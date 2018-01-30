Вся кремлевская рать. Кто из россиян попал в отчет Минфина США (полный список)
- Согласно закону о санкциях против России, Северной Кореи и Ирана (CAATSA) администрация Трампа была обязана обнародовать так называемый "Кремлевский отчет" 29 января. Список представляет собой перечень лиц, по отношению к которым правительство США может применить санкции.
- В списке 210 человек – 114 чиновников и парламентариев, а также 96 олигархов. Это – все руководство российской администрации президента, Госдумы и Совета федерации, а также все члены правительства во главе с Дмитрием Медведевым, члены Совета безопасности, главы федеральных агентств, руководители крупнейших российских предприятий.
- В список олигархов Казначейство добавило бизнесменов, состояние которых "согласно достоверным источникам", оценивается в размере 1 млрд. долл. США или более. Многие утверждают, что список олигархов буквально был взят напрямую из списка российского Форбса.
- Обнародование списка не означает автоматического введения санкций против перечисленных в списке российских олигархов и предприятий.
- Против некоторых из перечисленных в списке санкции уже действуют.
- Американский Минюст никак не пояснил, почему не был использован второй критерий отбора из закона о санкциях — "близость к российскому режиму". Вероятно, считают эксперты "Медузы", близость бизнесменов к Кремлю оценивается в неопубликованном секретном списке. Основной список "окологосударственных" компаний является секретным и опубликован не был.
- Документ появился за 5 минут до окончания указанного в законе срока.
Администрация президента
- Вайно Антон Эдуардович – руководитель Администрации президента РФ.
- Громов Алексей Алексеевич – первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.
- Кириенко Сергей Владиленович – первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.
- Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич – заместитель руководителя Администрации президента РФ.
- Островенко Владимир Евгеньевич – заместитель руководителя Администрации президента РФ.
- Песков Дмитрий Сергеевич – заместитель руководителя Администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ.
- Китаев Владислав Николаевич – руководитель протокола президента РФ.
- Белоусов Андрей Рэмович – помощник президента РФ.
- Брычёва Лариса Игоревна – помощник президента РФ – начальник Государственно-правового управления президента РФ.
- Сурков Владислав Юрьевич – помощник президента РФ.
- Левитин Игорь Евгеньевич – помощник президента РФ.
- Кожин Владимир Игоревич – помощник президента РФ.
- Ушаков Юрий Викторович – помощник президента РФ.
- Фурсенко Андрей Александрович – помощник президента РФ.
- Цуканов Николай Николаевич – помощник президента РФ.
- Чуйченко Константин Анатольевич – помощник президента РФ – начальник Контрольного управления президента РФ.
- Школов Евгений Михайлович – помощник президента РФ.
- Щёголев Игорь Олегович – помощник президента РФ.
- Бедрицкий Александр Иванович – советник президента РФ – специальный представитель президента РФ по вопросам климата.
- Глазьев Сергей Юрьевич – советник президента РФ.
- Григоров Сергей Иванович – советник президента РФ.
- Клименко Герман Сергеевич – советник президента РФ
- Кобяков Антон Анатольевич – советник президента РФ.
- Левицкая Александра Юрьевна – советник президента РФ.
- Толстой Владимир Ильич – советник президента РФ.
- Федотов Михаил Александрович – советник президента РФ – председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
- Яковлев Вениамин Федорович – советник президента РФ.
- Муравьёв Артур Алексеевич – полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации.
- Минх Гарри Владимирович – полномочный представитель президента РФ в Государственной Думе.
- Кротов Михаил Валентинович – полномочный представитель президента РФ в Конституционном Суде.
- Кузнецова Анна Юрьевна – уполномоченный при президенте по правам ребёнка.
- Титов Борис Юрьевич – уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей.
- Бабич Михаил Викторович – полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе.
- Беглов Александр Дмитриевич – полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
- Белавенцев Олег Евгеньевич – полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
- Гордеев Алексей Васильевич – полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе.
- Меняйло Сергей Иванович – полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе
- Устинов Владимир Васильевич – полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе.
- Холманских Игорь Рюрикович – полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе.
- Манжосин Александр Леонидович – начальник управления президента РФ по внешней политике.
- Чернов Владимир – начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.
