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Вся кремлевская рать. Кто из россиян попал в отчет Минфина США (полный список)

Украинская правда — Вторник, 30 января 2018, 09:40
Вся кремлевская рать. Кто из россиян попал в отчет Минфина США (полный список)
  • Согласно закону о санкциях против России, Северной Кореи и Ирана (CAATSA) администрация Трампа была обязана обнародовать так называемый "Кремлевский отчет" 29 января. Список представляет собой перечень лиц, по отношению к которым правительство США может применить санкции. 
  • В списке 210 человек – 114 чиновников и парламентариев, а также 96 олигархов. Это – все руководство российской администрации президента, Госдумы и Совета федерации, а также все члены правительства во главе с Дмитрием Медведевым, члены Совета безопасности, главы федеральных агентств, руководители крупнейших российских предприятий.
  • В список олигархов Казначейство добавило бизнесменов, состояние которых "согласно достоверным источникам", оценивается в размере 1 млрд. долл. США или более. Многие утверждают, что список олигархов буквально был взят напрямую из списка российского Форбса.  
  • Обнародование списка не означает автоматического введения санкций против перечисленных в списке российских олигархов и предприятий.
  • Против некоторых из перечисленных в списке санкции уже действуют.
  • Американский Минюст никак не пояснил, почему не был использован второй критерий отбора из закона о санкциях — "близость к российскому режиму". Вероятно, считают эксперты "Медузы", близость бизнесменов к Кремлю оценивается в неопубликованном секретном списке. Основной список "окологосударственных" компаний является секретным и опубликован не был.
  • Документ появился за 5 минут до окончания указанного в законе срока.

Администрация президента

  1. Вайно Антон Эдуардович – руководитель Администрации президента РФ.
  2. Громов Алексей Алексеевич – первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.
  3. Кириенко Сергей Владиленович – первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.
  4. Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич – заместитель руководителя Администрации президента РФ.
  5. Островенко Владимир Евгеньевич – заместитель руководителя Администрации президента РФ.
  6. Песков Дмитрий Сергеевич – заместитель руководителя Администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ.
  7. Китаев Владислав Николаевич – руководитель протокола президента РФ.
  8. Белоусов Андрей Рэмович – помощник президента РФ.
  9. Брычёва Лариса Игоревна – помощник президента РФ – начальник Государственно-правового управления президента РФ.
  10. Сурков Владислав Юрьевич – помощник президента РФ.
  11. Левитин Игорь Евгеньевич – помощник президента РФ.
  12. Кожин Владимир Игоревич – помощник президента РФ.
  13. Ушаков Юрий Викторович – помощник президента РФ.
  14. Фурсенко Андрей Александрович – помощник президента РФ.
  15. Цуканов Николай Николаевич – помощник президента РФ.
  16. Чуйченко Константин Анатольевич – помощник президента РФ – начальник Контрольного управления президента РФ.
  17. Школов Евгений Михайлович – помощник президента РФ.
  18. Щёголев Игорь Олегович – помощник президента РФ.
  19. Бедрицкий Александр Иванович – советник президента РФ – специальный представитель президента РФ по вопросам климата.
  20. Глазьев Сергей Юрьевич – советник президента РФ.
  21. Григоров Сергей Иванович – советник президента РФ.
  22. Клименко Герман Сергеевич – советник президента РФ
  23. Кобяков Антон Анатольевич – советник президента РФ.
  24. Левицкая Александра Юрьевна – советник президента РФ.
  25. Толстой Владимир Ильич – советник президента РФ.
  26. Федотов Михаил Александрович – советник президента РФ – председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
  27. Яковлев Вениамин Федорович – советник президента РФ.
  28. Муравьёв Артур Алексеевич – полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации.
  29. Минх Гарри Владимирович – полномочный представитель президента РФ в Государственной Думе.
  30. Кротов Михаил Валентинович – полномочный представитель президента РФ в Конституционном Суде.
  31. Кузнецова Анна Юрьевна – уполномоченный при президенте по правам ребёнка.
  32. Титов Борис Юрьевич – уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей.
  33. Бабич Михаил Викторович – полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе.
  34. Беглов Александр Дмитриевич – полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
  35. Белавенцев Олег Евгеньевич – полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
  36. Гордеев Алексей Васильевич – полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе.
  37. Меняйло Сергей Иванович – полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе
  38. Устинов Владимир Васильевич – полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе.
