав він.

За словами Лукашенка, білоруси можуть приїхати в Україну "тільки на тракторі, допомогти вам".

Тетяна Кусок, УП