Історія подвійного шпигуна Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля

У неділю, 4 березня, в містечку Солсбері у Великобританії знайшли двох людей без свідомості. Чоловіку і жінці стало погано на лавці торговельного центру, звідки їх забрали в критичному стані в реанімацію через "вплив невідомої речовини".

Госпіталізованими виявились Сергій Скрипаль, колишній російський шпигун, який працював на британські спецслужби, і його донька Юлія. Росія засудила Скрипаля за державну зраду та шпигунство на 13 років у колонії суворого режиму. Але в 2010 році його обміняли на викритих у США російських шпигунів. Скрипаль отримав політичний притулок у Великобританії.

З того часу він спокійно жив у невеликому місті Солсбері поблизу Стоунхенджу. До того часу, поки з ним не трапився інцидент в торговельному центрі.

Був розпал дня, Скрипаль з донькою сиділи на лавці в парку і в одну мить ніби завмерли на місці.

"Чоловік був гарно вдягнутий, це запало мені в око. Він тримав долоні догори – так, ніби знизував плечима, і дивився на будівлю навпроти, – розповіла 25-річна Джорджія Прідхем, яка саме тоді верталась з обіду повз торговельний центр, – Дівчина, яка сиділа поруч, схилилася йому на плече. Я думала, це досить дивно, вони повинні бути під чимось. Пам’ятаю, що озирнулась на чоловіка, думаючи, що він перехопить мій погляд, але він дивився в мертву точку. Він був у свідомості, але ніби заморожений, трохи похитувався вперед і назад".

До лікарні чоловіка й жінку доставили без тями. Ресторан "Zizzi", навпроти місця, де їх знайшли, закрили, бо хтось із них міг там обідати напередодні. Територію оточила поліція. Англійське міністерство охорони здоров’я заявило, що безпосередньої загрози здоров’ю населення немає.

Втім, на місці події поліція працювала в жовтих костюмах хімічного захисту, а біля палати реанімації з постраждалими приставлена охорона. До розслідування долучилося управління британської поліції по боротьбі з тероризмом.

Інцидент з таємничим отруєнням 66-річного Скрипаля та його доньки з’явилась у всіх найбільших світових виданнях неспроста. Саме йому приписують шпигунство та кілька сотень переданих Великобританії російських спецслужбовців.

Фото daily Mail

Історія подвійного агента почалася у дев’яності. Після кількох років служби у десантних військах Скрипаль перевівся в розвідку.

Зайняв доволі високу посаду в ГРУ, пов’язану з підбіркою кадрів до спецслужби. Дослужився до полковника.

У 1995 році познайомився з британським агентом Пабло Міллером. Той працював у британському посольстві в Талліні, але, як стверджує ФСБ, був агентом розвідки МІ6 під прикриттям. І займався вербуванням росіян.

Як саме Скрипаль почав працювати на британців, написав Ніколай Лузан у книзі "Чёртова дюжина контрразведки".

Її автор називає себе полковником та ветераном органів безпеки, а книжку – художньо-документальною. Якщо припустити, що історія Скрипаля саме документальна, то можна відновити хронологію співпраці росіянина з британською розвідкою.

У відрядженні на Мальту та в Іспанію Скрипаль подружився з іспанцем Луісом і таємно від керівництва ГРУ почав власний бізнес з імпорту вина.

Саме так Скрипаль познайомився з Міллером. Той видавав себе за бізнесмена, вони регулярно ходили на ділові вечері в ресторани, і врешті домовилися про співробітництво.

В обмін на гроші Скрипаль почав зливати інформацію про колег. Його робота в ГРУ безпосередньо стосувалася підбору кадрів, тож він міг розкрити імена багатьох агентів ГРУ в усьому світі, зокрема в Західній Європі.

Загалом Скрипаль передав дані про близько 300 співробітників російських спецслужб, пише Лузан. Хоча саме ця цифра не була офіційно підтверджена ГРУ. Частина з них була таємно заарештована, а частина зникла, розповів автор книги.