- Говорун Олег – начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.
Кабинет министров
Во втором разделе оказались все члены российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, всех его заместителей, министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу.
- Дмитрий Медведев – премьер-министр.
- Игорь Шувалов – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. первый зампредседателя правительства (с мая 2008).
- Сергей Приходько – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства-руководитель аппарата.
- Виталий Мутко – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства, бывший министр спорта, известен тем, что пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом в связи с допинговым скандалом на Олимпиаде в Сочи 2014 года.
- Александр Хлопонин – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства.
- Аркадий Дворкович – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства.
- Ольга Голодец – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства.
- Дмитрий Рогозин – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства, который с 2014 находится в санкционных списках российских политиков и бизнесменов, которым запрещен въезд в США, Канаду и ЕС в связи с аннексией Крыма.
- Дмитрий Козак – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства, находится в санкционном списке США, Канады и ЕС с 2014 года в связи с аннексией Крыма.
- Юрий Трутнев – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. зампредседателя правительства – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
- Сергей Лавров – министр иностранных дел.
- Сергей Шойгу – министр обороны.
- Александр Ткачёв – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. министр сельского хозяйства, находится в санкционных списках ЕС и Канады с 2014 года. Был внесен туда еще в качестве губернатора Краснодарского края. Известен украинцам по конфликту вокруг острова Тузлы в Керченском проливе в 2003 году.
- Михаил Абызов – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. министр РФ.
- Ольга Васильева – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. министр образования и науки.
- Александр Галушка – министр по развитию Дальнего Востока.
- Сергей Донской – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. министр природных ресурсов и экологии.
- Павел Колобов – министр спорта.
- Денис Мантуров – министр промышленности и торговли.
- Александр Коновалов – министр юстиции.
- Лев Кузнецов – министр по делам Северного Кавказа.
- Владимир Мединский – министр культуры
- Михаил Мень – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
- Николай Никифоров – министр связи и массовых коммуникаций.
- Александр Новак – министр энергетики.
- Максим Орешкин – министр экономического развития.
- Владимир Пучков – министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
- Антон Силуанов – министр финансов.
- Вероника Скворцова – министр здравоохранения.
- Максим Соколов – министр транспорта
- Владимир Колокольцев – министр внутренних дел.
- Максим Топилин – министр труда и социальной защиты.
Другие высокопоставленные политические лидеры
- Валентина Матвиенко – спикер Совета Федерации. В санкционный список США она попала еще 17 марта 2014 как человек, который несет ответственность за нарушение Россией территориальной целостности Украины. Именно Совет Федерации 1 марта 2014 года позволил президенту РФ Путину вводить войска в Украину.
- Сергей Нарышкин – Глава Службы внешней разведки. Впервые попал в санкционный список США и ЕС в связи с нарушением территориальной целостности Украины, а именно незаконной аннексии Крыма и оккупации частей Донецкой и Луганской областей. В 2015 году ему отказали во въезде в Финляндию. В сентябре 2015 года включён в санкционный список Украины
- Вячеслав Володин – Спикер Госдумы. До 2016 года работал первым заместителем главы Администрации президента Путина. В апреле 2014 года попал под санкции США за незаконную аннексию Крыма.
- Сергей Иванов – спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта. Он попал в санкционный список США еще 20 марта 2014 года за незаконную аннексию украинского Крыма. В тот период он был руководителем администрации Владимира Путина.
- Николай Патрушев – секретарь Совета безопасности РФ.
- Владимир Булавин – Глава Федеральной таможенной службы.
- Валерий Герасимов – Первый заместитель Министра обороны, начальник Генерального штаба РФ.
- Игорь Коробов – Начальник Главного разведывательного управления РФ. Уже находился под санкциями США с декабря 2016 года в связи с "действиями по подрыву демократии США". Руководил действиями российских разведчиков в Сирии. В 2017 году Путин наградил его званием героя РФ.
- Рашид Нургалиев – Заместитель секретаря Совета безопасности РФ.
- Георгий Полтавченко – Губернатор Санкт-Петербурга.
- Сергей Собянин – Мэр Москвы.
- Юрий Чайка – Генпрокурор РФ.
- Александр Бастрыкин – председатель Следственного комитета. Он был под санкциями США с 9 января 2017 в "списке Магнитского".
