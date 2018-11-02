На слизькому шляху: Порошенко та Гройсман стали казати набагато менше правди

Офіційний передвиборчий сезон в Україні стартує з січня 2019 року, але підготовку до президентських та парламентських виборів вже, напевно, відчула більшість українців. Презентації політичних програм, зміна власників телеканалів, поява політичної реклами на YouTube та битви за Facebook-шанувальників – усе свідчить про те, що вибори близько.

Якщо за перші півроку 2018 року місця політиків у Рейтингу маніпуляторів та брехунів VoxCheck майже не змінювалися, то з третього кварталу почалися суттєві зміни у їхній риториці.

Колишні правдоруби прем’єр Володимир Гройсман та президент Петро Порошенко скотилися з перших місць правдорубів в середину рейтингу. Натомість їхні місця посіли лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок та лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко. Замикає трійку правдивих політиків Андрій Садовий, лідер "Самопомочі" та мер Львова.

Утім, трійка маніпуляторів та брехунів залишилася незмінною: Вадим Рабінович (партія "За життя"), Юлія Тимошенко ("Батьківщина") та Юрій Бойко ("Опоблок").

Як змінювалася риторика політиків протягом 2018 року. Квартальні дані

597 тверджень, які містили факти, перевірив VoxCheck у третьому кварталі. Загалом з початку року – 1796. З них найчастіше VoxCheck перевіряв Вадима Рабіновича (387 тверджень), Олега Ляшка (278) та Петра Порошенка (217).

Ці політики більш-менш з однаковою активністю виступали на заходах та у ЗМІ протягом останніх трьох кварталів, тоді як інші політики – то з’являлися на медійних радарах, то зникали.

За три квартали 2018-го частка неправди, перебільшень та маніпуляцій суттєво підвищилася лише у двох учасників рейтингу – Володимира Гройсмана та Петра Порошенка. В Олега Тягнибока, Анатолія Гриценка та Олега Ляшка вона навпаки знизилася, тоді як показник правди зріс.

Такі зміни пояснюються темами, які коментували ті чи інші політики протягом цього року. З початку 2018 року Порошенко та Гройсман майже не змінювали тематику своїх виступів: зовнішня торгівля, бюджет, банки, стан економіки і так далі, але влітку в їхніх промовах з’явилося більше популізму, і як наслідок – більше перебільшень та маніпуляцій.

Тоді як Тягнибок та Гриценко сконцентрувалися на тому, в чому вони більш-менш розбираються: перший – на відносинах з Росією та зовнішній безпеці України, Гриценко – на критиці Міноборони та роботи депутатів, а також на вступі України в НАТО. Що менше ці політики коментували економічні питання, то кращу позицію вони мали в рейтингу.

На відміну від суперників, Ляшко все більше коментував економіку (держбюджет, заробітні плати в Україні, субсидії і так далі), але все частіше робив це коректно.

Третього кварталу активізувався мер Львова Андрій Садовий. Якщо у першому та другому кварталах у нього не збиралося навіть 10 цитат для перевірки, то у третьому він наговорив 25 фактологічних тверджень. А от у Святослава Вакарчука та Володимира Зеленського ми, як завжди, майже не знайшли що перевіряти.

#Іловайськ- трагедія, яку ми не забудемо ніколи...надто підступно, надто боляче. І наша пам’ять змушує нас боротися, а досвід робить нас сильнішими. Кожну хвилину, кожен день, кожен рік! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) August 29, 2018

Дякуємо всім за таку неймовірну підтримку на вчорашньому концерті! До сліз і мурашок! Ви найкращі шанувальники на Землі. pic.twitter.com/e99bVg9nDP — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) August 25, 2018

Найчастіше у третьому кварталі політики говорили про газ, зовнішню торгівлю, власну законодавчу діяльність, державний борг та стан економіки. Найменш коректно політики коментували газове питання, державний борг та зовнішню торгівлю (в основному це стосується торгівлі України з Росією).

Гройсман та Порошенко: падіння ІІІ кварталу

На початку рейтингу Петро Порошенко та Володимир Гройсман разом посідали перші місця у топі правдорубів. Але поступово єдині представники влади у Рейтингу маніпуляторів та брехунів втратили свої позиції. Що сталося?

