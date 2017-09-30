Акція прихильників Саакашвілі в Одесі почалася з сутички

Акція прихильників екс-голови Одеської ОДА, третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Одесі біля пам'ятника Дюку почалася з сутички.

Як повідомляє журналіст УП, мітинг розпочався о 16:00, самого Саакашвілі у цей час на місці не було, участь у мітингу брали кількасот прихильників політика.

У цей час навпроти місця проведення акції зібралося кілька десятків молодиків спортивної зовнішності. Вони увімкнули гучну музику, яка заважала виступати учасникам мітингу.

Через це прихильники Саакашвілі вирішили силовим способом вимкнути музику. Внаслідок інциденту сталася сутичка.

У сутичку втрутилася поліція, яка стала кордоном між сторонами.

Після нетривалої штовханини поліція утворила кільце навколо машини з апаратурою "тітушок", музика лунати перестала.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з Польщі в пункті пропуску "Шегині" без проходження прикордонного контролю з українського боку і приїхав до Львова. Закордонний паспорт у нього вилучили.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342).

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі та тих, хто перетнув із ним кордон, пройти паспортний контроль і прийти на допит.

Вранці 12 вересня прикордонники та поліція прибули в готель "Леополіс" у Львові і врешті-решт вручили Саакашвілі протокол про адміністративне правопорушення через незаконний перетин кордону.

Після від'їзду зі Львова Саакашвілі вже провів акції у низці обласних центрів України.

Українська правда