- Виктор Золотов – Главнокомандующий Национальной Гвардией РФ.
- Дмитрий Кочнев – Руководитель Федеральной службы охраны.
- Александр Бортников – Директор ФСБ России.
- Андрей Артизов – Директор Федерального архивного агентства.
- Юрий Чиханчин – Директор Федеральной службы финансового мониторинга.
- Александр Линец – Начальник главного управления специальных программ президента.
- Александр Колпаков – Управляющий делами президента.
- Валерий Тихонов – глава Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.
- Алексей Миллер – Исполнительный директор "Газпрома"
- Игорь Сечин – Глава Роснефти. 28 апреля 2014 года против него уже были введены санкции в США. Американским гражданам запрещены любые деловые контакты с ним.
- Герман Греф – президент, председатель правления Сбербанка России.
- Олег Белозеров – Гендиректор госкомпании "Российские железные дороги".
- Андрей Костин – президент-председатель правления ВТБ.
- Сергей Чемезов - генеральный директор корпорации "Ростех". В 2014 году попал в санкционные списки США и ЕС из-за незаконной аннексии Крыма и причастности к насилию на Донбассе.
- Олег Бударгин - в списке США он указан как генеральный директор Публичного акционерного общества "Российские сети"
- Ковальчук Борис - председатель правления "ИнтерРАО".
- Лихачев Алексей - генеральній директор "Росатома".
- Токарев Николай - председатель правления "Транснефти".
- Акимов Андрей – председатель правления "Газпромбанка".
- Маганов Наил – генеральный директор "Татнефти".
- Савельев Виталий – председатель правления "Аэрофлота".
- Шишкин Андрей – председатель правления "АНК Башнефть".
- Слюсарь Юрий – председатель правления, президент "Объединенной авиастроительной корпорации".
- Шульгинов Николай – председатель правления "РусГидро".
- Горьков Сергей – председатель "Внешэкономбанка".
- Иванов Сергей – президент "Алроса".
- Дашков Роман – председатель правления "Сахалин Энерджи".
Список олигархов
- Александр Абрамов – владелец пакета акций (21,38%) российской горно-металлургической компании "Евраз".
- Роман Абрамович – владеет 6,28% акций "Норильского никеля". Основной капитал – "Евраз" (31%), "Первый канал" (24%), недвижимость. Владеет самолетом, несколькими яхтами, коллекцией предметов искусства стоимостью минимум $1 млрд и английским футбольным клубом Chelsea.
- Араз Агаларов – президент и владелец группы компаний Crocus Group, занимается недвижимостью. Его холдинг строит два стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года в России.
- Фархад Ахмедов – председатель Совета директоров и акционер "Азнар" – компании по производству соков. В 2012 удачно продал акции "Нортгаза" за $1,375 млрд, вложив часть средств в акции "Новатэка", "Лукойла", "Газпрома", "Норникеля", Сбербанка и "Магнита".
- Вагит Алекперов – один из самых богатых россиян (состояние – 14,5 млрд долл), с 1993 года президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России "Лукойл". Лично поддерживает сохранение монополии "Газпрома" на экспорт газа из России.
- Игорь Алтушкин – владеет 80% акций "Русской медной компании", третьего по величине производителя меди в России.
- Алексей Ананьев – совладелец холдинга "Промсвязькапитал", в который входят один из крупнейших российских банков Промсвязьбанк, IT-компания "Техносерв", издательский дом "Аргументы и Факты" и др. Входит в совет директоров банка "Возрождение". В декабре 2017 года банк России объявил о санации Промсвязьбанка, после чего Алексей покинул страну. По данным СМИ сейчас он вернулся для продажи банка "Возрождение".
- Дмитрий Ананьев – Вместе с братом Алексеем совладелец холдинга "Промсвязькапитал", также входит в совет директоров банка "Возрождение" и сейчас, по данным СМИ, находится за пределами РФ.
- Василий Анисимов – владелец компании Coalco (недвижимость) и совладелец Газметалл. На землях Coalco в Подмосковье расположен поселок Акулинино, где построили дачи глава РЖД Владимир Якунин, семья президента "Транснефти" Николая Токарева, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, Аркадий Ротенберг и другие приближенные к Путину лица.
