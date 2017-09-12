"Гастролі" Порошенка. 10 історій про піар, які можуть зацікавити правоохоронців

Петро Порошенко відкрив новий політичний сезон потужним піар-туром країною. Він перерізав стрічки у відремонтованих школах та гуртожитках, відкрив міст, театр та телевежу.



Усі ці події відбувалися за однаковим сценарієм.

Порошенку збирають масовку з прапорами та у вишиванках, він виголошує пишномовну промову, розповідає про "перемоги", які сталися за його безпосередньої участі, вручає подарунковий сертифікат, перерізає стрічку, проводить фотосесію.

Напередодні складної політичної осені ініціатори піар-туру з Банкової хотіли отримати образ успішного "господарника" – "він працює", рішучі реформи дають свої результати, і тільки популісти-критикани та "п’ята колона" заважають розвитку України.

Натомість всі ці спроби можуть отримати зворотній ефект.

Соціальними мережами вже пройшла хвиля обурення: мовляв, не рівень президента перерізати стрічки, і в гонитві за красивою картинкою Порошенка опустили до рівня депутата райради, який переймається питаннями "своєї" рідної школи.

На фоні закликів до політиків та чиновників утриматися від агітації у школах глава держави мав нафталіново-совковий вигляд зі своїми пафосними промовами та подарунковими сертифікатами. А його заяви про "прозорість" та "боротьбу з корупцією" не витримують перевірки навіть відкритими джерелами.

"Гастролі" Порошенка можна було спостерігати у прямому ефірі "5 каналу". Супроводжували піар-турне компліментарні сюжети центральних та місцевих телеканалів. Автор знайшов лише один телесюжет, у якому журналіст згадав про "суперечливі історії навколо будівництва" школи на Львівщині.

"Українська правда" звернула увагу й на інші реконструйовані чи новозбудовані об'єкти, які упродовж свого турне урочисто відкрив Порошенко. Майже в кожного з них – своя "суперечлива історія", яка мала б викликати інтерес у правоохоронних органів.

До вашої уваги – 10 таких історій, які нарахувала УП. Ми не виключаємо, що цей перелік не є вичерпним.

Історія перша. Лікарня за 200 мільйонів

"Гастролі" Порошенка наприкінці літа розпочалися з Кропивницького.

21 серпня президент приїхав відкрити обласну дитячу лікарню. Через таку подію "охорона президента попросила закрити магазини", розповіла одна жінка місцевому інтернет-виданню "Без купюр".

На фоні намальованого лікаря та червоної стрічки Порошенко анонсував свій десятиденний тур і відкриття шкіл, мостів, доріг.

"Ви бачите, що зміни відбуваються", – наче пояснюючи мету своїх поїздок, наголосив президент.

І одразу попередив, що відкотити Україну назад може спровокована Росію гаряча фаза війни та "дії політиків-популістів". На останніх глава держави зупинився більш детально.

"...Дії політиків-популістів, які, дестабілізуючи ситуацію всередині країни, здатні звести нанівець усі наші зусилля. Вони ладні змарнувати все те, що люди вистраждали протягом останніх років… Я ж робив, роблю і робитиму все від мене залежне для того, щоб цей сценарій не допустити", – окреслив Порошенко диспозицію на осінь – свою та своїх політичних опонентів.

Селфі-сесія Порошенка. 21 серпня, Кропивницький АПУ

Загалом на лікарню пішло 200 мільйонів гривень, намагався Порошенко вразити слухачів масштабом проекту. Однак про значне зростання кошторису реконструкції під час робіт він промовчав.

У 2015 році капітальний ремонт лікарні у Кіровограді (нині Кропивницький – ред.) оцінювали у 35 мільйонів гривень. Саме ця сума фігурувала у договорі, який за результатом тендера уклали з ТДВ "Інтерресурси". Це – фірма колишнього голови міськвиконкому Кіровограда Миколи Москаленка, яка мала провести реконструкцію першого корпусу лікарні.

За рік будівництва договір коригували двічі, у результаті чого його вартість зросла на 48,3 мільйонів гривень.

Ця ж фірма виграла тендер і на реконструкцію другого корпусу. Договір уклали на 58 мільйонів гривень. І до нього також вносили зміни під час робіт.

"Під час будівництва об'єкта виникла потреба у здійсненні додаткових робіт, що не можна було передбачити попереднім проектом… вартість будівництва об'єкта збільшилась до 96,9 млн гривень", – йдеться в обґрунтуванні застосування переговорної процедури на сайті Прозорро.

З інформації сайту "Zакупівлі" можна побачити, що подібна схема будівництва використовувалася згаданою фірмою ще за часів Януковича.

У 2011-му ТДВ "Інтерресурси" отримала підряд на реконструкцію Кіровоградського академічного музично-драматичного театру. Вартість робіт оцінили у 78,7 мільйонів гривень, за рік її збільшили ще на 61 мільйон.