  39. Холманских Игорь Рюрикович – полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе.
  40. Манжосин Александр Леонидович – начальник управления президента РФ по внешней политике.
  41. Чернов Владимир – начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.
  42. Говорун Олег – начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.

Кабинет министров

Во втором разделе оказались все члены российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, всех его заместителей, министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу.

  1. Дмитрий Медведев – премьер-министр.
  2. Игорь Шувалов – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. первый зампредседателя правительства (с мая 2008).
  3. Сергей Приходько – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства-руководитель аппарата.
  4. Виталий Мутко – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства, бывший министр спорта, известен тем, что пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом в связи с допинговым скандалом на Олимпиаде в Сочи 2014 года.
  5. Александр Хлопонин – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства.
  6. Аркадий Дворкович – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства.
  7. Ольга Голодец – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства.
  8. Дмитрий Рогозин – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства, который с 2014 находится в санкционных списках российских политиков и бизнесменов, которым запрещен въезд в США, Канаду и ЕС в связи с аннексией Крыма.
  9. Дмитрий Козак – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства, находится в санкционном списке США, Канады и ЕС с 2014 года в связи с аннексией Крыма.
  10. Юрий Трутнев – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
  11. Сергей Лавров – министр иностранных дел.
  12. Сергей Шойгу – министр обороны.
  13. Александр Ткачёв – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. министр сельского хозяйства, находится в санкционных списках ЕС и Канады с 2014 года. Был внесен туда еще в качестве губернатора Краснодарского края. Известен украинцам по конфликту вокруг острова Тузлы в Керченском проливе в 2003 году.
  14. Михаил Абызов – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. министр РФ.
  15. Ольга Васильева – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. министр образования и науки.
  16. Александр Галушка – министр по развитию Дальнего Востока.
  17. Сергей Донской – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. министр природных ресурсов и экологии.
  18. Павел Колобов – министр спорта.
  19. Денис Мантуров – министр промышленности и торговли.
  20. Александр Коновалов – министр юстиции.
  21. Лев Кузнецов – министр по делам Северного Кавказа.
  22. Владимир Мединский – министр культуры
  23. Михаил Мень – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
  24. Николай Никифоров – министр связи и массовых коммуникаций.
  25. Александр Новак – министр энергетики.
  26. Максим Орешкин – министр экономического развития.
  27. Владимир Пучков – министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
  28. Антон Силуанов – министр финансов.
  29. Вероника Скворцова – министр здравоохранения.
  30. Максим Соколов – министр транспорта
  31. Владимир Колокольцев – министр внутренних дел.
  32. Максим Топилин – министр труда и социальной защиты.

Другие высокопоставленные политические лидеры

  1. Валентина Матвиенко – спикер Совета Федерации. В санкционный список США она попала еще 17 марта 2014 как человек, который несет ответственность за нарушение Россией территориальной целостности Украины. Именно Совет Федерации 1 марта 2014 года позволил президенту РФ Путину вводить войска в Украину.
  2. Сергей Нарышкин – Глава Службы внешней разведки. Впервые попал в санкционный список США и ЕС в связи с нарушением территориальной целостности Украины, а именно незаконной аннексии Крыма и оккупации частей Донецкой и Луганской областей. В 2015 году ему отказали во въезде в Финляндию. В сентябре 2015 года включён в санкционный список Украины
  3. Вячеслав Володин – Спикер Госдумы. До 2016 года работал первым заместителем главы Администрации президента Путина. В апреле 2014 года попал под санкции США за незаконную аннексию Крыма.
  4. Сергей Иванов – спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта. Он попал в санкционный список США еще 20 марта 2014 года за незаконную аннексию украинского Крыма. В тот период он был руководителем администрации Владимира Путина.
  5. Николай Патрушев – секретарь Совета безопасности РФ.
  6. Владимир Булавин – Глава Федеральной таможенной службы.
  7. Валерий Герасимов – Первый заместитель Министра обороны, начальник Генерального штаба РФ.
  8. Игорь Коробов – Начальник Главного разведывательного управления РФ. Уже находился под санкциями США с декабря 2016 года в связи с "действиями по подрыву демократии США". Руководил действиями российских разведчиков в Сирии. В 2017 году Путин наградил его званием героя РФ.
  9. Рашид Нургалиев – Заместитель секретаря Совета безопасности РФ.
