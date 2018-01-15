Центр Києва, спальний район чи новобудова за містом: де краще жити?

Втомившись від "експертів" у нерухомості, які часто не володіють повною інформацією і не є фахівцями, ми, девелоперська компанія Kanzas Real Estate спільно з проектом ЖК "Престиж Хол" і "Українською правдою", спираючись на свій багаторічний досвід відкриваємо інформаційно—освітній проект в сфері нерухомості!

Велична столиця України, місто Київ з великим радіусом навколо нього, вже довгий час впевнено продовжує утримувати перші позиції у рейтингах локацій для придбання житла серед українців. Чому саме столиця? Тут відповідь проста: у Києві сконцентровані усі найважливіші життєві процеси країни економічні, соціальні, бізнес та освітні.

Сюди їдуть люди з інших міст для навчання в університетах, за "кращим життям" та високооплачуваною роботою. У свою чергу, корінні кияни з кожним роком все частіше бажають покращити умови своїх помешкань, купуючи нові квартири в розвинутих районах Києва або за його межами.

Більшість сучасних українців добре розуміють, що власне житло в новобудові – це як життя з чистого аркушу. А етап ремонту у новій квартирі – це необмежений простір для креативу.

Сучасні житлові комплекси пропонують своїм мешканцям найкращі планування, розгалужену інфраструктуру та високоякісне обслуговування прибудинкової території. Охорона, прибирання, паркінг, нові ліфти та витончені ландшафтні рішення – все це створює атмосферу справжнього домашнього затишку європейського рівня.

З якими проблемами стикаються потенційні власники новеньких квартир? Перша й головна з них – це визначення локації житлового комплексу. Це може бути новобудова у Київській області, нова квартира у спальному районі міста або у його центральній частині.

Саме фактор розташування буде значною мірою впливати на загальний ритм та спосіб життя нових власників квартир у подальшому, тож до цього питання вони відносяться максимально прискіпливо.

Давайте розберемося на прикладах, де краще обирати житло та яким складовим інфраструктури необхідно приділяти особливу увагу.

Новобудови у Київській області

Майже в усіх напрямках від Києва побудована велика кількість сучасних житлових комплексів. Найбільш затребуваними можна сміливо назвати міста Вишгород, Ірпінь, Бровари, Вишневе, Бориспіль, Бучу, Ворзель, Васильків. Також частина пропозицій припадає на проміжні пункти – селища міського типу та приміські території.



Плюси

Беззаперечною перевагою новобудов за містом є екологічність у порівнянні з тими ж умовами у Києві. І це правда – тут буде повітря дещо чистіше. Але треба брати до уваги, що кількість новобудов за містом кожен рік росте, і на якість повітря це також має великий вплив, звичайно що негативний.

Окрім фактору екології, віддалене розташування також диктує вигідні особливості ціноутворення – зазвичай квадратний метр за містом коштує на порядок нижче, аніж він же у межах столиці.

Мінуси

Мінусів, нажаль, набагато більше. Почнемо з інфраструктури. У яскравих буклетах заміських житлових комплексів дуже рідко можна знайти інформацію про те, як вирішена проблема з дитячими садочками та школами. У крайньому випадку, проект може передбачати будівництво власних навчальних закладів, але, якщо це стане реальністю, то це будуть дуже скромні приміщення за великою ціною та дефіцитом місць. А державна школа чи садочок навряд чи буде знаходитись поруч.

Ще один мінус – це дуже слабкий рівень медицини. Жителі заміських новобудов змушені користуватись послугами столичних клінік, адже місцеві заклади дуже часто недоукомплектовані приміщеннями, ліками або персоналом.

Також необхідно додати до цієї картини час та гроші, витрачені на дорогу до столиці на роботу або розваги, нестабільну ситуацію з ціною на комунальні послуги, відсутність достатньої кількості наземних паркувальних місць тощо.

Прийом гостей також може стати в даному випадку проблемою. Щоб транспортувати велику кількість людей за межі міста, треба буде заздалегідь організувати таксі та викласти за це чималу кількість коштів. Висновки робіть самі.

Новобудови у спальних районах Києва

Спальні райони – це найбільш затребувані локації для придбання власного житла молодими сім’ями та родинами середнього віку. У Києві найбільш шанованими у цьому сенсі районами вважаються Голосіївський та Святошинський – в основному, завдячуючи високій екологічності та розвинутій інфраструктурі.

