Саакашвілі в Одесі. З "тітушками" та без старої команди

Міхеіл Саакашвілі повернувся до Одеси. Уперше після позбавлення громадянства.



Попри очікувані провокації від місцевих соратників президента, значних інцидентів не відбулося. Хіба що сталася одна сутичка з "тітушками", які гучною музикою заглушали виступи мітингувальників біля пам'ятника Дюку.

Натомість не відбулася і ще одна подія. Екс-глава Одеської облдержадміністрації не зустрівся зі своєю молодою командою часів губернаторства. Бо ця команда банально розпалася.

Окремі члени тієї команди нарікають на те, що нині навколо Саакашвілі гуртуються люди із сумнівним минулим. На це скаржаться і ті опозиціонери, з якими екс-президент публічно говорить про координацію своїх дій.

Мітинг одного актора

"Москва, по ком звонят твои колокола?"

Ця пісня групи "Ленінград" зустрічала одеситів біля пам’ятника Дюку. У суботу, 30 вересня, тут збиралися на зустріч з Міхеілом Саакашвілі.

Але гучну музику увімкнули не його прихильники. Навпаки.

Два десятки хлопців спортивної статури (таких зазвичай називають "тітушками") від нудьги перепасовували один одному каштан поруч із автівкою з аудіоапаратурою. На журналістів реагували агресивно.

Представилися вони "одеським Автомайданом". Насправді, ВО "Автомайдан" на чолі з Олексієм Гриценком до цієї групи не мають жодного стосунку.

Лідером "тітушок" з "одеського Автомайдану" є Євген Резвушкін.

"Це колишній майданівець, який працює на мера Одеси Геннадія Труханова", – пояснив "Українській правді" один з одеських активістів.

Самі одесити очікували, що провокації Саакашвілі будуть влаштовувати друзі-нардепи з БПП Олексій Гончаренко та Дмитро Голубов. Але їхня команда обмежилася лише листом одного з депутатів міськради на адресу керівника поліції з проханням "убезпечити одеситів від циркової групи Саакашвілі". Брудну роботу виконали інші.

Під час пісні "Бариги", у якій використовуються слова з виступів Саакашвілі, серед прихильників останнього почали лунати заклики прибрати "тітушок" з апаратурою.

"Перевернуть нахер эту шарманку", – почув автор у натовпі.

На прохання та вимоги вимкнути музику, яка заважала виступам, "спортсмени" не реагували. Зробити це силовим способом одеситів закликали організатори зустрічі. У результаті сталася сутичка, в яку втрутилася поліція.

Після сутички музика більше не лунала.

В очікуванні Саакашвілі виступити під Дюком міг чи не кожен охочий. І не завжди слова виступаючих подобалися організаторам зустрічі.

"Коли Саакашвілі буде отримувати новий паспорт, він має стати Михайлом Миколайовичем Саакашвіленко", – проголошував чоловік у мікрофон.

Це був військовий пенсіонер Василь Матвєєв. Під час розмови автора з пенсіонером підійшов один з прихильників Саакашвілі – перевірити, "чи не провокація це".

Попри 20-хвилине запізнення, Саакашвілі зустріли оваціями. У відповідь він розійшовся епітетами на адресу Одеси та одеситів, щоправда не всіх.

"Я бачу, що прийшли маленькі "тітухани". Я хочу переказати привіт начальнику, головному баризі України, Верховному головнокомандувачу "тітушками", який сидить у Києві, і маленькому предводителю "тітушок", який сидить на Думській", – сказав Саакашвілі, натякаючи, що за організацію "тітушок-автомайданівців" стоять Петро Порошенко та Геннадій Труханов.

У 25-хвилиному виступі Саакашвілі найбільше дісталося саме президенту та меру Одеси. Цим двом екс-глава Одеської облдержадміністрації згадав і згорілий табір "Вікторія", і період свого губернаторства, коли йому "заважали працювати".

Примітно, що, згадуючи позбавлення громадянства та інцидент на кордоні, Саакашвілі жодним словом не обмовився про роль у цьому Арсена Авакова.

При цьому Саакашвілі запевнив, що його не цікавить жодна посада в країні. І мріє він лише про зміну влади у Києві.

"Я пропоную поїхати 17 жовтня до Києва. У нас є вимоги по антикорупційному суду, по новому виборчому законодавству, по імпічменту президента", – закликав одеситів наостанок Саакашвілі.

Замість третьої вимоги акції 17 жовтня – зняття депутатської недоторканості – він озвучив іншу – імпічмент президента.

За два тижні зібрати спільний мітинг під Верховною Радою планують одразу кілька рухів та партій. Між собою вони домовлялися про координацію дій. На мітинги Саакашвілі в інших містах приїжджали представники інших організацій. Але в Одесі Саакашвілі був наодинці.