- Роман Авдеев – владеет 55,73% акций "Московского кредитного банка" и 87% НПФ Согласие (негосударственный пенсионный фонд).
- Петр Авен – акционер LetterOne Holdings (Dea; Vimpelcom, 56,2%; Turkcell, 13,22%), владеет долей в Альфа-банке (12,4% акций). В 2017 году Пётр Авен выпустил книгу "Время Березовского", взяв серию интервью у людей, близко знавших Бориса Березовского.
- Елена Батурина – владела инвестиционно-строительной корпорацией "Интеко", а также акциями Газпрома и Сбербанка. Продав "Интеко" в 2011 году перенесла бизнес за рубеж. Много лет пытается отсудить у правительства России 33,6 млрд рублей компенсации за изъятые у нее земли на северо-западе Москвы, но в феврале 2017 года проиграла кассацию.
- Алексей Богачев – председатель наблюдательного совета банка "Система", совладелец розничной компании "Магнит".
- Владимир Богданов – генеральный директор и совладелец ОАО "Сургутнефтегаз". Стал лауреатом государственной премии за "создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири". Вручил ее лично Путин в Кремле в 2017 году.
- Леонид Богуславский – председатель совета директоров ru-Net Ventures, владеет долей в Ozon, Delivery Hero (немецкий интернет-сервис доставки еды), Snapdeal (индийский маркет-плейс).
- Андрей Бокарев – владеет акциями "Уральской горно-металлургической компании", "Трансмашхолдинга", "Трансойла", "Кузбассразрезугля", "Трансгрупп".
- Олег Бойко – президент инвестиционного холдинга Finstar.
- Николай Буйнов – председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании.
- Олег Дерипаска – председатель наблюдательного совета "Базового элемента", президент UC Rusal (производит алюминий). Контролирует Группу ГАЗ (автомобили), "Ингосстрах" (финансы), "Базэл Аэро" (аэропорты в Краснодарском крае) и агрохолдинг "Кубань" (сельское хозяйство). СМИ сообщают о финансовых связях Дерипаски и Пола Манафорта. В 2011 году Испания передала в Генпрокуратуру РФ материалы дела по отмыванию денег, в котором власти заподозрили Дерипаску. Процесс затянулся, а в 2017 в РФ дело закрыли за отсутствием состава преступления.
- Александр Джапаридзе – контролирующий акционер и председатель совета директоров ООО "Буровая Компания Евразия".
- Леонид Федун – владеет пакетом акций "Лукойла" (9,8%), группой "ИФД Капиталъ" и 19,9% акций ОАО "Открытие холдинг" Вадима Беляева.
- Глеб Фетисов – частный инвестор. В декабре 2015-го экс-сенатор, бывший сопредседатель оппозиционной партии "Альянс зеленых" объявил об уходе из политики.
- Михаил Фридман – совладелец Альфа Групп, в состав его холдинга входят Альфа-Банк, Альфа-Страхование, Альфа-Эко и другие. Бизнесмену принадлежат доли в X5 Retail Group, автодилерском холдинге Независимость и турецком мобильном операторе Turkcell. Через компанию Altimo группа владеет 25% акций Вымпелком (Билайн). Имеет свой бизнес в Украине.
- Александр Фролов – президент горно-металлургической группы Evraz. Его партнеры – Роман Абрамович и Александр Абрамов.
- Филарет Гальчев – основной акционер и председатель совета директоров ЗАО "Евроцемент груп" (крупнейший производитель цемента в России).
- Сергей Галицкий – основатель и совладелец крупнейшей розничной сети "Магнит", президент и владелец ФК "Краснодар", член наблюдательного совета банка ВТБ. Владимир Путин наградил его "за заслуги в развитии предпринимательства".
- Валентин Гапонцев – генеральный директор и председатель совета директоров IPG Photonics.
- Сергей Гордеев – президент и основной акционер строительной корпорации ПИК. Партнеры – Александр Мамут и Микаил Шишханов.
- Андрей Гурьев – вместе с семьей владеет производителем минеральных удобрений "ФосАгро" (48,48%) и холдингом "АгроГард" (сельское хозяйство). Гурьев – бывший бизнес-партнер Михаила Ходорковского и давний приятель патриарха Кирилла.