Реконструкцію театру у місті назвали "пам'ятником виборам". Регіонали перерізали тут стрічку напередодні обрання парламенту у 2012-му. Цей театр уважні громадяни пам'ятають за одним з прямих ефірів за участі Януковича, де йому протягом кількох хвилин висловлюють "одобрямс". Нагадаємо це відео:

Нині театр викликає цікавість хіба що "якістю" будівельних робіт фірми "Інтерресурси". У зведеній майже з нуля будівлі вже довелося зробити капітальний ремонт. Ціна – ще один бюджетний мільйон. Результат – поліція відкрила кримінальне провадження.

Хизування Порошенка витраченими 200 бюджетними мільйонами, на фоні виконання підрядником неякісних будівельних робіт в театрі та значним збільшенням кошторису будівництва лікарні, – виглядає щонайменше дивно.

Історії 2 та 3. "Партія зброї" та "500 незадекларованих мільйонів"

Того ж дня у Кропивницькому Порошенко відвідав третій полк Сил спецоперацій ЗСУ.

Ця зустріч могла б завершитися сухим офіціозом. Якби не балакучий радник президента.

Юрій Бірюков у фейсбуці повідомив про мецената, який витрачає сотні мільйонів на армію і ніде не показує передане майно. Також Бірюков написав, що цей меценат передав спецпризначенцям 100 снайперських комплексів.

У своєму пості Бірюков згадав Порошенка. Пізніше пропрезидентські "ЛОМи" почали поширювати інформацію, що загалом Порошенко витратив 500 мільйонів власних гривень на допомогу ЗСУ. Інформація потрапила в ЗМІ.

І вже прес-секретар ССО Олексій Нікіфоров поширив цю інформацію у ФБ.

Своїм бажанням похизуватися Бірюков "підклав свиню" Порошенку та підкинув роботу правоохоронцям. Адже останні мають перевірити законність дій президента.

По-перше, купити 100 снайперських гвинтівок достатньо складно. По-друге, з електронних декларацій Петра Порошенка не випливає, щоб він витратив кудись власні півмільярда гривень.

Нардеп БПП Володимир Ар'єв пояснив, що гроші "від президента" на ЗСУ йдуть чи то від компанії, чи то від фонду Порошенка.

Натомість Фонд Порошенка прозвітував про витрати на суму 700 мільйонів гривень протягом 2014-2016 років. УП надіслала запит прес-службі президента, але досі не отримала відповіді.

Історії 4 та 5. "Дороги по 10 мільйонів" та перешкоджання журналісту

"Окопи роз'єднують людей, а мости – з'єднують", – розповідав Порошенко 22 серпня на фоні відремонтованого мосту в Ізюмі на Харківщині.

Тут проходить дорога в напрямку Слов'янська, яку у 2014-му використовували для в'їзду в зону АТО. До ремонту дорога нагадувала переораний город. Тож на фоні нового мосту та дорожнього полотна Порошенко не упустив можливості похизуватися, як вдало працює "його експеримент".

"Я розпочав митний експеримент. Встановлюється план на митницю. 50% перевиконання плану йде в держбюджет, а 50% залишається в області для будівництва доріг", – заявив Порошенко.

Про цей "свій" експеримент Порошенко неодноразово згадував у своєму турне. І жодним словом не обмовився, що його ініціатором був Міхеіл Саакашвілі. Щоправда, відповідний законопроект до Верховної Ради надійшов за підписом президента.

На фоні відремонтованого мосту. 22 серпня, Ізюм Харківської області АПУ

"Деінде дороги коштують 5,5-6 і навіть 7 мільйонів гривень (за 1 км – УП), а в Харківській області – 4,5, – продовжував Порошенко. – Правильні тендери, система ProZorro. І зараз там, де сім, буде прискіплива увага правоохоронних органів щодо ефективності використання бюджетних грошей".

Цієї миті президент навіть не підозрював, що після таких слів правоохоронні органи мають "потрусити" саме харківських чиновників.

Ось тендер на ремонт 108 кілометрів дороги Чугуїв–Мілове. Переможець запропонував ціну 1 мільярд 126,6 мільйонів гривень. Тобто вартість 1 км виходить більше 10 мільйонів.

Ось ще один тендер на ремонт 81 км дороги Р-46 Харків–Охтирка. Переможець запропонував ціну 841 мільйон гривень – вартість 1 км також перевищує 10 мільйонів гривень.

Уже стало традицією, що політтехнологи та охоронці допомагають гаранту уникати спілкування з непідготовленими журналістами. Так було і в цьому піар-турі. Але на мосту в Ізюмі одній журналістці таки вдалося прорватися до Порошенка. І тут стався інцидент: журналістка відчула на собі сильну руку самого президента.

