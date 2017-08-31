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ЗМІ: Порошенко сам купує зброю й передає її армії

Четвер, 31 серпня 2017, 10:30
ЗМІ: Порошенко сам купує зброю й передає її армії
АПУ

Президент Петро Порошенко витрачає власні кошти на придбання зброї, яку передає Збройним силам України.

Про це повідомляють ресурс Ukrainian military pages та народний депутат Володимир Ар'єв.

Так, ukrmilitary.com пише, що з початку російської агресії проти України Петро Порошенко витратив понад 500 млн гривень власних коштів на допомогу ЗСУ, в тому числі декілька десятків мільйонів для 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (до 2016 року оперативного командування "Південь" Сухопутних військ).

"Серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, а також 100 снайперських комплексів, у складі: 82-х 7-62-мм карабінів Z-10 (308 Winchester) та 18 гвинтівок Savage під набій 338 Lapua Magnum, оптика, далекоміри та десятки тисяч набоїв", – уточнює видання.

21 серпня під час візиту президента до 3-го окремого полку спецпризначення, який дислокується у Кропивницькому, командир полку передав Порошенку символічний подарунок із гільзами від набоїв випущених з цих гвинтівок, з прізвищами загиблих побратимів, зазначає ресурс.

 

У свою чергу, Ар'єв прокоментував цю публікацію у Facebook словами про те, що "у 2015 році компанія Порошенка віддала на відновлення ЗСУ 350 млн грн".

Фонд Петра Порошенка у травні звітував про те, що за 2014-2016 роки пожертвував понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину нібито витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів – на соціальні та інфраструктурні проекти.

 
 

"Українська правда"

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Теми: Порошенкозброяармія
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