Скрипаль хворів на цукровий діабет, багато лікувався. Під час чергового обстеження в госпіталі лікарі поставили остаточний діагноз "не придатний для роботи в розвідці".

В ранзі полковника в 1999 році він пішов зі служби, і до 2003 року працював в управлінні справами МЗС Росії.

Затримали Скрипаля в грудні 2004 за звинуваченням у державній зраді.

У 2006 році його засудили до 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Скрипаля визнали винним у шпигунстві, позбавили військового знання та нагород.

Справу розглядали в закритому режимі, і журналісти потрапили лише на винесення вироку. Він свою провину не заперечував. Слідство виявило, що за всі роки роботи на британців Скрипаль отримав близько ста тисяч доларів "гонорарів".

Ув’язнення відбував у Мордовії, за 5 тисяч кілометрів від Москви, дружини, доньки та сина. Весь термін Скрипаль не відсидів. Уже в 2010 році його без пояснень, але в наручниках, відправили в Москву та посадили на літак до Відня.

Віденський аеропорт мав стати місцем так званого "обміну шпигунами". Скрипаля та ще трьох росіян, які працювали на британську й американську розвідку, міняли на десятьох російських агентів, яких викрили американці. Тих десятьох далі чекала дорога в Москву, а Скрипаля – у Великобританію.

Під час офіційної прес-конференції тоді Володимир Путін сказав: "Зрадників завжди чекає поганий фінал. Вони закінчують життя або від п’янки, або від наркотиків під парканом".

Скрипаль з дружиною поселилися в тихому місті Солсбері в 120 км від Лондона. Купили будинок за 340 тисяч фунтів і запросили всю вулицю на новосілля. Сусіди кажуть, що Сергій був звичайним чоловіком, приязно з усіма вітався та не привертав до себе зайвої уваги. Принаймні, на шпигуна точно не був схожий.

Дом, в якому, як з'ясували журналісти, Скрипаль жив у Солсбері фото daily mail

Інколи Скрипаль приходив у МІ6 та військові академії, читав курсантам лекції про ГРУ, консультував розвідслужби.

Людмила, дружина Скрипаля, померла від раку в 2012 році. В новому будинку вони встигли пожити лише рік. Відтоді в ньому мешкав Сергій з сином. Торік той теж помер – від печінкової недостатності у Санкт-Петербурзі, куди поїхав відпочивати разом зі своєю дівчиною. З близьких людей у Скрипаля залишилася лише донька Юлія.

Зараз вони з донькою в лікарні у вкрай тяжкому стані. У міністерстві внутрішніх справ Великобританії вже встановили, чим саме був отруєний росіянин, однак офіційно назву речовини поки не оприлюднюють.

Британські ЗМІ повідомляли, що цією речовиною міг бути фентаніл. Але вже в середу стало відомо, що Скрипаль з донькою були отруєні нервово-паралітичною речовиною. А саме отруєння, за версією слідства, було сплановане.

"Він з перших днів знав, що це може погано закінчитися, і його не залишать у спокої", – розповіли близькі Скрипаля. Вони досі впевнені в тому, що він ніколи не співпрацював з британською розвідкою, а його справа була сфабрикована.

Російське посольство заперечило, що отруєння Скрипаля пов’язане із "спланованими діями російських служб безпеки". А Кремль заявив, що готовий співпрацювати, якщо Британія попросить допомоги в розслідуванні цієї "трагічної ситуації".

Історія зі Скрипалем сталася майже через дванадцять років після вбивства колишнього російського агента Олександра Литвиненка, якого отруїли радіоактивним полонієм у лондонському готелі. Його вдова сказала, що нинішні події нагадують політичну розправу над її чоловіком.

"Це схоже на те, що відбулося з моїм чоловіком, але треба більше інформації. Потрібно дізнатися походження цієї речовини. Чи вона радіоактивна? Зараз у нас недостатньо свідчень про те, що відбулося. Але якщо це дійсно отруєння, то все, що я можу сказати з цього приводу, це те, що нічого не змінилося з часів мого чоловіка".

Альона Вишницька, для УП