  10. Георгий Полтавченко – Губернатор Санкт-Петербурга.
  11. Сергей Собянин – Мэр Москвы.
  12. Юрий Чайка – Генпрокурор РФ.
  13. Александр Бастрыкин – председатель Следственного комитета. Он был под санкциями США с 9 января 2017 в "списке Магнитского".
  14. Виктор Золотов – Главнокомандующий Национальной Гвардией РФ.
  15. Дмитрий Кочнев – Руководитель Федеральной службы охраны.
  16. Александр Бортников – Директор ФСБ России.
  17. Андрей Артизов – Директор Федерального архивного агентства.
  18. Юрий Чиханчин – Директор Федеральной службы финансового мониторинга.
  19. Александр Линец – Начальник главного управления специальных программ президента.
  20. Александр Колпаков – Управляющий делами президента.
  21. Валерий Тихонов – глава  Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.
  22. Алексей Миллер – Исполнительный директор "Газпрома"
  23. Игорь Сечин – Глава Роснефти. 28 апреля 2014 года против него уже были введены санкции в США. Американским гражданам запрещены любые деловые контакты с ним.
  24. Герман Греф – президент, председатель правления Сбербанка России.
  25. Олег Белозеров – Гендиректор госкомпании "Российские железные дороги".
  26. Андрей Костин – президент-председатель правления ВТБ.
  27. Сергей Чемезов - генеральный директор корпорации "Ростех". В 2014 году попал в санкционные списки США и ЕС из-за незаконной аннексии Крыма и причастности к насилию на Донбассе.
  28. Олег Бударгин - в списке США он указан как генеральный директор Публичного акционерного общества "Российские сети"
  29. Ковальчук Борис - председатель правления "ИнтерРАО".
  30. Лихачев Алексей - генеральній директор "Росатома". 
  31. Токарев Николай - председатель правления "Транснефти".
  32. Акимов Андрей – председатель правления "Газпромбанка".
  33. Маганов Наил – генеральный директор "Татнефти".
  34. Савельев Виталий – председатель правления "Аэрофлота".
  35. Шишкин Андрей – председатель правления "АНК Башнефть".
  36. Слюсарь Юрий – председатель правления, президент "Объединенной авиастроительной корпорации".
  37. Шульгинов Николай – председатель правления "РусГидро".
  38. Горьков Сергей – председатель "Внешэкономбанка".
  39. Иванов Сергей – президент "Алроса".
  40. Дашков Роман – председатель правления "Сахалин Энерджи".

Список олигархов

  1. Александр Абрамов – владелец пакета акций (21,38%) российской горно-металлургической компании "Евраз".
  2. Роман Абрамович – владеет 6,28% акций "Норильского никеля". Основной капитал – "Евраз" (31%), "Первый канал" (24%), недвижимость. Владеет самолетом, несколькими яхтами, коллекцией предметов искусства стоимостью минимум $1 млрд и английским футбольным клубом Chelsea.
  3. Араз Агаларов – президент и владелец группы компаний Crocus Group, занимается недвижимостью. Его холдинг строит два стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года в России.
  4. Фархад Ахмедов – председатель Совета директоров и акционер "Азнар" – компании по производству соков. В 2012 удачно продал акции "Нортгаза" за $1,375 млрд, вложив часть средств в акции "Новатэка", "Лукойла", "Газпрома", "Норникеля", Сбербанка и "Магнита".
  5. Вагит Алекперов – один из самых богатых россиян (состояние – 14,5 млрд долл), с 1993 года президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России "Лукойл". Лично поддерживает сохранение монополии "Газпрома" на экспорт газа из России.
  6. Игорь Алтушкин – владеет 80% акций "Русской медной компании", третьего по величине производителя меди в России.
  7. Алексей Ананьев – совладелец холдинга "Промсвязькапитал", в который входят один из крупнейших российских банков Промсвязьбанк, IT-компания "Техносерв", издательский дом "Аргументы и Факты" и др. Входит в совет директоров банка "Возрождение". В декабре 2017 года банк России объявил о санации Промсвязьбанка, после чего Алексей покинул страну. По данным СМИ сейчас он вернулся для продажи банка "Возрождение".
  8. Дмитрий Ананьев – Вместе с братом Алексеем совладелец холдинга "Промсвязькапитал", также входит в совет директоров банка "Возрождение" и сейчас, по данным СМИ, находится за пределами РФ.
