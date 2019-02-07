Народ без слуги. Про що сперечалися прихильники Зеленського в Харкові
До выборов остается менее двух месяцев и большинство кандидатов уже вовсю развернули агитацию и отправились в "турне" по городам и весям. Однако один из фаворитов нынешней президентской гонки Владимир Зеленский не спешит раскрывать свои карты.
Шоумен, который в начале февраля возглавил президентский рейтинг, ведет кампанию нового типа: делает ставку на соцсети, предлагает своему электорату поучаствовать в написании предвыборной программы, запускает конкурс на лучший фейк о себе и всячески смешивает правду и вымысел.
Но если в онлайне кампания идет по его сценарию, то с офлайном все не так радужно: штабы в регионах до сих пор не созданы, его сторонникам приходится организовываться самостоятельно.
Одна из таких встреч прошла в среду 6 февраля в Харькове. Симпатики кандидата-шоумена собрались в конференц-зале фешенебельного отеля Kharkiv Palace – единственной пятизвездочной гостиницы города. Неофициальную встречу решили провести, не дожидаясь приезда самого Зеленского. Организовывались через соцсети – Facebook и Telegram.
Главной целью мероприятия организаторы называли "знакомство и сплочение единомышленников". Но если познакомиться удалось, то объединиться – едва ли.
"Украинская правда" побывала на встрече и пообщалась с потенциальным электоратом Зеленского.
"Терпеть эти морды я не хочу"
За 15 минут до старта к столу регистрации начинают подтягиваться сторонники Зеленского. Участники вносят информацию о себе в таблицу и подписывают соглашение на обработку персональных данных.
– Напишите вашу фамилию, имя, отчество, телефон, – просит одну из посетительниц волонтер. – Где проживаете?
– Боже, а зачем? – удивляется она.
– Это требование безопасности зала!
– А если она соврёт? – улыбается другая сторонница Зеленского.
– Если соврёт – будет на ее совести! – парирует волонтер.
Следом к столу регистрации подходит пожилой мужчина.
– Распишитесь здесь, пожалуйста. Сейчас будем обмениваться пожеланиями, выскажите свое мнение. Программу читали, да?
Мужчина утвердительно кивает.
– Проходите, сейчас вам все расскажут, – деликатно приглашает волонтер.
Тем временем два похожих друг на друга мужчины в очках спешно спускаются по ступенькам. Один из них – оператор, второй – организатор встречи Алексей Кусов.
По словам организатора, он работает журналистом в местном информационном агентстве, а волонтерит "на благо победы Владимира", потому что Зеленский "декларирует принципы и задачи", которые ему близки.
Раньше он уже принимал участие в предвыборных кампаниях, но разочаровался в действующей власти, говорит, "следующие пять лет терпеть эти морды я не хочу". Алексей уверяет, что у него есть контакт с доверенным лицом Зеленского, но будто бы по его просьбе пока не готов раскрывать его.
Соорганизатор встречи – активист Евромайдана Сергей Ряполов, потерпевший по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
По версии обвинения, мэр и двое его охранников замешаны в похищении, пытках и угрозе убийством Ряполова, однако Киевский райсуд Полтавы закрыл дело, и сейчас его рассматривает апелляционный суд. До недавних пор Ряполов открыто агитировал в соцсетях за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.
– Алексей Кусов пригласил меня сюда как технолога помочь в этом мероприятии. Кандидаты с рейтингом, которые имеют шансы (на победу в президентских выборах – УП), и которым я симпатизирую, – это Гриценко и Зеленский. Сегодня больше вероятность прохода во второй тур Зеленского, – объясняет УП Ряполов.
"Пусть хоть клоун, но не Порошенко"
На большом экране на повторе крутят видео, в котором руководитель студии "95 квартал" предстает эдаким суперменом.
Вот он, нахмурив брови, сидит во главе круглого стола и обсуждает борьбу с коррупцией с Сергеем Лещенко и Виталием Шабуниным.
Вот по-молодецки подтягивается на турнике, с улыбкой демонстрирует на камеру мозоли и параллельно учит украинский: "отчаянный" – "відчайдушний", "непринужденный" – "невимушений".
Вот испытывает "штуку прикольную, чат-рулетку", которая должна стать частью его интерактивной предвыборной кампании, и заигрывает со случайными людьми по ту сторону экрана: "Ах вы, школьники, почему не учитесь?", "Дівчата, дуже приємно, вы – красотки, пока".
А вот, будто простой смертный, ест пиццу из коробки на партийном съезде партии "Слуга народа".
Кадры перемежаются со сценами из одноименного сериала, эпизодами из интервью шоумена Дмитрию Гордону и сводками "ТСН" о том, что политическая популярность Зеленского растет, как на дрожжах, и он "в безусловных лидерах" президентской гонки.