Петро Порошенко здав позиції ще минулого кварталу – тоді він опинився на п’ятому місці після Гройсмана, Гриценка, Тягнибока та Бойка. Цього разу знову на тому ж місці, але вже після Тягнибока, Гриценка, Садового та Ляшка. Частка правди в словах президента навіть незначно зросла: з 47% до 51%. У першому кварталі за 2018 рік цей показник становив 65%.

фото: прес-служба президента

Президент і далі дотримувався позитивної риторики у своїх виступах: позитивними були 80% його тверджень. У 68% випадків він використовував статистику. Тобто Порошенко хвалив себе та намагався представити ситуацію якомога кращою. Але у половині випадків йому це не вдавалося.

Найбільше Порошенко говорив про зовнішню торгівлю.

"Росія перекрила для нас, через ембарго, (тобто - ред.) закрила весь свій ринок. З 33% до 9% впала частка Росії в нашій зовнішній торгівлі". (20:29 - 20:42)

Неправда

Фактчек: В 2013 році частка Росії в зовнішній торгівлі становила 27,7%, а найбільше – у 2011 році, 30,6%. У 2017 цей показник знизився до 13,2%. Тобто, за словами президента, частка Росії впала на 24 відсоткових пункта, тоді як насправді – від 14,5 в.п. до 17,4 в.п. Це значно менше, ніж вказав президент.

Володимир Гройсман лише у половині випадків говорив правду. Але навіть якби показник лишився на рівні попереднього кварталу (68,7%), в топ-3 правдорубів він всеодно б не потрапив – надто багато правди виявилося у його конкурентів.

фото: unian

Висловлювання Володимира Гройсмана стали менш позитивними. Якщо в другому кварталі частка таких висловлювань була 71%, то в ІІІ кварталі вона впала до 58%. Водночас статистику Гройсман використовує так само часто – у 84% випадків.

Тобто Гройсман тепер не тільки хвалиться результатами своєї роботи, а й скаржиться на роботу "попередників" – які залишили йому багато економічних проблем (щоправда, це зазвичай не стосується Арсенія Яценюка, якого Гройсман, як правило, у своїх промовах хвалить).

"У 2014 році цей борг (державний - ред.) сягав більше 80% ВВП, більше 80%!

Зараз він вже сягає 60%. Тобто ми його зменшили". (6:59 - 7:10)

Неправда

Фактчек: У 2014 році відношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП становило 70%, а не 80%. Насправді 80,9% цей показник становив через два роки – у 2016-му. На вересень 2018 року відношення державного та гарантованого державою боргу до прогнозованого ВВП знову знизилося, до 62%. Тобто знизити обсяг боргу до ВВП справді вдалося, але 2014 року цей показник був більшим.



Рабінович, Тимошенко, Бойко: лідери антирейтингу

Вадим Рабінович – найменш правдивий політик третього кварталу: лише 20% його тверджень були правдивими. Із 200 перевірених тверджень Рабіновича 153, або ж 79% були негативно забарвленими, в 74% випадків він використовував статистику.

Як і багато інших політиків, які активно критикують владу, Рабінович використовує багато статистичних даних для того, щоб проілюструвати поганий стан речей в Україні. При цьому маніпулює, перебільшує та говорить неправду в чотирьох випадках з п’яти. Така стратегія політика не змінюється вже третій квартал поспіль.

Найчастіше Рабінович говорив про:

газовий ринок

зовнішню торгівлю,

роботу Верховної Ради в цілому та окремих депутатів

"Самое важное. Нам нужна новая кредитная политика. Дорогие друзья, я не хочу вас засыпать цифрами и сложными понятиями, но сегодня учетная ставка у нашего (центрального - ред.) банка 17%, а нам нужно 1,5%. Любой бизнесмен знает, что взять деньги и отдать их 17% плюс расходы заранее невозможно. Это НБУ кредитует только миллиардеров, которые в состоянии с ним договориться. Бизнес он вообще не кредитует. А зачем нам такой НБУ?". (15:47-16:15)

Маніпуляція

Фактчек: Рабінович майже правильно називає розмір облікової ставки, але неправильно описує функції НБУ та облікової ставки. Якщо спрощено, облікова ставка – це відсоток, під який комерційні банки можуть взяти кредит у центрального банку або навпаки, тимчасово надати центробанку кошти.

