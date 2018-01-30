Вся кремлівська рать. Хто з росіян потрапив до доповіді Мінфіну США (повний перелік)

Согласно закону о санкциях против России, Северной Кореи и Ирана (CAATSA) администрация Трампа была обязана обнародовать так называемый "Кремлевский отчет" 29 января. Список представляет собой перечень лиц, по отношению к которым правительство США может применить санкции.

В списке 210 человек – 114 чиновников и парламентариев, а также 96 олигархов. Это – все руководство российской администрации президента, Госдумы и Совета федерации, а также все члены правительства во главе с Дмитрием Медведевым, члены Совета безопасности, главы федеральных агентств, руководители крупнейших российских предприятий.

В список олигархов Казначейство добавило бизнесменов, состояние которых "согласно достоверным источникам", оценивается в размере 1 млрд. долл. США или более. Многие утверждают, что список олигархов буквально был взят напрямую из списка российского Форбса.

Обнародование списка не означает автоматического введения санкций против перечисленных в списке российских олигархов и предприятий.

означает автоматического введения санкций против перечисленных в списке российских олигархов и предприятий. Против некоторых из перечисленных в списке санкции уже действуют.

Американский Минюст никак не пояснил, почему не был использован второй критерий отбора из закона о санкциях — "близость к российскому режиму". Вероятно, считают эксперты " Медузы ", близость бизнесменов к Кремлю оценивается в неопубликованном секретном списке. Основной список "окологосударственных" компаний является секретным и опубликован не был.

Документ появился за 5 минут до окончания указанного в законе срока.

Администрация президента

Вайно Антон Эдуардович – руководитель Администрации президента РФ. Громов Алексей Алексеевич – первый заместитель руководителя Администрации президента РФ. Кириенко Сергей Владиленович – первый заместитель руководителя Администрации президента РФ. Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич – заместитель руководителя Администрации президента РФ. Островенко Владимир Евгеньевич – заместитель руководителя Администрации президента РФ. Песков Дмитрий Сергеевич – заместитель руководителя Администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ. Китаев Владислав Николаевич – руководитель протокола президента РФ. Белоусов Андрей Рэмович – помощник президента РФ. Брычёва Лариса Игоревна – помощник президента РФ – начальник Государственно-правового управления президента РФ. Сурков Владислав Юрьевич – помощник президента РФ. Левитин Игорь Евгеньевич – помощник президента РФ. Кожин Владимир Игоревич – помощник президента РФ. Ушаков Юрий Викторович – помощник президента РФ. Фурсенко Андрей Александрович – помощник президента РФ. Цуканов Николай Николаевич – помощник президента РФ. Чуйченко Константин Анатольевич – помощник президента РФ – начальник Контрольного управления президента РФ. Школов Евгений Михайлович – помощник президента РФ. Щёголев Игорь Олегович – помощник президента РФ. Бедрицкий Александр Иванович – советник президента РФ – специальный представитель президента РФ по вопросам климата. Глазьев Сергей Юрьевич – советник президента РФ. Григоров Сергей Иванович – советник президента РФ. Клименко Герман Сергеевич – советник президента РФ Кобяков Антон Анатольевич – советник президента РФ. Левицкая Александра Юрьевна – советник президента РФ. Толстой Владимир Ильич – советник президента РФ. Федотов Михаил Александрович – советник президента РФ – председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Яковлев Вениамин Федорович – советник президента РФ. Муравьёв Артур Алексеевич – полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации. Минх Гарри Владимирович – полномочный представитель президента РФ в Государственной Думе. Кротов Михаил Валентинович – полномочный представитель президента РФ в Конституционном Суде. Кузнецова Анна Юрьевна – уполномоченный при президенте по правам ребёнка. Титов Борис Юрьевич – уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей. Бабич Михаил Викторович – полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе. Беглов Александр Дмитриевич – полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Белавенцев Олег Евгеньевич – полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Гордеев Алексей Васильевич – полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе. Меняйло Сергей Иванович – полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Устинов Владимир Васильевич – полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе. Холманских Игорь Рюрикович – полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе. Манжосин Александр Леонидович – начальник управления президента РФ по внешней политике. Чернов Владимир – начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Говорун Олег – начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.

Кабинет министров

Во втором разделе оказались все члены российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, всех его заместителей, министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу.

