Третій Рим

71 перегляд
Павло КазарінПавел Казарин
Неділя, 18 лютого 2018, 10:02
marketmadhouse.com

Россия "нулевых" все больше напоминает Италию "сороковых".

Владимир Путин предложил создать в России сверхзвуковой пассажирский самолет – на базе ракетоносца Ту-160. 

Идея не нова – в Советском Союзе уже существовал реактивный пассажирский Ту-144. С 1967 по 1984 успели выпустить 16 экземпляров, правда до коммерческой эксплуатации дошло только семь машин. На них продавали билеты всего девять месяцев. После чего проект отправился в архив. 

История Ту-144 – еще одна иллюстрация той технологической гонки, в которой СССР пытался тягаться с западом. Его выпустили в небо на два месяца раньше "Конкорда" и подавали как еще одно "право первородства". Символ социалистической мощи и торжества системы.

Впрочем, очень скоро две авиакастофы и нерентабельность списали дорогостоящий проект в утиль. Его альтер-эго – французский Конкорд – совершал рейсы еще 19 лет. 

Показательная история. В Украине любят сравнивать Россию "десятых" с Германией "сороковых". Но справедливости ради нужно признать, что Владимир Путин куда больше напоминает Бенито Муссолини. 

Читайте також
Закликання варягів
Принцип Євтушенка
Мир в ім'я війни
Итальянский дуче тоже любил имиджевые проекты. Создавал лайнер "Рекс" для завоевания "Голубой ленты Атлантики" (переходящий приз за рекорд скорость при пересечении Атлантического океана). В этом же списке – самый быстрый гидроплан в мире MC72 или трансатлантический перелет "Итало Бальбоа". Все они финасировались из госбюджета. Никакой коммерции – только государственное величие. 

Ничего удивительного в этом нет. Как и нынешнее российское руководство, итальянский "дуче" не был приверженцем расовой теории. Он был куда ближе к этатизму – считал, что усиление государства должно быть главным содержанием внутренней политики.

Квинтэссенцию подхода Муссолини сформулировал в своей речи в Палате депутатов в мае 1927 года: "все в государстве, ничего против государства и ничего вне государства". 

К 35-му году Муссолини загнал под контроль госаппарата три четверти фирм. Банки и частные лица должны были отказаться от иностранных акций в пользу национальных ценных бумаг. 

Его российские последователи тоже загоняют под госзонтик любую активность. Империя объявлена главной ценностью, власть сакрализована, квадратные километры важнее качества жизни.

Государственная служба – единственный социальный лифт. На смену детям, мечтавшим быть бизнесменами, пришло поколение, мечтающее о служебных удостоверениях. 

Владимир Путин не этнический националист. Он имперец советского толка. Карьеру в РФ может построить человек с украинской, немецкой или тувинской фамилией. Достаточно отказаться от региональной идентичности в пользу имперской.

Даже Украину Путин, наверное, любит – любовью советского человека. Только Украина должна быть в этой системе координат - "Малороссией". Вторичной, подконтрольной и шароварной. 

Бенито Муссолини нивелировал влияние парламента – тот был лишен права контролировать действия "дуче". Местные выборы отправились под нож – даже мэров в итоге заменили назначаемые главы администраций.

Пресса, образование и кинематограф транслировали идею, что фашизм – главная альтернатива либерализму. Оппозиция канула в небытие. На главу государства замыкались МВД, министерства обороны, корпораций, колоний и общественных работ. 

Российский президент точно так же сумел уничтожить любые институты. Единственное исключение в РФ – это даже не институт президента, а институт Владимира Путина. Оппозиция маргинализирована, выборы стали профанацией, а во власти напрочь отсутствует система сдержек и противовесов. 

Муссолини строил "итальянский мир". Сферой своих интересов он считал Средиземноморье. В 1923 году он захватил Корфу и создал марионеточный режим в Албании.

Предпоследним предвоенным приобретением Рима стала захваченная Эфиопия.

Последним – Албания, которую завоевали за пять дней в 1939 году – аккурат накануне Второй мировой.

Все это время Муссолини говорил о создании из Италии "великой уважаемой" страны, в которой должны будут считаться Европа и мир. 

Так ведь и современная Россия водрузила на знамена лозунг про вставание с колен. "Русский мир" как оправдание вторжения к соседям.

Разговоры о "традиционных сферах влияния", как предлог для борьбы с чужим суверенитетом. Москва – недовольная своим статус-кво – стремится погрузить мир в турбулентность, чтобы в новом хаосе занять новое место. То, которое, по мнению ее руководства, она заслуживает. И антизападничество точно так же сопровождается разговорами о национальном величии. 

Мы привыкли, что любые успешные государства строятся под одинаковым рецептам. Но райдер для неуспешных тоже не отличается разнообразием.

В нем всегда идут государственное величие и подотчетность бизнеса. Пропаганда и экспансия. Централизация и критика запада. 

И как вишенка на торте – имиджевые проекты. 

Порой кажется, что история ходит по кругу. 

Павел Казарин

Теми: Росія Україна Путін
powered by lun.ua
По темі
Україна підготувала меморандум про порушення Росією морського права 16 лютого 2018, 15:43
Гройсман зареєстрував у Раді закон про нові санкції проти РФ 16 лютого 2018, 15:14
Клімкін: Миротворці мають досягти, щоб Росія вийшла з Донбасу 16 лютого 2018, 14:00
Головні новини
Доба в АТО: бойовики 12 разів порушили режим тиші
"Джавеліни" посилять позиції України на переговорах по Донбасу – американський генерал
Одесита, який трощив автомобілі біля суду, відправили під домашній арешт
Затриманим під Солом'янським судом активістам обрали запобіжні заходи
Усі новини
Публікації
Третій Рим
Навіть Україну Путін, напевно, любить – любов'ю радянської людини. Тільки Україна повинна бути в цій системі координат – "Малоросією". Вторинною, підконтрольною і шароварною. (рос)
18 лютого 2018, 10:02 — Павло Казарін
Тиждень у графіках: "Нещасна" Україна, безготівкові розрахунки та рекорди "Борисполя"
Традиційний випуск рубрики вихідного дня "Тиждень у графіках": Україну в рейтингу нещасних країн, збільшення безготівкових розрахунків та новий рекорд "Борисполя".
17 лютого 2018, 17:49 — Федір Попадюк
Очима Путіна
За чотири роки україно-російського протистояння в нашому суспільстві з'явився парадоксальний тренд. Полум'яні патріоти України часто солідаризуються з кремлівськими уявленнями про Крим, про Донбас, про мову і культуру. (Рос.)
17 лютого 2018, 10:00 — Михайло Дубинянський
Свідчення Турчинова у суді над Януковичем
Турчинов довго і детально розповідав про події Революції Гідності та перших місяців після неї, коли він отримав тимчасово посаду в. о. президента, а Україна втратила Крим.
16 лютого 2018, 16:40
Усі публікації