Історія 6. Театр за 57 мільйонів

Синю стрічку 22 серпня президент перерізав і в Сєвєродонецьку. 15 років нежитлова будівля перебувала в аварійному стані після пожежі. Після реконструкції там оселився переміщений Луганський обласний академічний театр.

"Я вибачаюся, мені в таку спеку не вдалося перевірити гардероб, – жартував зі сцени Порошенко. – Але я впевнений у тому, що вішалка, з якої починається театр, теж знаходиться у доброму стані".

У якому стані перебуває тендерна документація на відбудову, президент міг би перевірити навіть у своєму робочому кабінеті в Києві.

Сайт "Наші гроші" звернув увагу, що переможець у тендері на реконструкцію цієї будівлі, ТОВ "Шахтобуріння", та його конкурент вказали спільний номер телефону.

Рік тому вартість робіт на цьому об'єкті оцінили у 45 мільйонів гривень. У липні цього року ціна зросла на 14,3 мільйонів. "Виникла необхідність у додаткових будівельних роботах", – йдеться у повідомленні на сайті Прозорро. Додатковий тендер на ці "додаткові роботи" не проводився.

Театральний виступ Порошенка. 22 серпня, Сєвєродонецьк Луганської області АПУ

"Важливо, щоб у цьому залі дуже часто звучало слово "біс", – закінчував свою театральну промову Порошенко.

"Біс" звучало для ТОВ "Шахтобуріння". Адже окрім ремонту театру, фірма ще й телевежу звела, яку того ж дня на Луганщині відкрив Порошенко.

"Шахтобуріння" виграло 12,1 мільйонів на тендері у харківського ТОВ "Океан – Сталеві конструкції", яке спеціалізується на монтажі металевих конструкцій, і готове було взяти за роботу на 50 тисяч гривень менше. Третій учасник тендеру – та ж сама пов'язана з переможцем компанія, яка "конкурувала" і за ремонт театру.

Історія 7. Опорні школи за десятки мільйонів

За один день 28 серпня Петро Порошенко відкрив одразу три опорні школи Донеччини. Якщо вірити офіційним повідомленням.

Насправді президент був лише у Покровську. У Бахмуті та Часовому Яру його бачили лише на екрані – учні дивилися на свого президента у прямій трансляції.

Того спекотного дня президент дуже запізнювався. Дітям довелося чекати його півтори години.

Порошенко відкриває три школи одночасно. 28 серпня, Покровськ АПУ

"З черговою перемогою у відродженні Донбасу!" – привітався Порошенко.

Його промова на додатковій лінійці мало зацікавила дітей. Хтось позіхав, хтось тер очі, хтось точив розмови про своє.

"Окремо хочу привітати самбістів та дзюдоїстів, як людина, яка розуміється на цьому (Порошенко є кандидатом в майстри спорту з дзюдо – УП)", – на цих словах "5 канал" показав дітей у спортивних костюмах.

Загалом Порошенко міг би відкрити у Донецькій області не три школи, а 21. Принаймні стільки до нового навчального року обіцяв Павло Жебрівський. Однак щось пішло не так.

20 серпня ТСН показало сюжет про можливі махінації навколо ремонту опорних шкіл: з 30-ти опорних шкіл на Донеччині була готова лише одна.

"Після сюжету, щоб встигнути, в Дружківці працювали до 2-3 ночі, – каже громадський активіст Денис Миронов, і додає, що за планом Порошенко мав приїхати саме в це місто. – Працювали наперед. Ще не закінчився тендер на благоустрій території, не визначений підрядник, а роботи вже велися".

Історія ж відкритої Порошенком школи №9 у Покровську така.

Минулого року тендер виграла фірма МПП "БМД И КО". Сума робіт склала 55,5 мільйонів гривень. Конкурент заявляв ціну на 1,7 мільйонів менше, але через формальні ознаки ця заявка була відхилена.

У червні цього року вартість робіт зросла на 9,3 мільйонів гривень за "додаткові роботи". Тендер на ці додаткові роботи не проводився, з підрядником уклали додаткову угоду.

"Це стандартна схема для відбудови Донбасу, – запевняє УП один з колишніх членів місцевого осередку БПП. – Кураторами об'єктів є нардепи. Над ними стоять Герасимов (Артур Герасимов, голова фракції БПП у парламенті, керівник обласного осередку БПП – УП) та Жебрівський".

Стрічку у школі Покровська Порошенко перерізав саме разом з губернатором та головою своєї фракції.

Жебрівський, Порошенко та Герасимов перерізають стрічку у Покровську АПУ

Історія 8. Гуртожиток за 19 мільйонів

На наступний свій виступ Порошенко запізнився вже на 4 години.

У Бахмуті на відкриті гуртожитку переміщеного Горлівського інституту іноземних мов президент тезово повторив свою промову з Покровська. Але під час виступу він запнувся, коли дійшов до боротьби з корупцією.