- Юрий Гущин – основатель и председатель совета директоров группы компаний "Гута", президент благотворительного фонда "Здоровье для всех". Владеет пятизвездочными отелями: гостиницей "Савой" в Москве и Savoy Resort & Spa на Сейшелах.
- Михаил Гуцериев – основной владелец промышленно-финансовой группы "Сафмар". Семья Гуцериевых который год занимает первое место в списке богатейших семейных кланов России по данным Forbes с совокупным состоянием $9,91 млрд. В 2017 году Путин наградил миллиардера Орденом Почета "за большой вклад в развитие медиаиндустрии и многолетнюю плодотворную деятельность" (Гуцериеву принадлежит 8 радиостанций).
- Саит-Салам Гуцериев – совладелец промышленно-финансовой группы "Сафмар", в прошлом – депутат.
- Зарах Илиев – совладелец группы "Киевская площадь" (50%), владеющей недвижимостью в Москве. Илиев и его партнер Год Нисанов строят в Москва-Сити комплекс площадью более 315 000 кв. м. В 2015 году партнеры открыли океанариум "Москвариум", первыми гостями стали президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и друг президента Аркадий Ротенберг.
- Дмитрий Каменщик – председатель совета директоров группы DME (аэропорт Домодедово и "Аэротрополис"). В сентябре 2016 года СК РФ закрыл уголовное дело против него, возбужденное в связи с терактом в аэропорту Домодедово, не обнаружив в его действиях состава преступления.
- Вячеслав Кантор – основной владелец холдинга "Акрон" (84,5%) – производитель минеральных удобрений, Президент Европейского еврейского конгресса. Путин наградил Кантора Орденом Почёта, в свою очередь миллиардер поддерживает политику президента.
- Самвел Карапетян – президент группы промышленно-строительных компаний "Ташир".
- Евгений Касперский – один из основателей, основной владелец и нынешний глава АО "Лаборатория Касперского".
- Сергей Кациев – совладелец ГК "Меркурий": "Мегаполис" (крупнейший табачный дистрибьютор в стране) и крупном продовольственном ритейле DIXY Group. Партнер Игоря Кесаева.
- Сулейман Керимов – семье Керимовых принадлежит 82,44% акций компании "Полюс", международный аэропорт Махачкалы. Российского сенатора и предпринимателя задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Власти страны подозревают его в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Керимову дали разрешение на поездку в Россию с 19 по 21 января включительно. Сам миллиардер убежден, что сможет доказать невиновность.
- Игорь Кесаев – владелец ГК "Меркурий": дистрибьюторская группа "Мегаполис" (крупнейший продавец сигарет в России) и 36% акций розничной DIXY Group.
- Данил Хачатуров – бывший президент группы страховых компаний "Росгосстрах". Доля "Росгосстраха" на страховом рынке в 2016 году составляла 10,5%.
- Герман Хан – крупный акционер Альфа-Групп, глава инвестиционной компании L1 Energy. Любит охотиться в компании с Петром Авеном и Искандером Махмудовым.
- Виктор Харитонин – председатель совета директоров фармацевтического холдинга "Фармстандарт". Близкий к Роману Абрамовичу.
- Александр Клячин – девелопер, основатель и владелец сети Azimut Hotels, владелец отеля "Метрополь".
- Петр Кондрашев – крупнейший владелец российской химической компании "Сильвинит". Купил Соликамский магниевый завод, который производит 60% товарного магния в России.
- Андрей Косогов – один из основателей и основных акционеров Альфа-Групп.
- Юрий Ковальчук – близкий друг Путина, которого называют его "личным кассиром". В 1996 году был одним из пайщиков созданного Путиным дачного кооператива "Озеро". Основной акционер банка "Россия" (39,8%), который в марте 2014 года включили в санкционный список США. После этого Путин открыл счет в банке, на который перечисляется его президентская зарплата. Весной 2016 года банк "Россия" всплыл в "панамских документах". Выяснилось, что Ковальчук и Банк "Россия" перевели по меньшей мере $1 млрд в специально созданную офшорную компанию Sandalwood Continental Ltd, которая была частью сети офшорок, связанных с еще одним другом президента РФ Сергеем Ролдугиным. Сын Ковальчука Борис — председатель правления государственного ПАО "Интер РАО". Племянник Кирилл — президент Национальной медиа группы (Первый канал, Пятый канал, Рен-ТВ, "Известия" и другие активы), которая, как и банк "Россия", находится под управлением компании "АБР Менеджмент".