Плюси

Житло у спальному районі Києва – це вже, звісно, нерухомість у межах міста, це гарна інвестиція на майбутнє, адекватні умови проживання та більш-менш регульована вартість комунальних послуг. Зазвичай неподалік від житлових комплексів розташовані державні садочки та школи, є великі супермаркети та медичні заклади.

Ще один фактор на користь квартир у спальних районах – це їхня вартість. Квадратний метр буде більш коштовним, аніж в заміській забудові, але значно менший за ціною, у порівнянні з житлом у центрі міста.

Мінуси

Звичайно, у спальних районах міста продумані непогані транспортні розв’язки. Але дуже часто буває так, що дістатися житлового комплексу – це ще той квест. Добре, якщо житло розташоване неподалік від метро і в годину пік можна пройтись пішки одну-двійко зупинок, але іноді це просто фізично неможливо.

Така ж ситуація і з автомобільним трафіком – в ранкові та вечірні години транспортний рух настільки щільний, що дістатися на роботу або з неї додому може зайняти годину або навіть більше.

Спальні райони зазвичай мають деяку кількість садочків та шкіл, але із причини демографічної специфіки, вони дуже переповнені і мають величезні черги для вступу. Супермаркети, клініки, розважальні заклади – так, вони також присутні, але їх не так багато, та й рівень обслуговування може бути дещо нижчий, аніж у центрі. А для того, щоб дістатися центру – знову ж таки необхідно витратити забагато часу та грошей.

Новобудови у центрі Києва

Сучасні новобудови у центрі Києва – це, безперечно, найкращий варіант для придбання власної квартири. Печерський, Подільський та частина Шевченківського району вважаються найбільш престижними та комфортними у сенсі високої якості житлових умов, максимально розвинутої інфраструктури та дуже зручного розташування.

Плюси

Центральна частина міста – це серце столиці, де вирує життя в усіх його проявах. Тут розташовані найкращі ресторани та кафе, сучасні офісні центри та медичні клініки, магазини та салони краси, найкращі школи, дитячі садочки та спортивні клуби.

Щодо самих новобудов, то у центральній частині міста вони мають найкращі екстер’єрні рішення та добре продуману внутрішню інфраструктуру. Такі квартири створені для людей, які бажають мати справжній європейський рівень життя та відчувати себе комфортно в урбанізованому центрі міста. Саме такі задачі виконані, приміром, забудовником житлового комплексу "Престиж Хол", що на Печерську.

По перше – це самісінький центр міста, по-друге – кожен власник елітної автівки може розраховувати на своє місце у дворівневому паркінгу.

По-третє, тут є все для повноцінного життя великої або не дуже великої родини: дитячий та спортивний майданчики, мийка авто, ресторани, салони, стоматологія та навіть медичний центр "Медіком". І, звичайно, для такого класу нерухомості обов’язково передбачена цілодобова охорона.

Розташування новобудови у центрі дозволяє власникам житла залишатись у вирі бізнесових, економічних та соціальних подій без великих витрат часу на дорогу. А естетична складова локації завжди буде великим бонусом!

Мінуси

Перш за все, треба пам’ятати, що вартість житла у центрі міста завжди буде вищою, аніж на певній відстані від центральних вулиць. І це у декотрих випадках може бути його недоліком.

Також, треба зазначити, що біля новобудови у центрі міста не завжди можна знайти вільне місце для паркування, тож треба заздалегідь потурбуватись про купівлю або оренду місця у підземному паркінгу.

Підсумовуючи усе сказане вище, можна зробити ряд дуже логічних висновків. Для тих, хто цінує свій час та бажає отримати житло європейського рівня, слід шукати квартиру все таки у центрі столиці. Тут вирує справжнє життя, тут житлові комплекси мають найкращу внутрішню та зовнішню інфраструктуру та максимально комфортні умови проживання. А питання відстаней не стоїть зовсім. Це дійсно – оптимальний варіант для безтурботного життя у висококласній оселі!

Житло ж у віддалених районах міста підійде тим, хто розраховує на скромніший бюджет на придбання житла, але, у цьому випадку, варто погодитись не деякі обмеження. І часом, ці обмеження достатньо суттєві.

Щодо житла за межами Києва, то це, звичайно, вибір на користь відносної екологічності, але він завжди буде супроводжуватися певними незручностями. Питання зазвичай проблематичного транспортного поєднання з містом та відсутність якісної інфраструктури можуть, час від часу, створювати не дуже комфортні умови проживання.

Вибір є у кожного з нас, і щодо житла – він тільки за Вами!