  9. Василий Анисимов – владелец компании Coalco (недвижимость) и совладелец Газметалл. На землях Coalco в Подмосковье расположен поселок Акулинино, где построили дачи глава РЖД Владимир Якунин, семья президента "Транснефти" Николая Токарева, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, Аркадий Ротенберг и другие приближенные к Путину лица.
  10. Роман Авдеев – владеет 55,73% акций "Московского кредитного банка" и 87% НПФ Согласие (негосударственный пенсионный фонд).
  11. Петр Авен – акционер LetterOne Holdings (Dea; Vimpelcom, 56,2%; Turkcell, 13,22%), владеет долей в Альфа-банке (12,4% акций). В 2017 году Пётр Авен выпустил книгу "Время Березовского", взяв серию интервью у людей, близко знавших Бориса Березовского.
  12. Елена Батурина – владела инвестиционно-строительной корпорацией "Интеко", а также акциями Газпрома и Сбербанка. Продав "Интеко" в 2011 году перенесла бизнес за рубеж. Много лет пытается отсудить у правительства России 33,6 млрд рублей компенсации за изъятые у нее земли на северо-западе Москвы, но в феврале 2017 года проиграла кассацию.
  13. Алексей Богачев – председатель наблюдательного совета банка "Система", совладелец розничной компании "Магнит".
  14. Владимир Богданов – генеральный директор и совладелец ОАО "Сургутнефтегаз". Стал лауреатом государственной премии за "создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири". Вручил ее лично Путин в Кремле в 2017 году.
  15. Леонид Богуславский – председатель совета директоров ru-Net Ventures, владеет долей в Ozon, Delivery Hero (немецкий интернет-сервис доставки еды), Snapdeal (индийский маркет-плейс).
  16. Андрей Бокарев – владеет акциями "Уральской горно-металлургической компании", "Трансмашхолдинга", "Трансойла", "Кузбассразрезугля", "Трансгрупп".
  17. Олег Бойко – президент инвестиционного холдинга Finstar.
  18. Николай Буйнов – председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании.
  19. Олег Дерипаска – председатель наблюдательного совета "Базового элемента", президент UC Rusal (производит алюминий). Контролирует Группу ГАЗ (автомобили), "Ингосстрах" (финансы), "Базэл Аэро" (аэропорты в Краснодарском крае) и агрохолдинг "Кубань" (сельское хозяйство). СМИ сообщают о финансовых связях Дерипаски и Пола Манафорта. В 2011 году Испания передала в Генпрокуратуру РФ материалы дела по отмыванию денег, в котором власти заподозрили Дерипаску. Процесс затянулся, а в 2017 в РФ дело закрыли за отсутствием состава преступления.
  20. Александр Джапаридзе – контролирующий акционер и председатель совета директоров ООО "Буровая Компания Евразия".
  21. Леонид Федун – владеет пакетом акций "Лукойла" (9,8%), группой "ИФД Капиталъ" и 19,9% акций ОАО "Открытие холдинг" Вадима Беляева.
  22. Глеб Фетисов – частный инвестор. В декабре 2015-го экс-сенатор, бывший сопредседатель оппозиционной партии "Альянс зеленых" объявил об уходе из политики.
  23. Михаил Фридман – совладелец Альфа Групп, в состав его холдинга входят Альфа-Банк, Альфа-Страхование, Альфа-Эко и другие. Бизнесмену принадлежат доли в X5 Retail Group, автодилерском холдинге Независимость и турецком мобильном операторе Turkcell. Через компанию Altimo группа владеет 25% акций Вымпелком (Билайн). Имеет свой бизнес в Украине.
  24. Александр Фролов – президент горно-металлургической группы Evraz. Его партнеры – Роман Абрамович и Александр Абрамов.
  25. Филарет Гальчев – основной акционер и председатель совета директоров ЗАО "Евроцемент груп" (крупнейший производитель цемента в России).
  26. Сергей Галицкий – основатель и совладелец крупнейшей розничной сети "Магнит", президент и владелец ФК "Краснодар", член наблюдательного совета банка ВТБ. Владимир Путин наградил его "за заслуги в развитии предпринимательства".
  27. Валентин Гапонцев – генеральный директор и председатель совета директоров IPG Photonics.
  28. Сергей Гордеев – президент и основной акционер строительной корпорации ПИК. Партнеры – Александр Мамут и Микаил Шишханов.