"Одесу я для себе залишу", – пояснив він "Українській правді" відсутність інших політичних фігур на мітингу під Дюком.

Натомість один з нардепів на умовах анонімності озвучив іншу причину, чому опозиціонери їздять по країні окремо.

"Не хочемо виходити на одну сцену з тими, хто оточив Саакашвілі. Там багато людей навколо нього, які не на боці України, відверті шахраї. Ми не можемо стояти поруч з ними. Нам не можна боротися з поганцями разом з іншими поганцями, бо рано чи пізно одні та інші поганці об’єднаються проти нас", – пояснив нардеп.

Серед тих, з ким не хоче бути на одній сцені, нардеп назвав позафракційного народного депутата Юрія Дерев’янка та екс-голову СБУ Валентина Наливайченка.

Єдиною впізнаною людиною разом із Саакашвілі був перший заступник голови Проводу УНА-УНСО Ігор "Тополя" Мазур.

Ігор Мазур ліворуч від Саакашвілі

"Українська правда" стала свідком, як "Тополя" обговорював із Саакашвілі можливість участі в інших заходах.

"На Хортиці буде фестиваль. Там буде дуже цікаво", – поділився планами Саакашвілі.

"На Хортиці так. Запоріжжя дуже важливе, стратегічно важливе. У Києві також потрібно подивитися. Цей марш зі смолоскипами не варто, бо прив’яжуть до фашизму. Нехай там Аваков "Азов" виводить. А нам (потрібно брати участь – УП) там де буде багато людей.

У ці дні можуть бути якісь ярмарки. Якийсь варіант, як "Азов" був з шашками біля Ради, це не для нас, це лякає. Може в школи піти на уроки патріотизму, які будуть до Дня захисника Вітчизни. З цього можна зробити нормальний сюжет", – пояснював "Тополя".

Ігор Мазур праворуч від Саакашвілі

Пізніше Ігор Мазур розповів УП, що УНА-УНСО бере участь у переговорному процесі щодо об’єднання опозиції. І якщо раніше Мазур обурювався, що Саакашвілі їздив агітувати до Чернігова за Сергія Березенка на виборах до Верховної Ради, то тепер бачить в екс-президенті Грузії чи не головного борця з владою.

"Міша – чужорідне тіло для "кучмізму". Коли Порошенко його призначав, то думав, що Саакашвілі стане частиною цієї системи. Але потім вийшло, що не везли з Одеси чемодани з грошима, як возять губернатори, і пішли певні контри. У результаті Саакашвілі є тараном, який б’є по системі", – пояснив Мазур.

Мітинг під Дюком завершився одразу після виступу головного оратора.

Організатори ще розповідали в мікрофон, що тепер буде можливість поставити запитання Саакашвілі. Але в останнього були вже інші плани: пройтися Дерибасівською.

Увесь цей шлях до колишнього очільника Одещини підходили прихильники, щоб зробити селфі. Періодично натовп скандував: "Миша! Спасибо!"

Одним з тих, хто "дякував" Саакашвілі, був Сергій. Він один з небагатьох, хто прийшов на зустріч із синьо-жовтим прапором.

"Нам потрібен лідер. Не може бути щось стихійне, має бути організоване. До "Руху нових сил" не входжу. Для простої людини не надається інформація, щоб увійти до цієї спілки. Я звичайний робітник, електрик", – розповів Сергій.

Електрик Сергій, прихильник Саакашвілі

"Українська правда" поцікавилася в самого Саакашвілі, хто нині представляє його команду в Одесі. Чіткої відповіді не почули.

"В Одесі у нас абсолютно різні громадські активісти. Це команда, яка була на кордоні, більшість цих людей я бачив вперше. Це люди, які не структуровані, як партія. Але зараз такі і не треба.

Я не прихильник класичних побудованих українських партій. Треба їх будувати інакше, щоб нас не переграли різні люди з грошима та поганою мотивацією", – заявив Саакашвілі в розмові з УП.

Як розпалась одеська команда Саакашвілі

З розмов із тими, хто працював в Одесі із Саакашвілі за часів його роботи в ОДА, стає зрозуміло, що колишня команда розпалася.

Так, його колишня заступниця в облдержадміністрації Соломія Бобровська розповіла, що нині не бере участі у роботі "Руху нових сил". Хоча продовжує підтримувати цінності Саакашвілі та дякує йому за надану можливість попрацювати в адміністрації, до партійців має запитання. Які саме – не каже.

