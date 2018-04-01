Як Трамп дитсадок відкривав, а Шварценеґґер – жіночу вбиральню в каліфорнійській школі

Чим ближче до виборів, тим частіше у заголовках ЗМІ хтось щось "відкриває". То президент – дитсадок, то прем’єр-міністр – залізничний перегін. Це типовий політичний популізм.

Працювати на державу – завдання кожного чиновника. Ремонт жіночого туалету у школі на Вінниччині – не досягнення, а необхідність, очевидна у 21 сторіччі.

Громадяни не повинні дякувати держслужбовцям за залучення інвестицій, вкладання державних коштів в інфраструктуру та створення робочих місць. Навпаки, цього треба від них вимагати.

Часом, щоб побачити абсурдність ситуації, треба подивитися на неї з боку. "Українська правда" спробувала зробити це на честь першого квітня.

Ми уявили, як би виглядали урочисті "відкриття", коли б на місці Гройсмана була Меркель, на місці Порошенка – Трамп, а замість Гриневич та Яценюка – Королева Єлизавета ІІ та принц Гаррі.

Редакція не стверджує, що популізм властивий лише Україні – на Заході його вистачає. Втім, визнання проблеми – перший крок до її вирішення.

Королева Єлизавета ІІ і принц Гаррі відкрили новий корпус Оксфордського університету

У місті Оксфорд у графстві Оксфордшир відкрили новий навчально-виховний комплекс "Лідер" на базі Оксфордського університету, що входить у десятку найкращих університетів світу

Оригінал: Яценюк і Гриневич відкрили новий корпус ЧНУ

У місті Оксфорд у графстві Оксфордшир відкрили новий навчально-виховний комплекс "Лідер" на базі Оксфордського університету, що входить у десятку найкращих університетів світу.

Стрічку перерізала особисто Королева Єлизавета ІІ. Ножиці із золотими ручками їй піднесли на вишитому рушнику в традиційному для Великої Британії стилі.

Її Величність похвалила університет і запевнила: в неї серце дуже болить через те, що діти в Оксфорді не мають можливості ходити в садки. "Ця проблема є і в місті", – сказала вона.

Королева наголосила: "Відкриття цього корпусу – непересічна подія для Великої Британії у часи, коли держава переживає Brexit". І перерізала стрічку.

Принц Гаррі також вирішив внести свою лепту і подарував Оксфордському університету спортивний куточок для розвитку дітей.

На урочистості була присутня лорд-мер Оксфорду Джин Фоукс, яка вручила дітлахам книги, та ректор Оксфордського університету Кріс Паттен, котрий "очікував на відкриття цього корпусу з 1980 років", коли його лише починали будувати.

Усіх присутніх пригощали традиційним йоркширським пудингом, а на тлі співали молодий колектив "Королівські дзвоники" і церковний хор "Голос совісті".

Трамп відкрив дитсадок у Техасі

Президент США Дональд Трамп відкрив дитячий садок у місті Сан-Анджело на південному заході штату Техас

Оригінал: Порошенко відкрив дитсадок на Рівненщині

Президент США Дональд Трамп відкрив дитячий садок у місті Сан-Анджело на південному заході штату Техас.

"Щиро радий вітати мешканців Техащини з відкриттям дошкільного підрозділу Сан-Анджелівського ліцею", – зазначається у Твіттері глави держави.

Президент похвалився, що дитсадок має "яскравий, креативний зовнішній та внутрішній дизайн, багатофункціональний простір, тематичне оформлення у сучасній стилістиці". І наголосив – заклад збудований із застосуванням енергоефективних технологій.

У Сан-Анджелівський дитсадок уже набрали 80 дітей, проте на відкриття запросили близько 20 малюків з батьками, яких пропускали на територію суворо за списком.

Присутні чекали на президента півгодини, та це на краще. Адже незадовго перед виступом Трампа з даху обсипався сніг – цьогорічна зима в Техасі була аномально холодною, і треба було швидко прибрати його до приїзду президента.

Під час виступу Трамп говорив про нелегальних мігрантів, вислання 60 російських дипломатів і збройне законодавство США. А наостанок повідомив, що від початку року це вже третій новий дитячий садок на Техащині, що свідчить про економічний розвиток регіону.

Зазначимо, що заклад був збудований на кошти платників податків і введений в експлуатацію місцевою владою.

Арнольд Шварценеґґер урочисто відкрив жіночу вбиральню в одній з каліфорнійських шкіл

1 квітня 2018 року в Санта-Барбарській СЗШ І-ІІІ ступенів відбулося відкриття внутрішньої вбиральні

Оригінал: Голова Вінницької РДА Михайло Демченко у Медвежому Вушку урочисто відкрив жіночу вбиральну у школі

1 квітня 2018 року в Санта-Барбарській СЗШ І-ІІІ ступенів відбулося відкриття внутрішньої вбиральні.

На відкритті жіночого туалету були присутні 38-й губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеґґер, голова округу Джон Сітарський, голова міської ради Санта-Барбари Барбара Роздайбіда, начальник відділу освіти міста Емма Томусяк, директор Санта-Барбарської СЗШ І-ІІІ ст. Джеймс Розпутня, член уряду округу Меррі Закревська та весь педагогічний колектив школи.

Усі гості легко помістилися у приміщенні нового туалету, що свідчить про його зручність.

На честь відкриття приміщення вбиральні прикрасили кольоровими кульками. А головним елементом свята стало урочисте перерізання стрічки на вході до туалету.

"Очільники штату і голова міської ради традиційно перерізали довгоочікувану стрічку та із задоволенням оглянули відремонтоване приміщення" – йдеться в повідомленні на сайті міста.

На ремонт однієї вбиральні залучили кошти з бюджетів штату Каліфорнія і міста Санта-Барбара, а також одного з дослідних господарств Інституту садівництва НААН США.

"Я дуже задоволений проробленою роботою. Було докладено багато зусиль для того, щоб створити комфорті умови для задоволення потреб дітей в навчальному закладі і результат виявився вартим цих зусиль", – сказав 38-й губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеґґер під час огляду жіночого туалету.

Меркель відкрила Центр надання адміністративних послуг у Кенігсфельд-ім-Шварцвальді на Півдні Німеччини

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель стала першим клієнтом ЦНАПу в невеличкому місті Кенігсфельд-ім-Шварцвальд

Оригінал: Гройсман відкрив Центр надання адміністративних послуг у Золотниках Теребовлянського району

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель стала першим клієнтом ЦНАПу в невеличкому місті Кенігсфельд-ім-Шварцвальд.

Меркель, яка сьомий рік поспіль очолює список найвпливовіших жінок світу за версією Forbes, перевірила роботу кількох комп'ютерів і поспілкувалася з п’ятьма працівниками Центру.

Мешканці раділи приїзду канцлера, співали колядки, робили з нею селфі й махали кульками кольору німецького прапора. На них було написано великими літерами "ЦНАП", а нижче маленькими – Кенігсфельд-ім-Шварцвальд.

Меркель вислухала скарги усіх присутніх і особисто пообіцяла встановити піч 85-річний бабці Галі, що живе за рогом. Після цього вирушила на окрему інспекцію в державну аптеку села.

Зазначимо, що у ЦНАПі є зони очікування і прийому громадян, бек-офіс, кімната для персоналу. А ще – пандус і туалет для людей з інвалідністю.

Наталія Судакова, УП