Каждый час Кусов повторяет приблизительно одинаковый программный текст для новоприбывших.
– Мы на волонтерских началах успели собрать круг единомышленников, записать видео, начать заниматься информатизацией населения, – хвалится организатор встречи. – И все это произошло без приказа и без просьбы из центрального штаба, после двух видео Владимира Зеленского. В первом он попросил самоорганизовываться, а во втором – делать то, что можете. "Доносите мою программу до пяти своих друзей". Мы решили, что пять друзей – это маловато, и расширили круг общения.
В первый час в зале присутствует около 50 человек, подавляющему большинству – за 40. Слово берет пенсионерка в берете и зеленом пуховике.
– Скажите, пожалуйста, я – человек уже немолодой, хочу знать: Зеленский отдаст свои голоса Тимошенко или президенту нашему Порошенко? – интересуется Раиса Петровна.
– Последнее, что я хочу делать в этой жизни – это расписываться за действия другого человека. Я не могу вам гарантировать, но искренне верю, что он этого не сделает, – отвечает Кусов.
Хотя Раиса Петровна и опасается, что Зеленский может отдать кому-то свои голоса, сам кандидат ей импонирует. Говорит, он сможет остановить войну, а также повысить зарплаты и пенсии.
– Как кандидат он говорит, что будет за народ. Этим он мне и нравится, хоть и говорят за него, что клоуна выбирают. Но пусть хоть клоун, но не Порошенко. Я на Порошенко так надеялась. Я говорю соседке своей: "Если его покажут по телевизору, я, наверное, выстрелю". Она говорит: "Телевизор попортишь", – смеется пенсионерка.
"Зеленский сказал: самоорганизовывайтесь и делайте"
Ближе к концу первого часа голос из зала сетует, что коммуникация с центральным штабом хромает. За месяц желающий записаться в волонтеры не получил никакой обратной связи, кроме трех писем от автоответчика с сайта. В то же время региональные штабы до сих пор не открыты.
Кусов заверяет, что вскоре должен начать работу харьковский хаб "ЗеКоманды", а официальный представитель "ЗеКоманды" в области – Павел Сушко – уже назначен. Правда, сейчас он очень занят и на встрече скорее всего не появится.
Неизвестно, он ли то самое доверенное лицо Зеленского, с которым взаимодействует Алексей Кусов, или организатор имел в виду кого-то другого.
– Пока вы можете связаться с Сушко в Facebook, но думаю, что у него сейчас крайне много обращений, которые он физически обработать не в состоянии, – утверждает Кусов.
Публика продолжает засыпать организатора вопросами.
– А Павел Сушко в курсе, что он – представитель Зеленского? Он не пришел на встречу волонтеров, что довольно важно, по-моему, – резонно замечает седовласый мужчина в пиджаке и очках.
– Я думаю, что у него сейчас просто нет возможности, – вновь повторяет Кусов. – Это встреча волонтеров, а не официального штаба. Думаю, он готовит встречу официального штаба. Он точно в курсе, у них совместная фотография с Владимиром к новости прикреплена.
– Это я видел. А когда появится штаб? – не унимается мужчина.
– Это вопрос к Павлу Сушко…
– ...которого нет....
– Я думаю, на следующей неделе или через неделю.
По окончании первого часа участники окружают Кусова со всех сторон. Симпатики шоумена жалуются на низкий уровень организации и отсутствие предвыборной символики, с помощью которой они могли бы агитировать за "своего" кандидата.
– Я бы ещё в ноябре начал кампанию, но Владимир решил по-другому, – оправдывается организатор. – Зеленский сказал: самоорганизовывайтесь и делайте.
– Мы ждём общей стратегии, чтобы поддерживать и корректировать, – заверяет предприниматель Владимир Рожков. – Я бы на машину наклеил символику, если б была. Если они не справляются, я могу в Харькове распечатать. Где конструктив?
В разговоре с УП Владимир Рожков, собственник лагеря "Ромашка" под Харьковом, принимающего переселенцев из зоны АТО, более осторожен в выражениях.
– Ворочать мешки намного тяжелее, чем просто разговаривать. Многие, не только я, ожидали от этой встречи чуть большего конструктива в плане особенности стратегии, но это будет на следующих встречах. Есть проблемы с координацией, но на том этапе, когда мы в глаза друг друга не видели, откуда взяться координации? – задается вопросом Владимир.
За Зеленского Рожков готов голосовать потому, что, по его мнению, за 27 лет украинская власть себя полностью дискредитировала – стране нужны новые лица, и руководитель "95 квартала" попадает под этот критерий. К предполагаемым связям шоумена с олигархом Игорем Коломойским Владимир относится скептически.
– Пруфте (докажите – УП), – вторит он.