"Спочатку після роботи в Одеській ОДА я взяла паузу у зв’язку з фізичним та моральним відпочинком. А вже десь через півтора місяці у моїх колег, зокрема, по митниці і інших членів команди почалися проблеми кримінального характеру. І ми повністю робили компанії підтримки під час судів. А потім я вирішила піти в громадську діяльність, а не в політичну партію.

У мене є питання до команди Михайла, до людей, які всередині. Можливо, у всіх партіях у членів існують запитання один до одного", – заявила Бобровська.

Нині дівчина долучилася до Ініціативи реальних дій, до якої також входить нардеп Мустафа Найєм.

Соломія Бобровська (у центрі) раніше "грала" у команді Саакашвілі фото з фб-сторінки Одеської ОДА, 3.08.2016

Колишня очільниця Любашівського району Одеської області часів Саакашвілі Тетяна Скапровська також у розмові з УП висловлювала подяку екс-президенту Грузії за можливість долучитися до змін в області. Без нього, каже, ще багато років не мала би шансу заявити про себе як про молодого реформатора.

Конкурс на посаду голови РДА вона виграла навіть після того, як організовувала акції протесту після призначення радником Саакашвілі Марії Гайдар. Найбільше ж розчарування Скапровська відчула вже після звільнення Саакашвілі, коли отримала можливість порівняти його з новим губернатором. Той швидко звільнив Скапровську.

"Я була частиною команди Саакашвілі як реформатора одеського регіону. Мене абсолютно не ангажували до політичної сили. Він вимагав лише порядок і розвиток на своїй ділянці. Після відставки зв'язок з Саакашвілі не підтримувала.

Я не симпатизую Саакашвілі як політику, я не належу до його політичної сили. Але я дуже гарно ставлюся до нього, як до губернатора. Загалом, я дуже сильно розчарована політикою в країні", – розповіла Скапровська "Українській правді".

Тетяна Скапровська фото з фб-сторінки Тетяни Скапровської

Відверто про причини розпаду команди Саакашвілі часів його губернаторства "Українській правді" розповіла ще одна молода людина, яка працювала з ним в ОДА. При цьому ця людина попросила не вказувати посаду та прізвище.

"Треба працювати з людьми, яким довіряєш. Ті люди, які мали б бути у команді, їх або вижили, або відкинуто, і вони теж звідти пішли. Зокрема, це члени старої одеської команди Саакашвілі, голови райдержадміністрацій. Залишається загадкою, чому Саакашвілі свою одеську команду не взяв до київської. Це було б логічно. Це міг би бути відданий та професійний кістяк його команди.

Але у Михайла кадрові моменти – не дуже сильна сторона. Така сама історія була в Грузії, і в Україні він стає на ті ж граблі. На це вказує зливання з Максимом Іваніщевим, Іваном Слободяником, з іншими людьми з не чистим минулим", – розповіла молода людина.

"Як такої команди (у Саакашвілі за часів його губернаторства – УП) не було, – каже у розмові з УП керівник одеського Кризового медіа-центру Альона Балаба. – Були грузини, була молодь. Мої знайомі, які пробували з ним працювати, відійшли у перший місяць. Він не системна людина. Вирішує щось одне, потім скасовує".

Як приклад того, як швидко від Саакашвілі в Одесі йшли професіонали, Балаба згадує одну історію. Бізнесмен, який створив два банки, готовий був працювати волонтером в ОДА задля змін в країні.

"Працювати так не системно, як Саакашвілі, не зміг. За місяць пішов. Нині виїхав до Штатів", – розповідає Балаба.

Альона Балаба

Також одеситка згадує, що її тричі кликали стати обличчям прес-служби Саакашвілі. Але щоразу Балаба відмовлялася.

"Вони приходили і питали: розкажи, що можна швидко зробити, щоб це були історії успіху, щоб це відчули одесити? Одеса не цікавила Саакашвілі як майданчик для реальних дій. Його цікавив лише гучний піар", – пояснює свою відмову працювати з Саакашвілі Балаба.

При цьому дві історії успіхів Саакашвілі на Одещині Балаба таки згадує: початок ремонту траси Одеса-Рені та митниця, на якій припинили брати хабарі.

Після мітингу автор звернувся до помічника Саакашвілі, щоб отримати коментарі людей, які нині є командою Саакашвілі в Одесі. Помічник при журналісті УП телефоном набрав кількох осіб, але ті не виявили бажання спілкуватися.

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Поки Саакашвілі роз’їжджає країною, у Києві все частіше нарікають на його нерозбірливість у соратниках та попутниках. Про це говорять ті опозиціонери, які публічно зустрічаються та спілкуються саме з ним.

І сумнівні члени команди Саакашвілі можуть стати причиною розриву співпраці з самим екс-президентом Грузії.

Олексій Братущак, УП

Фото – автора