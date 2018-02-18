Третий Рим
Россия "нулевых" все больше напоминает Италию "сороковых".
Владимир Путин предложил создать в России сверхзвуковой пассажирский самолет – на базе ракетоносца Ту-160.
Идея не нова – в Советском Союзе уже существовал реактивный пассажирский Ту-144. С 1967 по 1984 успели выпустить 16 экземпляров, правда до коммерческой эксплуатации дошло только семь машин. На них продавали билеты всего девять месяцев. После чего проект отправился в архив.
История Ту-144 – еще одна иллюстрация той технологической гонки, в которой СССР пытался тягаться с западом. Его выпустили в небо на два месяца раньше "Конкорда" и подавали как еще одно "право первородства". Символ социалистической мощи и торжества системы.
Впрочем, очень скоро две авиакастофы и нерентабельность списали дорогостоящий проект в утиль. Его альтер-эго – французский Конкорд – совершал рейсы еще 19 лет.
Показательная история. В Украине любят сравнивать Россию "десятых" с Германией "сороковых". Но справедливости ради нужно признать, что Владимир Путин куда больше напоминает Бенито Муссолини.
Ничего удивительного в этом нет. Как и нынешнее российское руководство, итальянский "дуче" не был приверженцем расовой теории. Он был куда ближе к этатизму – считал, что усиление государства должно быть главным содержанием внутренней политики.
Квинтэссенцию подхода Муссолини сформулировал в своей речи в Палате депутатов в мае 1927 года: "все в государстве, ничего против государства и ничего вне государства".
К 35-му году Муссолини загнал под контроль госаппарата три четверти фирм. Банки и частные лица должны были отказаться от иностранных акций в пользу национальных ценных бумаг.
Его российские последователи тоже загоняют под госзонтик любую активность. Империя объявлена главной ценностью, власть сакрализована, квадратные километры важнее качества жизни.
Государственная служба – единственный социальный лифт. На смену детям, мечтавшим быть бизнесменами, пришло поколение, мечтающее о служебных удостоверениях.
Владимир Путин не этнический националист. Он имперец советского толка. Карьеру в РФ может построить человек с украинской, немецкой или тувинской фамилией. Достаточно отказаться от региональной идентичности в пользу имперской.
Даже Украину Путин, наверное, любит – любовью советского человека. Только Украина должна быть в этой системе координат - "Малороссией". Вторичной, подконтрольной и шароварной.
Бенито Муссолини нивелировал влияние парламента – тот был лишен права контролировать действия "дуче". Местные выборы отправились под нож – даже мэров в итоге заменили назначаемые главы администраций.
Пресса, образование и кинематограф транслировали идею, что фашизм – главная альтернатива либерализму. Оппозиция канула в небытие. На главу государства замыкались МВД, министерства обороны, корпораций, колоний и общественных работ.
Российский президент точно так же сумел уничтожить любые институты. Единственное исключение в РФ – это даже не институт президента, а институт Владимира Путина. Оппозиция маргинализирована, выборы стали профанацией, а во власти напрочь отсутствует система сдержек и противовесов.
Муссолини строил "итальянский мир". Сферой своих интересов он считал Средиземноморье. В 1923 году он захватил Корфу и создал марионеточный режим в Албании.
Предпоследним предвоенным приобретением Рима стала захваченная Эфиопия.
Последним – Албания, которую завоевали за пять дней в 1939 году – аккурат накануне Второй мировой.
Все это время Муссолини говорил о создании из Италии "великой уважаемой" страны, в которой должны будут считаться Европа и мир.
Так ведь и современная Россия водрузила на знамена лозунг про вставание с колен. "Русский мир" как оправдание вторжения к соседям.
Разговоры о "традиционных сферах влияния", как предлог для борьбы с чужим суверенитетом. Москва – недовольная своим статус-кво – стремится погрузить мир в турбулентность, чтобы в новом хаосе занять новое место. То, которое, по мнению ее руководства, она заслуживает. И антизападничество точно так же сопровождается разговорами о национальном величии.
Мы привыкли, что любые успешные государства строятся под одинаковым рецептам. Но райдер для неуспешных тоже не отличается разнообразием.
В нем всегда идут государственное величие и подотчетность бизнеса. Пропаганда и экспансия. Централизация и критика запада.
И как вишенка на торте – имиджевые проекты.
Порой кажется, что история ходит по кругу.
Павел Казарин