Банки користуються коштами НБУ лише в окремих випадках для підтримання ліквідності. При цьому НБУ не кредитує компанії чи фізосіб. Їм кредити надають комерційні банки, які збирають депозити від населення та інших компаній.

Ставки банків залежать не тільки від облікової ставки, а й інших факторів, на які Нацбанк не впливає: ризики позичальників (у тому числі захист прав кредиторів та якість позичальників), ціна залучених коштів, операційні витрати та конкуренція на ринку банківських послуг. Причому головна ціль Нацбанку України – не кредитувати економіку, а стримувати інфляцію (див. Стратегія НБУ).

У Юлії Тимошенко майже не змінюється частка правди у промовах: 30% у І кварталі, 27% у ІІ кварталі, 31,3% у третьому.

фото: tymoshenko.ua

Більше 80% цитат Тимошенко у ІІІ кварталі були негативно зарядженими, у 87% випадків вон використовувала статистику. Тобто промови Тимошенко так само негативні, як у Рабіновича. Критика влади, яка підкріплена статистикою – це основна тактика Тимошенко: порівняно з першими двома кварталами частка таких тверджень майже не змінювалась.

Найчастіше Тимошенко говорила про газовий ринок та стан економіки.

"Те, що наша ГТС залишиться без обсягів транспортування газу - це теж обман. Тому що єдиний шлях наповнити нашу ГТС - це максимально, екстремально, стрімко збільшити видобуток українського газу. В нашій українській історії були часи, коли Україна видобувала більше 60 млрд м3 природного газу. Зараз залишилося трошки більше 20 млрд м3. Але у нас є величезний потенціал. У нас розвіданих запасів майже 1 трлн м3. Цього достатньо, щоб десятки років наповнювати газотранспортну систему і себе повністю забезпечувати природним газом" (4:02-5:03)

Маніпуляція

Фактчек: В Україні видобували більше 60 млрд м3 газу лише протягом короткого періоду часу в 70-х роках ХХ століття. Потім видобуток почав стрімко падати через вичерпання легкодоступних запасів і значно вигідніший видобуток у Сибіру. У 1990-х видобуток в Україні зафіксувався на рівні приблизно 20 млрд м3.

Існують різні оцінки запасів газу в Україні. Голова правління "Надра України" заявляв, що в Україні є 905 млрд м3 покладів газу, але лише половину з них реально можна видобути. За даними British Petroleum, Україна має 1,1 трлн м3 покладів газу. За нинішніх обсягів видобутку його вистачить на приблизно 20+ років.

Головна маніпуляція полягає в тому, що розробка нових родовищ та збільшення видобутку – це тривалий процес, який потребує значних інвестицій. Тоді як загроза значного зменшення транзиту російського газу через Україну дуже близька – через закінчення контракту на транзит газу наприкінці 2019 року та високу ймовірність побудови Північного потоку-2 і Турецького потоку Росією. Більш того, технологічна можливість видобутку зовсім не гарантує його економічну доцільність.

Юрій Бойко повернувся в трійку брехунів та маніпуляторів: в другому кварталі він був на четвертому місці. Цього кварталу тільки 35% тверджень Бойка містили правду. Майже 81% висловлювань Юрія Бойка у ІІІ кварталі мали негативне забарвлення. Це стільки ж, як і в Рабіновича та Тимошенко. Але статистику Бойко використовує рідше – лише в половині випадків.

фото: Українські новини

Найчастіше Бойко говорив про добробут населення та газовий ринок.

"Тарифы подняли в 8 раз по сравнению с 2013 годом. Люди просто обнищали, не в состоянии платить. И вот то, что они действуют под диктовку МВФ, повышая таким образом тарифы, это прямой путь к социальному взрыву. Невозможно объяснить людям, почему за газ, который принадлежит им, должны платить, как за импортный газ. Нет никакой логики", (0:00-0:25)

Маніпуляція

Фактчек: У підвищення ціни на газ є чітка економічна логіка. До того ж тарифи не зросли у 8 разів - принаймні на газ (про який Бойко говорить у цьому висловлюванні).

У 2014 році тарифи на газ були 1182-4011 грн за 1000 м3 залежно від обсягу споживання та наявності газового лічильника. З 1 квітня 2017 року тариф на газ складає 6 957,9 грн за 1000 м3. Отже, з початку 2014 року тарифи зросли у 1,73-5,8 рази.

З одного боку, занижена ціна для населення - це прямий шлях до дефіциту Нафтогазу, а отже державного бюджету. А з іншого - ризик того, що бізнес буде закуповувати обманним шляхом дешевий газ для населення. До того ж неринкова вартість газу призводить до використання ресурсу неекономно, що відбувалося протягом багатьох років в Україні.

Тягнибок, Гриценко, Садовий: правдоруби третього кварталу

Олег Тягнибок вже давно наближався до звання головний правдоруб країни: у другому кварталі він посідав третє місце у Рейтингу з кінця (тобто за часткою правди). Якщо тоді відсоток правди у його висловлюваннях був близько 50%, то тепер – 78% – це найвищий показників правдивості в нашому рейтингу за весь 2018 рік (Гройсман мав 75% у першому кварталі).

фото: unian

Тягнибок вже заявив про те, що не буде балотуватися на президентських виборах і висунув на цей пост Руслана Кошулинського, екс-віце-спікера Верховної Ради. Але через це VoxCheck не виключив Тягнибока з рейтингу, адже політик продовжив активне спілкування з електоратом та медіа, явно готуючи свою політичну силу до парламентських виборів (методику вибору політиків див. у розділі "Як ми рахували").

Маніпулював та перебільшував Тягнибок небагато – у 20% випадків.

"У нас, напевно, за фляжкою коньяка чиновник сидів, (дивився на - ред.) карту області, малював оті об’єднані територіальні громади, без погоджень зазвичай це робилося". (28:44-28:54)

Неправда

Фактчек: В Україні затверджена Методика формування спроможних територіальних громад, яка визначає чітку процедуру формування перспективних планів утворення ОТГ. Пункт 5 методики передбачає, що при розробці планів при потребі залучають представників органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та громадськості відповідних адміністративно-територіальних одиниць. А пунктом 11 визначено, що консультації з органами самоврядування, громадськістю та бізнесом обов’язково проводяться під час:

визначення переліку територіальних громад, що можуть увійти до складу спроможної територіальної громади;

визначення переліку територіальних громад, території яких не охоплюються зонами доступності потенційних адміністративних центрів;

визначення меж територій спроможних територіальних громад.

Крім того, основним принципом об’єднання є добровільність. Тобто ОТГ не може бути створена за вказівкою зверху – на це повинні добровільно погодитись ті територіальні громади, що увійдуть до нової ОТГ.

Анатолій Гриценко другий квартал поспіль обіймає друге місце у рейтингу правдорубів. Причому порівняно з попереднім кварталом він покращив свій показник правдивості з 58% до 73%.

фото: holos

Але й обсяг негативу у твердженнях Гриценка зріс з 22,5% до 48%. Гриценко, як і в ІІ кварталі, використовував статистику у кожній другій перевіреній нами цитаті.

Найчастіше Гриценко говорив про стан збройних сил та вибори (і в більшості випадків це була правда). Гірші результати проявлялися, коли політик коментував курс гривні чи освітню реформу: ці теми явно не його.

"Є діти, які тривалий час лікуються в стаціонарі. Для них завжди організовували навчання шкільне, а тепер сказали: "не буде". 3:34 - 3:43)

Маніпуляція

Фактчек: У ст. 37 ЗУ "Про освіту", який втратив чинність 28.09.2017 на підставі нового Закону України "Про освіту", зазначалося, що з дітьми, які перебувають на тривалому лікуванні, має проводитися навчання в лікарнях. Чинним законом не регулюється можливість навчання дітей в лікарнях, але у серпні 2018 року прес-служба МОН повідомила про те, що був розроблений проект постанови, відповідно до якої можна буде проводити заняття для дітей, які проходять тривале лікування.

Іншими словами зараз справді утворився певний "правовий вакуум", але стверджувати, що навчання на стаціонарі не буде при тому, що МОН розробляє відповідну постанову - маніпуляція.

Андрій Садовий – ще одна несподіванка рейтингу за третій квартал. Політик вперше увійшов до нашого рейтингу, оскільки до цього Садовий мав недостатньо тверджень для перевірки. Цього разу ми знайшли в нього 25 висловлювань для фактчеку, і 72% (лише на 1% менше, ніж в Гриценка) з них виявилися правдивими.

фото: unian

В половині випадків висловлювання Садового несуть негативне забарвлення, а статистику він використовує майже завжди – у 88% випадків.

Найчастіше мер Львова говорив про своє місто та проблему зі сміттям, але в третині таких випадків помилявся.

"5% території України знаходиться під (сміттєвими - ред.) полігонами" (39:21-39:24)

Неправда

Фактчек: 5% території України – це 30 181 км2. За даними Мінрегіону, площа легальних сміттєзвалищ і полігонів – 8,5 тис. га або 85 км2. Тобто, для того, щоб 5% території України були сміттєвими звалищами, потрібно, щоб площа несанкціонованих полігонів перевищувала площу легальних в 350 разів і дорівнювала Житомирській області.

Олег Ляшко, здається, попрацював над своєю риторикою. Якщо порівняти з результатами ІІ кварталу, то кількість його правдивих висловлювань зросла з 33% до 57%.

фото: unian

70% висловлювань лідера РПЛ мали негативну конотацію. У 75% випадків він використовував статистику. Тобто він також активно критикував владу з цифрами в руках.

"За підрахунками Мінсоцполітики прожитковий мінімум 6 тис. грн, а мінімальну зарплату уряд пише 4173 грн." (2:08 - 2:15)

Неправда

Фактчек: На 2019 рік мінімальна зарплата планується у розмірі 4173 грн. Але прожитковий мінімум для працездатних осіб за підрахунками Мінсоцполітики в серпні 2018 року склав 3691 грн (з урахуванням суми обов’язкових платежів), а не 6 тис грн. Даних по прожитковому мінімуму від Мінсоцу, схожих на 6 тис. грн, не було.

Як ми рахували: Методологія рейтингу

Ми сконцентрувалися на політиках та відомих людях, які заявили про президентські або парламентські амбіції та/або мають особисто або партійний рейтинг більше 3,5% (станом на вересень 2018) по соцопитуваннях Київського міжнародного інституту соціології, Демократичних ініціатив/центру Разумкова, GfK, а також групи Рейтинг. 3,5% рейтингу — означає, що політична сила цього політика може пройти в парламент (прохідний бал 5%, але опитування мають похибку у 1,5-2%) або він з високою ймовірністю візьме участь у президентських виборах.

Таким чином у списку VoxCheck є:

Петро Порошенко, президент України

Володимир Гройсман, прем’єр-міністр України

Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина"

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони, лідер партії "Громадянська позиція"

Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія"

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційний блок"

Вадим Рабінович, лідер партії "За життя"

Андрій Садовий, мер Львова, лідер "Самопомочі"

Олег Тягнибок, лідер партії "Свобода"

Святослав Вакарчук, співак, лідер гурту "Океан Ельзи"

Володимир Зеленський, шоумен, засновник компанії "Квартал 95"

У міру зміни рейтингів та політичних уподобань українців список політиків буде оновлюватися.

Твердження політиків для перевірки ми беремо з усних виступів під час важливих заходів (погоджувальна рада, засідання або брифінг у Верховній Раді, конференція, тощо), інтерв’ю/виступів на столичних телеканалах (ТОП-30) або у центральних онлайн-ЗМІ (Українська Правда, Ліга.net, Цензор, Новое время, Дзеркало тижня тощо).

Політики відрейтинговані за сумарним відсотком брехні, маніпуляції та перебільшення у промовах кожного з них. Що більше така сума відсотків, то вище місце політика у Рейтингу маніпуляторів та брехунів. Технічні помилки та обмовки не враховуються.

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