"Рішучі заходи по боротьбі з корупцією, раковою пухлиною, яку ми… – після бадьорого початку Порошенко на цілих 7 секунд замовк. Невідомо, що цієї миті спало на думку президенту, але завершив речення він якось сумно: – Ми маємо подолати. Вірю, що спільними зусиллями все у нас буде добре".

Порошенко на виступі намагається добирати слів. Бахмут, 28 серпня АПУ

На реконструкції цього об'єкта також мало місце збільшення вартості. У 2015-му роботи оцінили майже у 14 мільйонів гривень. Однак наприкінці 2016-го уклали додаткову угоду на 4,7 мільйонів. При цьому терміни здачі будівлі кілька разів переносилися.

Причини цього мали б стати предметом перевірки правоохоронців.

Історія №9. Школа-довгобуд за 41 мільйон

За день до приїзду Порошенка на Львівщину велася активна підготовка.

"За півдня положили асфальт, поприбирали усюди, поставили світлофори, камери спостереження, відполірували дорогу", – йдеться у коментарях до відео за 29 серпня.

"Чому сьогодні саме тут є місце українського президента? – запитувався Порошенко на відкритті школи у Наварії на Львівщині. Він, напевно, вже знав, що у соцмережах обурюються його піар-гастролям. – Дехто подумає: відкриття школи – це рядова подія. Ні. Це демонстрація пріоритетів. Освіта є пріоритетом для країни".

Свого лідера уважно слухали нардепи від БПП Ярослав та Богдан Дубневичі. Саме пов'язана з ними фірма з трьох спроб збудувала цю школу.

У 2015-му вартість робіт та устаткування для школи оцінювали майже у 30 мільйонів гривень. У 2016-му ціну скоригували – додали ще 7 мільйонів. Через значний рівень інфляції виконавець запропонував розірвати угоду. А в липні цього року уклали нову – на завершення недобудови. Нова ціна робіт – майже 41 мільйон гривень.

"Кошти все пропадали і пропадали", – розповіли журналістам місцеві бабусі.

На фоні нарешті завершеного довгобуду, яким мали б зацікавитися правоохоронці, Порошенко озвучив неймовірні досягнення, нарахувавши 144 завершених реформи.

Історія №10. "Найкраща" школа за 86 мільйонів

1 вересня набула чинності Угода про асоціацію з ЄС. Замість відзначення цієї значущої події, президент країни обрав іншу – завершити свої "гастролі" відкриттям школи під Харковом.

"Школа, яка претендує на звання "найкраща", відкривається не в Києві й навіть не в Харкові – а у вас, тут", – переконував присутніх Порошенко.

Порошенко відкриває школу. 1 вересня, Пісочин Харківської області АПУ

У своєму виступі він знову перераховував власні успіхи. "Ми забезпечили економічне зростання", – розповідав він дітям.

Втім, деякі цифри можуть перевірити навіть школярі.

"78 мільйонів було заплановано для будівництва цієї красуні, – почав рахувати Порошенко, вказуючи на будівлю школи. – Зазвичай ми звикли, що кошторис завжди перевитрачається. Школа готова, а витрачено 74 мільйони, 4 мільйони ми зекономили через електронні процедури, через прозорість, через боротьбу з корупцією. Це той шлях, який ми будемо сповідувати і надалі".

Порошенко навів неточну інформацію.

Наприкінці 2016-го участь у тендері брала лише одна компанія – ТОВ "Стальконструкція ЛТД". З нею уклали угоду на 60 мільйонів гривень. А в липні 2017-го за додатковою угодою вартість робіт зросла на 26 мільйонів.

Стопами Януковича

Після повернення з "гастролей" Порошенка, його шляхом мали б прослідувати правоохоронці.

Усі ці історії мають стати предметом ретельного вивчення.

Адже на прикладі цього піар-турне чиновники по всій країні можуть стимулювати подібні піар-акції зі значними коригуваннями кошторисів проектів.

Прикривати ж розкрадання бюджетних грошей будуть "іменем президента". Як це робилося кілька років тому. Чого лише вартий так званий "вертолітний майданчик Януковича", який звели на Печерських пагорбах.

На кого хоче бути схожим Порошенко? 1 вересня, Харків АПУ

Якщо "синдром Януковича" ще можна вилікувати вироками у кримінальних справах, то як бути зі звичками самого Порошенка, невідомо.

Урочисті стрічки, фото з хлопчиками, масовка бюджетників, студенти-прапороносці, пул "особистих" журналістів… Це і є той самий набір атрибутів радянської/російської імперії, з якою Порошенко вже неодноразово прощався – але ніяк не може остаточно розпрощатися ані він сам, ані Україна.

Олексій Братущак, УП