  29. Андрей Гурьев – вместе с семьей владеет производителем минеральных удобрений "ФосАгро" (48,48%) и холдингом "АгроГард" (сельское хозяйство). Гурьев – бывший бизнес-партнер Михаила Ходорковского и давний приятель патриарха Кирилла.
  30. Юрий Гущин – основатель и председатель совета директоров группы компаний "Гута", президент благотворительного фонда "Здоровье для всех". Владеет пятизвездочными отелями: гостиницей "Савой" в Москве и Savoy Resort & Spa на Сейшелах.
  31. Михаил Гуцериев – основной владелец промышленно-финансовой группы "Сафмар". Семья Гуцериевых который год занимает первое место в списке богатейших семейных кланов России по данным Forbes с совокупным состоянием $9,91 млрд. В 2017 году Путин наградил миллиардера Орденом Почета "за большой вклад в развитие медиаиндустрии и многолетнюю плодотворную деятельность" (Гуцериеву принадлежит 8 радиостанций).
  32. Саит-Салам Гуцериев – совладелец промышленно-финансовой группы "Сафмар", в прошлом – депутат.
  33. Зарах Илиев – совладелец группы "Киевская площадь" (50%), владеющей недвижимостью в Москве. Илиев и его партнер Год Нисанов строят в Москва-Сити комплекс площадью более 315 000 кв. м. В 2015 году партнеры открыли океанариум "Москвариум", первыми гостями стали президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и друг президента Аркадий Ротенберг.
  34. Дмитрий Каменщик – председатель совета директоров группы DME (аэропорт Домодедово и "Аэротрополис"). В сентябре 2016 года СК РФ закрыл уголовное дело против него, возбужденное в связи с терактом в аэропорту Домодедово, не обнаружив в его действиях состава преступления.
  35. Вячеслав Кантор – основной владелец холдинга "Акрон" (84,5%) – производитель минеральных удобрений, Президент Европейского еврейского конгресса. Путин наградил Кантора Орденом Почёта, в свою очередь миллиардер поддерживает политику президента.
  36. Самвел Карапетян – президент группы промышленно-строительных компаний "Ташир".
  37. Евгений Касперский – один из основателей, основной владелец и нынешний глава АО "Лаборатория Касперского".
  38. Сергей Кациев – совладелец ГК "Меркурий": "Мегаполис" (крупнейший табачный дистрибьютор в стране) и крупном продовольственном ритейле DIXY Group. Партнер Игоря Кесаева.  
  39. Сулейман Керимов – семье Керимовых принадлежит 82,44% акций компании "Полюс", международный аэропорт Махачкалы. Российского сенатора и предпринимателя задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Власти страны подозревают его в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Керимову дали разрешение на поездку в Россию с 19 по 21 января включительно. Сам миллиардер убежден, что сможет доказать невиновность.
  40. Игорь Кесаев – владелец ГК "Меркурий": дистрибьюторская группа "Мегаполис" (крупнейший продавец сигарет в России) и 36% акций розничной DIXY Group.
  41. Данил Хачатуров – бывший президент группы страховых компаний "Росгосстрах". Доля "Росгосстраха" на страховом рынке в 2016 году составляла 10,5%.
  42. Герман Хан – крупный акционер Альфа-Групп, глава инвестиционной компании L1 Energy. Любит охотиться в компании с Петром Авеном и Искандером Махмудовым.
  43. Виктор Харитонин – председатель совета директоров фармацевтического холдинга "Фармстандарт". Близкий к Роману Абрамовичу.
  44. Александр Клячин – девелопер, основатель и владелец сети Azimut Hotels, владелец отеля "Метрополь".
  45. Петр Кондрашев – крупнейший владелец российской химической компании "Сильвинит". Купил Соликамский магниевый завод, который производит 60% товарного магния в России.
  46.  Андрей Косогов – один из основателей и основных акционеров Альфа-Групп.
  47.  Юрий Ковальчук – близкий друг Путина, которого называют его "личным кассиром". В 1996 году был одним из пайщиков созданного Путиным дачного кооператива "Озеро". Основной акционер банка "Россия" (39,8%), который в марте 2014 года включили в санкционный список США. После этого Путин открыл счет в банке, на который перечисляется его президентская зарплата. Весной 2016 года банк "Россия" всплыл в "панамских документах". Выяснилось, что Ковальчук и Банк "Россия" перевели по меньшей мере $1 млрд в специально созданную офшорную компанию Sandalwood Continental Ltd, которая была частью сети офшорок, связанных с еще одним другом президента РФ Сергеем Ролдугиным. Сын Ковальчука Борис — председатель правления государственного ПАО "Интер РАО". Племянник Кирилл — президент Национальной медиа группы (Первый канал, Пятый канал, Рен-ТВ, "Известия" и другие активы), которая, как и банк "Россия", находится под управлением компании "АБР Менеджмент".