- Андрей Козицын – генеральный директор Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинг. Путин наградил Козицына орденом "За заслуги перед Отечеством", также награжден тремя орденами РПЦ.
- Алексей Кузьмичев – член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета "Альфа-Групп", косвенно контролирует около 10% мобильного оператора "Вымпелком", 18% "Альфа-банка" и 11% самой крупной в России продуктовой ретейловой группы Х5.
- Лев Кветной – владеет "Новоросцементом", вторым по мощности производителем в России, и банком "Национальный стандарт". Бывший партнер Алишера Усманова и Андрея Скоча по компании "Газметалл".
- Владимир Лисин – №3 в списке самых богатых людей России, состояние оценивается в более 16 миллиардов долларов. Контролирует группу металлургических компаний НЛМК. Владеет транспортным холдингом Universal Cargo Logistics.
- Анатолий Ломакин – владеет Международной калийной компанией и 50% "Инвестстрой", которая занимается инвестициями в строительство жилья. В 2013 году сложил мандат депутата Госдумы в разгар кампании Путина по запрету чиновникам иметь активы за рубежом.
- Зиявудин Магомедов – владелец группы компаний "Сумма", которая объединяет предприятия в транспортной, энергетической и агргарной сферах. Инвестировал в HyperLoop. Считается приближенным к Дмитрию Медведеву, во время президентства которого получил подряды на строительство футбольного стадиона в Самаре и реконструкцию Большого театра.
- Игорь Макаров – собственник холдинга "Арети", занимающегося нефтегазовым бизнесом. До 2013 года его компания называлась "Итера" и была известна в Украине из-за коррупционных скандалов вокруг поставок среднеазиатского газа. В 2013 году "Итеру" выкупила "Роснефть". Макаров является главным спонсором программы восстановления популяции журавлей, в рамках которой Путин в 2012 летал со стерхами.
- Искандер Махмудов – владеет пакетами акций Уральской горно-металлургической компании, "Кузбассразрезугля", "Трансмашхолдинга" и концерна "Калашников". После введения первых санкций ЕС и США Махмудов скупил пакеты акций во многих компаниях олигархов из близкого круга Путина. Кроме того, он же стал одним из новых "королей госзаказа" в России. Все это дало повод говорить о близости Махмудова к Путину.
- Александр Мамут – владеет пакетом акций в компании "Полиметалл", крупнейшем производителе серебра в РФ, и группе компаний "ПИК", которая является одним из крупнейших застройщиков Москвы. Владелем 100% акций Rambler & Co и большой сетью кинотеатров.
- Андрей Мельниченко – обладает контрольными пакетами акций в Сибирской угольной энергетической компании, Сибирской генерирующей компании и "Еврохиме", крупнейшем в России производителе минеральных удобрений.
- Леонид Михельсон – самый богатый по состоянию на 2017 год российский олигарх с состоянием в 18,4 млрд дол. Председатель правления второй по величине газодобывающей компании "Новатэк", председатель совета директоров крупнейшего Российского нефтехимического холдинга Сибур.
- Юрий Мильнер – миллиардер, специализирующийся на инвестициях в технологические компании. Мильнер владеет акциями Xiaomi, Spotify, Airbnb. Ранее имел но продал акций Facebook, Twitter, Alibaba, JD.com.
- Борис Минц – собственник инвестхолдинга O1 Group, который владеет бизнес-центрами в Москве. Минц также инвестирует в частные пенсионные фонды. Долгое время поддерживал оппозиционную партию Союз правых сил.
- Андрей Молчанов – владеет пакетом акций группы ЛСР. Был сенатором Совета Федерации РФ от Ленинградской области. В 2016 году избран главой одной из крупнейших саморегулируемых организаций строителей "Нострой".
- Aлексей Мордашов – владеет пакетами акций "Северсталь" (79,2%), TUI (23%), Nord Gold (90,7%), "Силовые машины" (100%), также банка "Россия", который находится под санкциями, "Национальной медиа группы" и группы "Т2 РТК Холдинг" (работает под брендом Tele2).
