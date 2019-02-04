Зеленський і Тимошенко лідирують у президентському рейтингу – опитування

Лідерами президентського рейтингу є шоумен Володимир Зеленський, якого готові підтримати 21,9% тих, хто визначився з вибором та готовий взяти участь у голосуванні, і Юлія Тимошенко, яку підтримують 19,2% виборців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг", "Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка", компанією "Інфо Сапієнс" та Соціологічною групою "Рейтинг".

За Петра Порошенка готові віддати голоси 14,8% тих, хто визначився і піде голосувати, за Юрія Бойка – 10,4%, Анатолія Гриценка – 8,4%, Олега Ляшка – 6,5%, Євгена Мураєва – 3,4%, Андрія Садового – 2,4%, Олександра Шевченка – 2,2%.

Рейтинг інших кандидатів – менше 2%.

"При цьому, майже кожен п’ятий виборець вірить в те, що наступним президентом стане Тимошенко (22,1%). У перемогу Порошенка вірять 16,6% тих, хто має намір взяти участь у виборах, Зеленського – 11,1%", - відзначають соціологи.

Антирейтинг політиків очолює чинний президент Петро Порошенко – 50% опитаних не проголосували б за нього за жодних обставин. За Тимошенко не віддали б свої голоси 30% опитаних, за Бойка та Яценюка – близько чверті, за Ляшка – кожен п’ятий.

Готовність взяти участь у голосуванні на президентських виборах висловили 81% опитаних (45% – однозначно готові, 36% – скоріше готові).

Опитування проходило 19-30 січня. Соціологи опитали 10 тисяч респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Статистична похибка вибірки не перевищує 1%.

Читайте також: Нові лідери: чи варто сподіватися на Зеленського?

Володимир Зеленський: 1 квітня – офігенний день для перемоги клоуна

Межа жарту. Як Зеленський готується до виборів

Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Нагадаємо: