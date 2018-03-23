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Під час відкриття Порошенком дитсадка сталося "бомбардування" бурулькою

П'ятниця, 23 березня 2018, 12:38

У той час, коли президент Петро Порошенко відкривав дошкільний навчальний заклад на Рівненщині, з даху будівлі під ноги охоронцю впала чимала бурулька.

Це можна побачити на третій хвилині відео, опублікованого на сторінці президента у Facebook.

Поки глава держави читав промову на деякій відстані від будівлі, рослий чоловік, схожий на його охоронця, стояв біля стіни. Раптом під його ногами розбився шматок льоду.

Охоронець подивився вгору і трохи пізніше сховався за натовпом присутніх дітей і дорослих, які також стояли вздовж фасаду садочка і слухали президента.

"А тепер у нас тут самий красивий садик. Ви коли-небудь бачили такий красень?" – промовляв у цей момент Порошенко.

Згодом в Адміністрації президента повідомили "Українській правді", що впала не бурулька, а шмат снігу, при цьому життю дітей нічого не загрожувало. На відео дійсно можна побачити, що діти відділені від небезпечної зони прошарком дорослих.

За інформацією прес-служби президента, це було урочисте відкриття дошкільного підрозділу Обарівського ліцею.

"Приміщення побудоване із застосуванням енергоефективних технологій. Воно має яскравий, креативний зовнішній та внутрішній дизайн, багатофункціональний простір, тематичне оформлення у сучасній стилістиці", - розхвалюють новий заклад у глави держави.

Там зазначили, що від початку року це вже третій новий дитсадок на Рівненщині.

Євген Кізілов, УП

Теми: Порошенконадзвичайна подія
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