  48.  Андрей Козицын – генеральный директор Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинг. Путин наградил Козицына орденом "За заслуги перед Отечеством", также награжден тремя орденами РПЦ.
  49.  Алексей Кузьмичев – член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета "Альфа-Групп", косвенно контролирует около 10% мобильного оператора "Вымпелком", 18% "Альфа-банка" и 11% самой крупной в России продуктовой ретейловой группы Х5.
  50.  Лев Кветной – владеет "Новоросцементом", вторым по мощности производителем в России, и банком "Национальный стандарт". Бывший партнер Алишера Усманова и Андрея Скоча по компании "Газметалл".
  51.  Владимир Лисин – №3 в списке самых богатых людей России, состояние оценивается в более 16 миллиардов долларов. Контролирует группу металлургических компаний НЛМК. Владеет транспортным холдингом Universal Cargo Logistics.
  52. Анатолий Ломакин – владеет Международной калийной компанией и 50% "Инвестстрой", которая занимается инвестициями в строительство жилья. В 2013 году сложил мандат депутата Госдумы в разгар кампании Путина по запрету чиновникам иметь активы за рубежом.
  53. Зиявудин Магомедов – владелец группы компаний "Сумма", которая объединяет предприятия в транспортной, энергетической и агргарной сферах. Инвестировал в HyperLoop. Считается приближенным к Дмитрию Медведеву, во время президентства которого получил подряды на строительство футбольного стадиона в Самаре и реконструкцию Большого театра.
  54.  Игорь Макаров – собственник холдинга "Арети", занимающегося нефтегазовым бизнесом. До 2013 года его компания называлась "Итера" и была известна в Украине из-за коррупционных скандалов вокруг поставок среднеазиатского газа. В 2013 году "Итеру" выкупила "Роснефть". Макаров является главным спонсором программы восстановления популяции журавлей, в рамках которой Путин в 2012 летал со стерхами.
  55.  Искандер Махмудов – владеет пакетами акций Уральской горно-металлургической компании, "Кузбассразрезугля", "Трансмашхолдинга" и концерна "Калашников". После введения первых санкций ЕС и США Махмудов скупил пакеты акций во многих компаниях олигархов из близкого круга Путина. Кроме того, он же стал одним из новых "королей госзаказа" в России. Все это дало повод говорить о близости Махмудова к Путину.
  56. Александр Мамут – владеет пакетом акций в компании "Полиметалл", крупнейшем производителе серебра в РФ, и группе компаний "ПИК", которая является одним из крупнейших застройщиков Москвы. Владелем 100% акций Rambler & Co и большой сетью кинотеатров.
  57.  Андрей Мельниченко – обладает контрольными пакетами акций в Сибирской угольной энергетической компании, Сибирской генерирующей компании и "Еврохиме", крупнейшем в России производителе минеральных удобрений.
  58. Леонид Михельсон – самый богатый по состоянию на 2017 год российский олигарх с состоянием в 18,4 млрд дол. Председатель правления второй по величине газодобывающей компании "Новатэк", председатель совета директоров крупнейшего Российского нефтехимического холдинга Сибур.
  59. Юрий Мильнер – миллиардер, специализирующийся на инвестициях в технологические компании. Мильнер владеет акциями Xiaomi, Spotify, Airbnb. Ранее имел но продал акций Facebook, Twitter, Alibaba, JD.com.
  60. Борис Минц – собственник инвестхолдинга O1 Group, который владеет бизнес-центрами в Москве. Минц также инвестирует в частные пенсионные фонды. Долгое время поддерживал оппозиционную партию Союз правых сил.
  61. Андрей Молчанов – владеет пакетом акций группы ЛСР. Был сенатором Совета Федерации РФ от Ленинградской области. В 2016 году избран главой одной из крупнейших саморегулируемых организаций строителей "Нострой".