"Скупо, бедно и негласно. Впечатление, что договорняк есть"
Помимо обязательной порции политинформации, организаторы приготовили для потенциального электората Зеленского ряд активностей.
Сторонникам шоумена предлагают генерировать идеи для его предвыборной программы и конспектировать их на зеленых листовках; заполнять электронные анкеты, чтобы принять активное участие в избирательном процессе от "ЗеКоманды"; а также записывать и распространять на личных страницах в соцсетях видеообращения к "слуге народа".
– 15-20 секунд – идеальный формат, – обрабатывает Алексей пенсионера в белой рубашке. – Суть в динамичном, веселом обращении. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Жизнь слишком коротка.
Через минуту пенсионер подходит к оператору с журналисткой.
– Я могу забыть! – нервничает он.
– Не переживайте, – успокаивает его корреспондентка. – Смотрите в камеру!
– Я, Томащук Виктор из Харькова, поддерживаю кандидатуру Владимира Зеленского, считаю его самым честным кандидатом из тех, которые представлены на сегодняшних выборах. Я за Зеленского. Поддержите его! – агитирует пенсионер.
– У вас есть вайбер? – спрашивает его волонтер, отрывая глаза от MacBook.
– Вайбера нет, Facebook есть, – отвечает дедушка.
Следом за ним место перед камерой занимает взволнованная женщина средних лет, чью квартиру, по ее словам, прибрали к рукам мошенники.
– Я, Юрченко Марина Валерьевна, присутствовала сегодня на встрече волонтеров. Отдам голос вам. У меня есть проблема в Слободском районном отделении полиции и прокуратуре Коминтерновского района Харькова – бездействие сотрудников правоохранительных органов. Хотела бы, чтобы вы приняли меры, чтобы они более эффективно работали и обратили внимание на коррупцию.
– В вайбере вы есть? – чеканит волонтер.
– Нет. Я вам дам свой электронный адрес, – отвечает она.
Женщина занимает место в зале, рядом с пожилым мужчиной в очках в роговой оправе. В руках он держит фотографию Зеленского с автографом. Пенсионер представляется Владимиром Справедливым и пытается ее поддержать. Говорит, на пенсии занимается тем, что расследует чиновничий произвол.
– Лучше из многих зол выбирать меньшее. Да, он человек Коломойского, – заверяет УП Владимир Иванович. – Коломойского сильно колбасили – междоусобицы между олигархами, но он выстоял. Думаю, и Зеленский выстоит. Да, у него опыта нет, но, по-крайней мере, если он приедет в любую страну, за него не стыдно будет.
Пенсионер признается, что от сегодняшней встречи ожидал большего.
– Скупо, бедно и негласно. Темнят много – это некрасиво. У меня такое впечатление, что договорняк есть, – заключает Справедливый.
"На местах у нас команд нет"
К середине дня в конференц-зал наконец подтягивается приписываемый Зеленскому электорат – молодежь. Парень лет 25-ти заполняет электронную анкету "активного волонтера", после чего подходит к оператору, чтобы записать видеообращение к "слуге народа".
– Владимир Кубарев, я из Харькова, голосую за Владимира Зеленского, потому что его предвыборная программа – это реальный шанс не только ждать каких-то изменений, но и участвовать в жизни государства и что-то изменить самому. Владимир, мы с вами всегда и до конца, не подведите! – едва не срывается на крик он.
– Ты так хорошо сказал! Ты не ведешь никакие праздники? – кокетничает с Кубаревым волонтерка.
– Нет, я вообще массажист, – улыбается тезка кандидата.
Кубарев уверен, что в случае победы на выборах Зеленский сможет показать себя сильным лидером. Расследование программы "Схемы" о кинобизнесе шоумена, который продолжал работать в стране-агрессоре, Владимира не смутило.
– Знаете, бизнес [с РФ] все ведут, – пожимает плечами Кубарев. – Евросоюз осуждает Россию, но ведет с ней бизнес. Это отдельная тема. Человек может ошибиться. Если это вообще правда – сейчас много чего говорят.
Пенсионер Сергей Пылев, проживающий в 30-тысячном Чугуеве под Харьковом, также считает, что после выдвижения в президенты на Зеленского "полилось много грязи". Вместе с тем, Пылев недоволен отсутствием внятной партийной структуры и команд на местах.
– Зеленский объявил "ЗеКоманду". Программу мы поддерживаем, мы его поддерживаем. Но надо, чтобы на местах у нас были команды. Сейчас на местах у нас этих команд нет! – апеллирует к организатору Пылев, но тот ограничивается дежурными фразами.
Несолоно хлебавши, встречу покидают и другие участники. Конкретных ответов на многие вопросы они так и не получили. Возможно, они смогут задать их самому Зеленскому, если один из фаворитов президентской гонки доедет до Харькова до окончания предвыборной кампании.
Дмитрий Кузубов, для УП