- Вадим Мошкович – "Русагро". Его бизнес-интересы включают крупные инвестиции в сельское хозяйство и девелоперские проекты в нескольких регионах России.
- Александр Несис – владеет 50% компании ICT Holding Ltd, которой принадлежат акции производителя драгоценных металлов Polymetal International (26,9%), инвесткомпании O1 Properties (16,6%) и Объединенной вагонной компании (25%).
- Год Нисанов – Председатель совета директоров ОАО "Киевская площадь". В том числе владеет бывшей гостиницей "Украина" в центре Москвы – Radisson Royal Украина".
- Александр Пономаренко – Председатель совета директоров "ТПС Недвижимость" и "Шереметьево Холдинг". Владеет Аэропорт Шереметьево. Партнер по бизнесу близкого к Путину бизнесмена Аркадия Ротенберга.
- Сергей Попов - Партнер-учредитель Московской школы управления "Сколково"
- Владимир Потанин - Президент холдинга "Интеррос", гендиректор ГМК "Норильский никель" и владелец 30.41% акций компании, которая является крупнейшим производителем никеля и палладия в мире. Потанин входит в десятку самых богатых бизнесменов РФ в 2017 году с 14,3 миллиардами долларов.
- Михаил Прохоров - Владелец группы "Онэксим".
- Дмитрий Пумпянский - Председатель совета директоров Трубной металлургической компании, владеет контрольным пакетом акций группы "Синара".
- Мегдет Рахимкулов – владеет пакетами акций венгерского OTP Bank, нефтяной компании MOL, "Газпрома" и ВТБ. До своего возвращения в Россию в 2008 году был самым богатым жителем Венгрии.
- Андрей Раппопорт – председатель координационного совета Московской школы управления "Сколково". С 1998 по 2008 год был зампредом, членом правления РАО "ЕЭС России", в 1997-1998 годах – первый вице-президент объединенной компании "Юкос-Роспром" Михаила Ходорковского.
- Виктор Рашников – председатель совета директоров и председатель комитета по стратегическому планированию ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". В ММК владеет 87,26% пакета акций.В 2000 году Рашников выступал в качестве доверенного лица Владимира Путина на выборах президента России.
- Аркадий Ротенберг – один из ближайших друзей Владимира Путина, с которым знаком более 50 лет. Вместе с будущим президентом России ходил на дзюдо и самбо. Рекордсмен рейтинга Forbes "Короли госзаказа" Ротенберг выиграл рекордное число контрактов на строительство инфраструктурных объектов к Олимпиаде в Сочи. Компании бизнесмена, по подсчетам агентства Bloomberg, заключили с государством в столице Олимпиады-2014 соглашений не менее чем на $7,4 млрд. Капитал - "Стройгазмонтаж" (100%), "Минудобрения" (80%), TPS Avia (35%), СМП Банк (эффективная доля 49,99%).
- Борис Ротенберг – младший брат Аркадия. Также занимался вместе с Путиным в секции дзюдо, а с 1992 по 1998 год работал тренером по дзюдо в Финляндии, где потом вместе с женой основал фирму Anirina Oy, которая поставляла "дочке" "Газпрома" финские товары, а также занималась строительством в обмен на газ. Именно наличие финского паспорта помогло младшему Ротенбергу избежать санкций ЕС в 2014 году. В России активно участвует в реализации спортивных инфраструктурных проектов и владеет 43,2% СМП Банка.
- Дмитрий Рыболовлев – российский предприниматель, бывший фактический владелец "Уралкалия" в 1990—2000-х годах, с 2010 года — контролирующий акционер Банка Кипра, с 2011 года — основной владелец французского футбольного клуба "Монако". В сентябре 2017 года попал в эпицентр крупного коррупционного скандала, который французские СМИ называли "Монакогейтом". Тогда же появилась информация о том, что в Монако Рыболовлев объявлен персоной нон-грата.
- Айрат Шаймиев – генеральный директор компании "Татавтодор", совладелец группы ТАИФ, которая владеет пакетами акций "ТАИФ-НК" (нефтепереработка), "Нижнекамскнефтехима" и "Казаньоргсинтеза" (химическое производство), ТГК-16 (электроэнергетика).