  62. Aлексей Мордашов – владеет пакетами акций "Северсталь" (79,2%), TUI (23%), Nord Gold (90,7%), "Силовые машины" (100%), также банка "Россия", который находится под санкциями, "Национальной медиа группы" и группы "Т2 РТК Холдинг" (работает под брендом Tele2).
  63. Вадим Мошкович – "Русагро". Его бизнес-интересы включают крупные инвестиции в сельское хозяйство и девелоперские проекты в нескольких регионах России.
  64. Александр Несис – владеет 50% компании ICT Holding Ltd, которой принадлежат акции производителя драгоценных металлов Polymetal International (26,9%), инвесткомпании O1 Properties (16,6%) и Объединенной вагонной компании (25%).
  65. Год Нисанов – Председатель совета директоров ОАО "Киевская площадь". В том числе владеет бывшей гостиницей "Украина" в центре Москвы – Radisson Royal Украина".
  66. Александр Пономаренко – Председатель совета директоров "ТПС Недвижимость" и "Шереметьево Холдинг". Владеет Аэропорт Шереметьево. Партнер по бизнесу близкого к Путину бизнесмена Аркадия Ротенберга.
  67. Сергей Попов - Партнер-учредитель Московской школы управления "Сколково"
  68. Владимир Потанин - Президент холдинга "Интеррос", гендиректор ГМК "Норильский никель" и владелец 30.41% акций компании, которая является крупнейшим производителем никеля и палладия в мире. Потанин входит в десятку самых богатых бизнесменов РФ в 2017 году с 14,3 миллиардами долларов.
  69. Михаил Прохоров - Владелец группы "Онэксим".
  70. Дмитрий Пумпянский - Председатель совета директоров Трубной металлургической компании, владеет контрольным пакетом акций группы "Синара".
  71. Мегдет Рахимкулов – владеет пакетами акций венгерского OTP Bank, нефтяной компании MOL, "Газпрома" и ВТБ. До своего возвращения в Россию в 2008 году был самым богатым жителем Венгрии.
  72. Андрей Раппопорт – председатель координационного совета Московской школы управления "Сколково". С 1998 по 2008 год был зампредом, членом правления РАО "ЕЭС России", в 1997-1998 годах – первый вице-президент объединенной компании "Юкос-Роспром" Михаила Ходорковского.
  73. Виктор Рашников – председатель совета директоров и председатель комитета по стратегическому планированию ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". В ММК владеет 87,26% пакета акций.В 2000 году Рашников выступал в качестве доверенного лица Владимира Путина на выборах президента России.
  74. Аркадий Ротенберг – один из ближайших друзей Владимира Путина, с которым знаком более 50 лет. Вместе с будущим президентом России ходил на дзюдо и самбо. Рекордсмен рейтинга Forbes "Короли госзаказа" Ротенберг выиграл рекордное число контрактов на строительство инфраструктурных объектов к Олимпиаде в Сочи. Компании бизнесмена, по подсчетам агентства Bloomberg, заключили с государством в столице Олимпиады-2014 соглашений не менее чем на $7,4 млрд. Капитал - "Стройгазмонтаж" (100%), "Минудобрения" (80%), TPS Avia (35%), СМП Банк (эффективная доля 49,99%).
  75. Борис Ротенберг – младший брат Аркадия. Также занимался вместе с Путиным в секции дзюдо, а с 1992 по 1998 год работал тренером по дзюдо в Финляндии, где потом вместе с женой основал фирму Anirina Oy, которая поставляла "дочке" "Газпрома" финские товары, а также занималась строительством в обмен на газ. Именно наличие финского паспорта помогло младшему Ротенбергу избежать санкций ЕС в 2014 году. В России активно участвует в реализации спортивных инфраструктурных проектов и владеет 43,2% СМП Банка.
  76. Дмитрий Рыболовлев – российский предприниматель, бывший фактический владелец "Уралкалия" в 1990—2000-х годах, с 2010 года — контролирующий акционер Банка Кипра, с 2011 года — основной владелец французского футбольного клуба "Монако". В сентябре 2017 года попал в эпицентр крупного коррупционного скандала, который французские СМИ называли "Монакогейтом". Тогда же появилась информация о том, что в Монако Рыболовлев объявлен персоной нон-грата.
  77. Айрат Шаймиев – генеральный директор компании "Татавтодор", совладелец группы ТАИФ, которая владеет пакетами акций "ТАИФ-НК" (нефтепереработка), "Нижнекамскнефтехима" и "Казаньоргсинтеза" (химическое производство), ТГК-16 (электроэнергетика).
