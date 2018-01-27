Охоронці Януковича про його втечу та останні дні в Україні

У четвер, 25 січня, обвинувачення у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича викликало в суд для надання свідчень охоронців екс-гаранта. Саме вони були останніми, хто бачив колишнього голову держави перед його втечею до Росії.

Тодішні працівники Управління державної охорони Олесь Шаран та В'ячеслав Козлов відповідали на питання прокурорів і адвокатів з вимкненими камерами, оскільки досі працюють у державній охороні.

Прокуратура стверджує: Янукович тікав з "Межигір'я" в Росію, що, у тому числі, стало підставою для відсторонення його від влади та призначення Олександра Турчинова виконувачем обов'язків президента.

Захист наполягає, що Янукович не тікав з "Межигір'я", а поїхав у Харків і далі – в Крим, виконувати свої повноваження президента.

"Українська правда" зібрала найцікавіші подробиці зі свідчень двох охоронців екс-президента 25 січня.

Працівник УДО Олесь Шаран

На той час був консультантом-експертом з безпеки президента України. Відповідав за фізичну безпеку Януковича під час пересування в транспорті й пішки.

Про останній день Януковича в Києві

21 лютого зранку годині о восьмій я прибув до "Межигір'я" на службу. Орієнтовно о 8:30 Янукович приїхав з Адміністрації, де він був усю ніч. На 11 годину ми поїхали до Адміністрації президента, де відбулося підписання угоди з опозицією. Після цього президент перебував у кабінеті.

Він дав команду готувати передові групи до Харкова і Криму. Через хвилин сорок-годину цю команду скасували.

Ми побачили, що сили поліції було відведено з вулиці Банкової. Ми бачили, як підійшли два мітингувальника, які вільно проходилися Банковою. Ми розуміли, що рано чи пізно мітингувальники підійдуть до Адміністрації президента, зможуть заблокувати виїзди і так далі.

Там було небезпечно перебувати, тому ми виїхали з Адміністрації президента до "Межигір'я".

Президент був у своєму робочому кабінеті до пізнього вечора. Орієнтовно о 21 годині він дав команду готувати гелікоптери. Сказав, що будемо вилітати до Харкова. За годину він зібрався.

У цей час я бачив, що біля будинку стояв вантажний автомобіль, у який вантажили речі. Це були різні пакунки, замотані картини, щось таке. За весь час моєї служби раніше такого не було.

Про зустріч із Добкіним

О 22 годині ми сіли у два гелікоптера й вилетіли до Харкова. У супроводі були четверо охоронців. У Харкові один залишився для охорони бортів, а ми втрьох виїхали до президентської резиденції, яка на той час залучалася для обслуговування візитів вищих посадовців.

В аеропорту нас зустрічали Добкін (на той час голова Харківської облдержадміністрації – УП) і представники місцевої влади. Вони надали нам транспорт для користування.

Приїхавши в резиденцію (резиденція Харківської ОДА – УП), Добкін і президент мали розмову. Після цього президент повідомив, що наступного дня він планує відвідати з'їзд представників місцевого самоврядування об 11 годині.

Ближче до ранку почали приїжджати наші автомобілі, які пересувалися з Києва.

Про обстріляну машину співробітника УДО Іванцова

Пам'ятаю, коли прибув автомобіль з нашим начальником спецпризначення Кобзарем. Він повідомив, що під час пересування його автомобіль – Toyota Land Cruiser чи Prado – обстріляли невідомі.

Я побачив на машині отвори у дверях з боку водія. Він продемонстрував кулю. На вигляд це була куля, випущена з гладкоствольної зброї. Цю кулю показали президенту.

Президент у цьому автомобілі не пересувався, тому розцінювати цей інцидент як замах на чинного президента вважаю недоцільним.

Перерваний політ

Була інформація, що по Харкову пересувається група радикально налаштованих осіб, підтягується до місця проведення з'їзду ПР. Тому президенту було рекомендовано не відвідувати цей захід з міркувань безпеки.

Після цього в резиденцію приїхали представники місцевої ТРК і взяли в нього інтерв'ю. Потім ми завантажили речі в кортеж і виїхали в аеропорт Харкова. Там ми завантажили речі в два гелікоптера. Президент пересувався в першому вертольоті, решта – в другому.

Коли ми летіли, я почув у навушниках, як диспетчер віддавав команду пілотам про те, що ми повинні повернутися до Харкова за командою виконувача обов'язків президента і головнокомандувача Турчинова.

Пілоти повідомили про те, що пального вистачить лише до Донецька, і продовжили рух.

Про Донецьк

В аеропорту стояли два літака типу "Фалькон". Ми перевантажили в них речі. Президент сів у перший літак, я в другий. Через деякий час повідомили, що прикордонники не дають дозволу. Потім була команда забезпечити вихід президента з літака і його від'їзд з аеродрому.

Коли ми вийшли з літака, підійшли до першого, то побачили, що стоять озброєні прикордонники. Ми їм представилися, показали посвідчення, повідомили, що на борту перебуває особа, щодо якої здійснюється охорона, і ми плануємо вивезти його з аеропорту.