Дмитрий Медведев – премьер-министр. Игорь Шувалов – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. первый зампредседателя правительства (с мая 2008). Сергей Приходько – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства-руководитель аппарата. Виталий Мутко – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства, бывший министр спорта, известен тем, что пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом в связи с допинговым скандалом на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Александр Хлопонин – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства. Аркадий Дворкович – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства. Ольга Голодец – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства. Дмитрий Рогозин – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства, который с 2014 находится в санкционных списках российских политиков и бизнесменов, которым запрещен въезд в США, Канаду и ЕС в связи с аннексией Крыма. Дмитрий Козак – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства, находится в санкционном списке США, Канады и ЕС с 2014 года в связи с аннексией Крыма. Юрий Трутнев – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Сергей Лавров – министр иностранных дел. Сергей Шойгу – министр обороны. Александр Ткачёв – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. министр сельского хозяйства, находится в санкционных списках ЕС и Канады с 2014 года. Был внесен туда еще в качестве губернатора Краснодарского края. Известен украинцам по конфликту вокруг острова Тузлы в Керченском проливе в 2003 году. Михаил Абызов – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. министр РФ. Ольга Васильева – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. министр образования и науки. Александр Галушка – министр по развитию Дальнего Востока. Сергей Донской – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. министр природных ресурсов и экологии. Павел Колобов – министр спорта. Денис Мантуров – министр промышленности и торговли. Александр Коновалов – министр юстиции. Лев Кузнецов – министр по делам Северного Кавказа. Владимир Мединский – министр культуры Михаил Мень – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Николай Никифоров – министр связи и массовых коммуникаций. Александр Новак – министр энергетики. Максим Орешкин – министр экономического развития. Владимир Пучков – министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Антон Силуанов – министр финансов. Вероника Скворцова – министр здравоохранения. Максим Соколов – министр транспорта Владимир Колокольцев – министр внутренних дел. Максим Топилин – министр труда и социальной защиты.

Другие высокопоставленные политические лидеры

Валентина Матвиенко – спикер Совета Федерации. В санкционный список США она попала еще 17 марта 2014 как человек, который несет ответственность за нарушение Россией территориальной целостности Украины. Именно Совет Федерации 1 марта 2014 года позволил президенту РФ Путину вводить войска в Украину. Сергей Нарышкин – Глава Службы внешней разведки. Впервые попал в санкционный список США и ЕС в связи с нарушением территориальной целостности Украины, а именно незаконной аннексии Крыма и оккупации частей Донецкой и Луганской областей. В 2015 году ему отказали во въезде в Финляндию. В сентябре 2015 года включён в санкционный список Украины Вячеслав Володин – Спикер Госдумы. До 2016 года работал первым заместителем главы Администрации президента Путина. В апреле 2014 года попал под санкции США за незаконную аннексию Крыма. Сергей Иванов – спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта. Он попал в санкционный список США еще 20 марта 2014 года за незаконную аннексию украинского Крыма. В тот период он был руководителем администрации Владимира Путина. Николай Патрушев – секретарь Совета безопасности РФ. Владимир Булавин – Глава Федеральной таможенной службы. Валерий Герасимов – Первый заместитель Министра обороны, начальник Генерального штаба РФ. Игорь Коробов – Начальник Главного разведывательного управления РФ. Уже находился под санкциями США с декабря 2016 года в связи с "действиями по подрыву демократии США". Руководил действиями российских разведчиков в Сирии. В 2017 году Путин наградил его званием героя РФ. Рашид Нургалиев – Заместитель секретаря Совета безопасности РФ. Георгий Полтавченко – Губернатор Санкт-Петербурга. Сергей Собянин – Мэр Москвы. Юрий Чайка – Генпрокурор РФ. Александр Бастрыкин – председатель Следственного комитета. Он был под санкциями США с 9 января 2017 в "списке Магнитского". Виктор Золотов – Главнокомандующий Национальной Гвардией РФ. Дмитрий Кочнев – Руководитель Федеральной службы охраны. Александр Бортников – Директор ФСБ России. Андрей Артизов – Директор Федерального архивного агентства. Юрий Чиханчин – Директор Федеральной службы финансового мониторинга. Александр Линец – Начальник главного управления специальных программ президента. Александр Колпаков – Управляющий делами президента. Валерий Тихонов – глава Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации. Алексей Миллер – Исполнительный директор "Газпрома" Игорь Сечин – Глава Роснефти. 28 апреля 2014 года против него уже были введены санкции в США. Американским гражданам запрещены любые деловые контакты с ним. Герман Греф – президент, председатель правления Сбербанка России. Олег Белозеров – Гендиректор госкомпании "Российские железные дороги". Андрей Костин – президент-председатель правления ВТБ. Сергей Чемезов - генеральный директор корпорации "Ростех". В 2014 году попал в санкционные списки США и ЕС из-за незаконной аннексии Крыма и причастности к насилию на Донбассе. Олег Бударгин - в списке США он указан как генеральный директор Публичного акционерного общества "Российские сети" Ковальчук Борис - председатель правления "ИнтерРАО". Лихачев Алексей - генеральній директор "Росатома". Токарев Николай - председатель правления "Транснефти". Акимов Андрей – председатель правления "Газпромбанка". Маганов Наил – генеральный директор "Татнефти". Савельев Виталий – председатель правления "Аэрофлота". Шишкин Андрей – председатель правления "АНК Башнефть". Слюсарь Юрий – председатель правления, президент "Объединенной авиастроительной корпорации". Шульгинов Николай – председатель правления "РусГидро". Горьков Сергей – председатель "Внешэкономбанка". Иванов Сергей – президент "Алроса". Дашков Роман – председатель правления "Сахалин Энерджи".

Список олигархов