  78. Радик Шаймиев – брат Айрата Шаймиева, вместе с которым владеет группой компаний ТАИФ. Отец братьев Минтимер Шаймиев — первый президент Республики Татарстан. За время его президентства ТАИФ стала акционером крупнейших предприятий региона. Минтимер Шаймиев является одним из доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.
  79. Кирилл Шамалов – член совета директоров "Сибура" – крупнейшего нефтехимического холдинга России. В апреле 2017 года развелся с Катериной Тихоновой, которую международные информагентства открыто называют дочерью Владимира Путина. Сын Николая Шамалова — бывшего члена кооператива "Озеро", учреждённого в 1996 году Владимиром Путиным и ещё семью пайщиками.
  80. Юрий Шефлер – председатель совета директоров SPI Group, которая владеет торговыми марками Stolichnaya, Moskovskaya, Rigas Melnais Balzams.
  81. Альберт Шигабутдинов – генеральный директор группы ТАИФ: владеет пакетами акций "ТАИФ-НК" (нефтепереработка), "Нижнекамскнефтехима" и "Казаньоргсинтеза" (химическое производство), ТГК-16 (электроэнергетика). В 2009–2014 годах был депутатом Государственного совета Республики Татарстан.
  82. Микаил Шишханов – основной владелец "Бинбанка" (на днях попросил о санации банка), также владеет ГК "ИНТЕКО" и 49% акций ГК "А101". Племянник Михаила Гуцериева.
  83. Леонид Симановский – депутат Государственной думы от партии "Единая Россия", имеет 1,6% акций "Новатэка".
  84. Андрей Скоч – депутат Государственной думы от "Единой России", имеет долю в USM Holdings (30%) и аэропорте Внуково (формально долями владеет его отец, пенсионер).
  85. Александр Скоробогатько – соучредитель TPS Real Estate Holding (строительство и эксплуатация торгово-развлекательных центров в Москве, Сочи, Краснодаре, Новосибирске, Киеве) и TPS Avia (в 2016 году стала владельцем почти 70% аэропорта Шереметьево).
  86. Рустем Сультеев – председатель совета директоров группы ТАИФ, которая владеет пакетами акций "ТАИФ-НК" (нефтепереработка), "Нижнекамскнефтехима" и "Казаньоргсинтеза" (химическое производство), ТГК-16 (электроэнергетика). Путин наградил миллиардера медалью ордена "За заслуги перед отечеством".
  87. Александр Светаков – бизнесмен, председатель совета директоров инвестиционной группы "Абсолют".
  88. Геннадий Тимченко – близкий к Путину российский миллиардер, владелец частной инвестиционной группы Volga Group. Номер 4 в списке Форбс. Пакеты акций "Новатэка" (23,5%), "Сибура" (14,29%), "Стройтрансгаза" (63%), "Стройтранснефтегаза" (31,5%), "Трансойла" (80%). Кроем российского, имеет еще и финское гражданство. Его именем назван закон, который позволил попавшим под санкции россиянам выходить из налогового резидентства РФ.
  89. Олег Тиньков – российский миллиардер, владелец финансовой группы TCS Group Holding PLC, в которую входят Тинькофф Банк и страховая компания "Тинькофф Страхование", состояние около $1,2 млрд.
  90. Роман Троценко – советник президента государственной компании "Роснефть". По оценке Forbes личное состояние 750 млн долларов.
  91. Алишер Усманов – миллиардер, основатель USM Holdings.
  92. Виктор Вексельберг – российский бизнесмен, "серый кардинал Путина", президент фонда "Сколково", один из самых состоятельных олигархов в окружении российского президента. Родился и вырос в Дрогобыче. Финансирует строительство крупные объекты инфраструктуры для чемпионата мира по футболу в России 2018 года.
  93.  Аркадий Волож – сооснователь и генеральный директор компании "Яндекс".
  94.  Вадим Якунин – бизнесмен, председатель совета директоров фармацевтического холдинга "Протек" (дистрибьюторский бизнес, аптечные сети и фармзавод).
  95.  Владимир Евтушенков – предприниматель. председатель совета директоров и владелец 64,1843 % акций инвестиционной компании АФК "Система". С мая 2017 года компания находится в конфликте с "Роснефтью".
  96. Гаврил Юшваев – миллиардер, член совета директоров компании "Вимм-Билль-Данн".

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