Прикордонники не стали нам перешкоджати. Президент вийшов, сів в автомобіль і виїхав у невідомому мені напрямку. Всі інші залишилися в аеропорту і завантажили речі в автомобіль, слідували за президентом.

Ми прибули в приватну резиденцію, де я раніше не був (за свідченнями інших охоронців, це була резиденція Ріната Ахметова – УП). Там він був до вечора.

Ми очікували на прибуття нашого кортежу з літака. Коли кортеж прибув, була команда всім здати мобільні телефони і готуватися до від'їзду до Криму. Раніше такого ніколи не було.

Дорога на Крим: машини, вертольоти, літаки

Був наказ пересуватися до Криму. Ми рухалися двома автомобілями. Президент був у першому, я в другому автомобілі. На виїзді з Донецька до нас приєднався Віктор Вікторович Янукович. Далі ми пересувалися разом з ним.

Під час руху автомобілями у Бернацького телефон був. Він з кимось зідзвонювався. Йому по телефону повідомили, що в районі Мелітополя (на блок-посту – УП) "нас там ждут".

Він вийшов в ефір і передав інформацію, що туди їхати не можна. Автомобілі розвернулися, і ми поїхали у зворотньому напрямку. Пересувалися другорядними дорогами. Вимкнули світло.

Близько 2-3 години ночі ми виїхали в якесь поле. По команді увімкнули фари. Ми побачили, що приземлилися три гелікоптера. Дуже швидко перевантажили в них речі.

Президент сів у перший гелікоптер, Віктор Вікторович у другий, решта охоронців – у третій. Ми вилетіли в невідомому напрямку.

Гелікоптери були військового типу, без знаків упізнання. Я думаю, що це були гелікоптери РФ.

Коли ми приземлилися на невідомій території, Віктор Вікторович вийшов з гелікоптера, наказав нам не виходити на вулицю.

Минуло кілька годин. Після цього ми перевантажили речі в автомобіль, який відвіз нас до літака типу "АН". Ми завантажили речі. Коли проходили через салон літака, я побачив усіх наших військовослужбовців, ще якусь групу невідомих озброєних осіб, і там був президент.

Під час руху літаком пілоти екіпажу повідомили про технічну несправність, і ми здійснили посадку на іншому невідомому аеродромі. Там перевантажили речі до подібного літака і вилетіли до Криму.

У Криму: аеродром Міноборони РФ, російський санаторій

24 лютого близько до обіду приземлилися в Криму на летовищі, наскільки я розумію, військової частини Міноборони РФ.

Там нас зустріли близько 30 військовослужбовців у зеленому однострої – військовослужбовці РФ. Підігнали мікроавтобуси і вантажівки типу "Урал". Перевантажили наші речі.

Ми приїхали в Ялту в санаторій ВМС Міноборони РФ, де були до вечора. Президент дав команду готувати державну дачу "Гліцинію". Але виявилося, що потрібно дуже багато часу для підготовки, бо вона була законсервована на зимовий період часу.

Ми завантажили речі знову і поїхали в Севастополь на територію військової частини РФ. Пізно ввечері президент вишикував нас на плацу, подякував за службу і запитав, хто хоче рухатися з ним далі. Ті, хто планував їхати далі, написали заяви на звільнення, здали зброю.

Після цього вийшов Янукович і поїхав у невідомому мені напрямку. Більше ми його не бачили.

Про зустрічі Януковича в Криму

23 лютого ввечері були голова Адміністрації Клюєв, голова МВС Захарченко, голова СБУ Якименко, були представники місцевої влади Криму, був Іллін. Особисто я не займався зустріччю гостей. Свідком розмов я не був.

Про погрозу застосування бойової військової авіації

(Діалог захисника Януковича зі свідком – УП).

– Чи підтверджуєте ви, що під час перельоту з Харкова до Донецька диспетчер аероруху з посиланням на Турчинова заявив про погрозу застосування бойової військової авіації, про що навіть є стенограма, яка велася на цьому вертольоті?

– Наскільки я пам'ятаю, слова диспетчера були "примусова посадка нашого літального засобу".

– З застосуванням військової авіації?

– Так.

– Чи пам'ятаєте ви час, коли було дано цю вказівку?

– Близько 14 години. Точний час я не пам'ятаю.

– До 17 години?

– Так.

– Під час переговорів з диспетчером як він назвав Турчинова за посадою?

– Головнокомандувач Збройних сил України.

– Чи повідомляв пілот диспетчеру, що головнокомандувач перебуває на борту вертольота?

– Ні.

Про речі з АП й "Межигір'я", які забрав Янукович

Коли було повідомлення про те, що сили правопорядку відійшли в центрі Києва, Янукович забрав особисті речі, телефони, речі, що були на столі, документи, книжки, окуляри, планшет, документи. І ми виїхали на "Межигір'я". Ікони стояли.

Ми розуміли, що мітингувальники можуть одразу піти до резиденції. Тому було ухвалено рішення про вивіз таких речей.

Працівник УДО В'ячеслав Козлов

Про приїзд Наливайченка й Авакова

Надійшла інформація, що готується приліт Авакова й Наливайченка до Криму. Інформація була тільки усною. Зі слів колег я чув, що ці особи збираються прилетіти до Криму з метою арешту.