- Радик Шаймиев – брат Айрата Шаймиева, вместе с которым владеет группой компаний ТАИФ. Отец братьев Минтимер Шаймиев — первый президент Республики Татарстан. За время его президентства ТАИФ стала акционером крупнейших предприятий региона. Минтимер Шаймиев является одним из доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.
- Кирилл Шамалов – член совета директоров "Сибура" – крупнейшего нефтехимического холдинга России. В апреле 2017 года развелся с Катериной Тихоновой, которую международные информагентства открыто называют дочерью Владимира Путина. Сын Николая Шамалова — бывшего члена кооператива "Озеро", учреждённого в 1996 году Владимиром Путиным и ещё семью пайщиками.
- Юрий Шефлер – председатель совета директоров SPI Group, которая владеет торговыми марками Stolichnaya, Moskovskaya, Rigas Melnais Balzams.
- Альберт Шигабутдинов – генеральный директор группы ТАИФ: владеет пакетами акций "ТАИФ-НК" (нефтепереработка), "Нижнекамскнефтехима" и "Казаньоргсинтеза" (химическое производство), ТГК-16 (электроэнергетика). В 2009–2014 годах был депутатом Государственного совета Республики Татарстан.
- Микаил Шишханов – основной владелец "Бинбанка" (на днях попросил о санации банка), также владеет ГК "ИНТЕКО" и 49% акций ГК "А101". Племянник Михаила Гуцериева.
- Леонид Симановский – депутат Государственной думы от партии "Единая Россия", имеет 1,6% акций "Новатэка".
- Андрей Скоч – депутат Государственной думы от "Единой России", имеет долю в USM Holdings (30%) и аэропорте Внуково (формально долями владеет его отец, пенсионер).
- Александр Скоробогатько – соучредитель TPS Real Estate Holding (строительство и эксплуатация торгово-развлекательных центров в Москве, Сочи, Краснодаре, Новосибирске, Киеве) и TPS Avia (в 2016 году стала владельцем почти 70% аэропорта Шереметьево).
- Рустем Сультеев – председатель совета директоров группы ТАИФ, которая владеет пакетами акций "ТАИФ-НК" (нефтепереработка), "Нижнекамскнефтехима" и "Казаньоргсинтеза" (химическое производство), ТГК-16 (электроэнергетика). Путин наградил миллиардера медалью ордена "За заслуги перед отечеством".
- Александр Светаков – бизнесмен, председатель совета директоров инвестиционной группы "Абсолют".
- Геннадий Тимченко – близкий к Путину российский миллиардер, владелец частной инвестиционной группы Volga Group. Номер 4 в списке Форбс. Пакеты акций "Новатэка" (23,5%), "Сибура" (14,29%), "Стройтрансгаза" (63%), "Стройтранснефтегаза" (31,5%), "Трансойла" (80%). Кроем российского, имеет еще и финское гражданство. Его именем назван закон, который позволил попавшим под санкции россиянам выходить из налогового резидентства РФ.
- Олег Тиньков – российский миллиардер, владелец финансовой группы TCS Group Holding PLC, в которую входят Тинькофф Банк и страховая компания "Тинькофф Страхование", состояние около $1,2 млрд.
- Роман Троценко – советник президента государственной компании "Роснефть". По оценке Forbes личное состояние 750 млн долларов.
- Алишер Усманов – миллиардер, основатель USM Holdings.
- Виктор Вексельберг – российский бизнесмен, "серый кардинал Путина", президент фонда "Сколково", один из самых состоятельных олигархов в окружении российского президента. Родился и вырос в Дрогобыче. Финансирует строительство крупные объекты инфраструктуры для чемпионата мира по футболу в России 2018 года.
- Аркадий Волож – сооснователь и генеральный директор компании "Яндекс".
- Вадим Якунин – бизнесмен, председатель совета директоров фармацевтического холдинга "Протек" (дистрибьюторский бизнес, аптечные сети и фармзавод).
- Владимир Евтушенков – предприниматель. председатель совета директоров и владелец 64,1843 % акций инвестиционной компании АФК "Система". С мая 2017 года компания находится в конфликте с "Роснефтью".
- Гаврил Юшваев – миллиардер, член совета директоров компании "Вимм-Билль-Данн".